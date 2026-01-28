טסלה (TSLA) של אילון מאסק מפרסמת הערב (ד') את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2025, זאת לאחר שנה תנודתית במיוחד ועם ציפיות זהירות מצד וול סטריט. לפי הדוחות, החברה רשמה הכנסות של 24.9 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על כ־24.7-24.9 מיליארד דולר, ורווח מתואם למניה ( EPS ) של 0.5 דולר, בהשוואה לצפי של כ־0.33-0.45 דולר.

טסלה דיווחה כי שיעור הרווח הגולמי ברבעון הרביעי היה גבוה מהצפוי ועמד על 20.1%, לעומת תחזית של 17.1%.

"בצפון אמריקה נמשכות ההכנות להאצת הייצור של Tesla Semi ושל Cybercab, ששניהם צפויים להתחיל בייצור במחצית הראשונה של 2026, וכן לייצור הדור הבא של ה־Roadster," נמסר במצגת למשקיעים. החברה הוסיפה כי בכוונתה להקים ולהרחיב שישה קווי ייצור חדשים בכל סל מוצריה.

בנוסף, טסלה הודיעה כי היא מתכננת לחשוף את Optimus V3 כבר ברבעון הראשון של השנה, כאשר תחילת הייצור מתוכננת "לפני סוף 2026", עם יעד קיבולת עתידי של כמיליון רובוטים בשנה.

מדובר ברבעון שבו השוק ציפה לירידה של כ־3%-4% בהכנסות לעומת התקופה המקבילה אשתקד ולשחיקה חדה ברווחיות, זאת לאחר תקופה ממושכת של הורדות מחירים וניסיון לשמור על נתח שוק. כעת, המשקיעים עוקבים לא רק אחר העמידה בתחזיות עצמן, אלא גם אחר הטון והתחזיות קדימה, זאת כאמור על רקע סימני השאלה סביב יכולתה של טסלה לחזור למסלול צמיחה יציב בליבת פעילות הרכב.

מסירות בירידה, תחרות גוברת והמרווחים במוקד הבדיקה

הדו"ח מתפרסם לאחר שטסלה דיווחה מוקדם יותר החודש על מסירות של 418,227 כלי רכב בלבד ברבעון הרביעי, ירידה של כ־16% בהשוואה לשנה שעברה, ובכך מסכמת שנה שנייה ברציפות של ירידה בהיקפי המסירות, עם כ־1.63 מיליון רכבים בלבד שנמסרו בשנת 2025 כולה. הנתונים הללו ממחישים את הלחץ הגובר על פעילות הליבה של החברה, על רקע סיום הטבות המס לרכבים חשמליים בארה״ב ובאירופה, האטה בביקושים והחרפה בתחרות מצד יצרניות סיניות, ובראשן BYD , שעקפה את טסלה והפכה למוכרת הרכבים החשמליים הגדולה בעולם. בתוך כך, תשומת הלב הופנתה לשיעור הרווח הגולמי בענף הרכב, שעמד על __%, לעומת ציפיות לרווחיות של כ־14.3%-14.8% מפעילות הליבה של מכירת רכבים, בלי הכנסות נוספות מקרדיטים סביבתיים.

שיחת המשקיעים במרכז: רובוטאקסי, FSD והאם האנרגיה תוכל לקזז את החולשה

כמו ברבעונים האחרונים, גם הפעם עיקר תשומת הלב של השוק לא תופנה דווקא למספרים עצמם, אלא לשיחת המשקיעים ולעדכונים מצד אילון מאסק והנהלת טסלה על עתיד האוטונומיה והבינה המלאכותית. במוקד צפויים לעמוד לוחות הזמנים של פרויקט הרובוטאקסי וה־ Cybercab , שאמור להיכנס לייצור במהלך 2026, לצד ההתקדמות של מערכת הנהיגה האוטונומית המלאה FSD , שעברה לאחרונה למודל של מנוי חודשי בעלות של 99 דולר. מאסק אף העריך לאחרונה כי קיימת אפשרות לאישור רגולטורי של FSD בסין ובאיחוד האירופי כבר במהלך השנה הקרובה- התפתחות שעשויה להשפיע באופן מהותי על קצב האימוץ ועל יצירת הכנסות חוזרות. במקביל, מגזר האנרגיה של טסלה, שמוכר מערכות סוללות לאגירת חשמל לבתים, למפעלים ולחברות תשתית- ממשיך כנקודת אור יחסית? ברבעון הרביעי דיווחה החברה על פריסה שיא של מערכות בהיקף שמאפשר לאגור כמויות גדולות של חשמל, נתון שמעיד על קצב פעילות גבוה, אך גם כאן המשקיעים יבחנו האם הצמיחה בתחום מספיקה כדי לקזז את החולשה המתמשכת במכירת כלי הרכב.