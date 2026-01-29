טסלה מאותתת, שוב: העתיד שלה כבר לא נמצא על הכביש

הדוחות של טסלה לרבעון הרביעי של 2025 סיפקו לכאורה את מה שוול סטריט חיפשה. החברה עקפה את התחזיות עם הכנסות של 24.9 מיליארד דולר ורווח מתואם של 0.5 דולר למניה, והציגה רווחיות גולמית של 20.1% - גבוה מציפיות השוק, שעמדו על כ־17%. אחרי שנה תנודתית במיוחד, שכללה ירידה במסירות הרכבים ולחץ גובר מצד מתחרות, ובראשן יצרניות מסין, המספרים אפשרו למניה לנשום לרגע ואפילו לעלות מעט. זאת, למרות ציון דרך שלילי: לראשונה בהיסטוריה שלה, ההכנסות השנתיות של טסלה ירדו, בשיעור של כ־3%.

● מיקרוסופט עקפה את התחזיות, אז למה המשקיעים מודאגים מהתוצאות?

● מטא עקפה את הצפי ומעלה תחזיות; המניה מזנקת במסחר המאוחר

אלא שכבר בדקות הראשונות של שיחת המשקיעים היה ברור כי טסלה לא מבקשת להישפט לפי הדוח הזה בלבד, אלא לפי סיפור רחב ושאפתני בהרבה, ממש כמו שמאסק אוהב להציג. במקום להתמקד בליבת פעילות הרכב, אילון מאסק והנהלת החברה חזרו והדגישו את הקו שכבר הפך למוטיב חוזר: טסלה רואה את עצמה בראש ובראשונה כחברת בינה מלאכותית, אוטונומיה ורובוטיקה, ורק אחר־כך כיצרנית רכב.

הגישה הזו קיבלה ביטוי מעשי כאשר החברה הודיעה כי תפסיק לייצר את מודל S ומודל X כבר ברבעון הקרוב, ותפנה את קווי הייצור במפעל פרימונט לטובת הרובוט ההומנואידי Optimus. כך, דגמי הדגל שהגדירו את טסלה בעשור הקודם יוצאים מהתמונה, ולא בשל קריסה פתאומית, אלא משום שאינם משתלבים עוד בחזון העתידי של החברה

פרידה מהעבר, השקעה כבדה בעתיד

הפסקת הייצור של מודל S ומודל X מסמלת הרבה יותר משינוי תפעולי נקודתי. מדובר בצעד שממחיש את הסטת המשאבים שמובילה טסלה בשנים האחרונות: כאמור, פחות הרחבה של היצע הרכב, ויותר השקעה בתחומים שמאסק רואה כמנועי הצמיחה הבאים של החברה. בראשם ניצב Optimus - הרובוט ההומנואידי שטסלה הציגה לראשונה ב־2021, ושנועד, לפי חזון החברה, לבצע משימות פיזיות כלליות בסביבות תעשייתיות ובהמשך גם מחוץ למפעלים.

עד כה מדובר בפיתוח ניסיוני בלבד, כאשר הרובוטים שהוצגו שימשו בעיקר להדגמות ולשלבי אימון, ולא שולבו בפועל בפעילות הייצור. כעת מנסה טסלה לשרטט לוח זמנים קונקרטי יותר. החברה מתכננת לחשוף את גרסת Optimus V3 כבר ברבעון הראשון של השנה, עם יעד להתחלת ייצור לפני סוף 2026. מאסק טוען כי בטווח הארוך מדובר בפעילות שעשויה להגיע להיקפים של מיליוני יחידות בשנה, אך גם בשיחת המשקיעים הודה כי בשלב זה הרובוטים אינם תורמים באופן מהותי לפעילות המפעלים ונמצאים עדיין עמוק בשלב המחקר והפיתוח.

במקביל, טסלה מבקשת להאיץ גם את חזון האוטונומיה, עם פיתוח הרובוטקסי וה־Cybercab, שאמורים להיכנס לייצור במחצית הראשונה של 2026, והרחבת השימוש במערכת הנהיגה האוטונומית FSD. השקעת הענק של 2 מיליארד דולר בחברת הבינה המלאכותית xAI, שבשליטת מאסק, מחזקת את המסר שלפיו יכולות חישוב, שבבים ומודלים מתקדמים נתפסות בעיני הנהלת טסלה כמשאב אסטרטגי ואף קריטי לעתידה. מאסק אף רמז כי בטווח הארוך החברה עשויה להידרש לפתח יכולות ייצור שבבים עצמאיות, כדי לצמצם תלות בשרשרת אספקה שהופכת מוגבלת יותר ויותר על רקע מתחים גיאופוליטיים וטכנולוגיים.

הרכב ממשיך להיחלש

כל זאת מתרחש על רקע חולשה מתמשכת בפעילות הרכב של טסלה. ברבעון הרביעי מסרה החברה כ־418 אלף כלי רכב, ירידה של כ־16% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. ב־2025 כולה הסתכמו המסירות בכ־1.63 מיליון רכבים, שנה שנייה ברציפות של ירידה בהיקפים. גם ההכנסות מפעילות הרכב רשמו נסיגה, כאשר סיום הטבות המס, האטה בביקושים והחרפת התחרות מצד יצרניות סיניות ממשיכים ללחוץ על החברה. במובן הזה, הדוח האחרון אינו מסמן חזרה למסלול צמיחה בליבת הפעילות, אלא בעיקר יכולת לנהל את השחיקה ברווחיות בזהירות גבוהה יותר.

נקודת האור היחסית מגיעה ממגזר האנרגיה, שבו רשמה טסלה צמיחה של כ־25% בהכנסות ברבעון, לצד פריסת שיא של מערכות אגירת חשמל. תחום זה מספק לחברה מקור צמיחה משלים ויציב יותר, אך בשלב זה אינו משנה את התמונה הכוללת. גם המעבר של מערכת הנהיגה האוטונומית FSD למודל מנוי חודשי נתפס כניסיון לבנות זרם הכנסות חוזר, אך האימוץ הרחב תלוי עדיין באישורים רגולטוריים ובהוכחת אמינות בקנה מידה גדול.

בסיכומו של דבר, הדוחות האחרונים מדגישים את המתח שמלווה את טסלה כבר תקופה: מצד אחד, היא מצליחה לעמוד בציפיות ואף להפתיע לטובה בשורה התחתונה. מצד שני, היא מבקשת מהמשקיעים לבחון אותה פחות דרך מכירת רכבים ויותר דרך הבטחות לעתיד אוטונומי ורובוטי. זהו הימור כבד, עתיר השקעות וסיכונים, שמרחיק את מבחן הביצוע לשנים הבאות. בינתיים, המסר של טסלה ברור מתמיד - העתיד שלה כבר לא נמצא על הכביש, אלא בתוכנה, בחומרה וברובוטים שעדיין לא יצאו מקווי הייצור.