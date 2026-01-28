מטא עקפה את הצפי ומעלה תחזיות; המניה מזנקת במסחר המאוחר

ענקית הטכנולוגיה מטא (פייסבוק לשעבר) מפרסמת בשעה זו את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון הרביעי לשנת 2025. מטא דיווחה על הכנסות של 59.89 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 58.45 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 8.88 דולר למניה, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 8.22 דולר למניה.

החברה מסרה כי המכירות ברבעון הרביעי עלו ב־24% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מטא ציינה כי מספר המשתמשים הפעילים היומיים ברבעון הרביעי עמד על 3.58 מיליארד, בהתאם לתחזיות וול סטריט.

מטא הודיעה כי מכירות הרבעון הראשון צפויות לעמוד על 53.5 עד 56.5 מיליארד דולר - מעל תחזית האנליסטים הממוצעת שעמדה על 51.3 מיליארד דולר.

מטא פרסמה תחזית לזינוק חד בהוצאות ההון השנתיות שלה, על רקע בניית תשתיות בינה מלאכותית במסגרת השאיפה לפיתוח "סופר־אינטליגנציה". חברת האם של פייסבוק ואינסטגרם צופה כי הוצאות ההון השנתיות יעמדו על 115-135 מיליארד דולר, לעומת 72.22 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

במקביל, החברה תפטר כ־10% מעובדי חטיבת Reality Labs, המעסיקה כ־15 אלף עובדים, כחלק מהסטת משאבים ממוצרי מטאוורס מסוימים לפיתוח מוצרים לבישים.

החטיבה - שצברה הפסדים של יותר מ־70 מיליארד דולר מאז 2021 - כוללת את ההימור השאפתני של מטא על המטאוורס, מהלך שבעקבותיו שינתה החברה את שמה מפייסבוק.

ברבעון הנוכחי, מטא הצליחה להשיג ניצחון משמעותי בארצות הברית, כשבית המשפט קבע שמטא היא לא מונופול בתחומי הרשתות החברתיות. במסגרת תביעה שהתנהלה בשנים האחרונות, ה-FTC (ועדת המסחר הפדרלית) טענה כי אסור היה לאשר את רכישת אינטסגרם ואת וואטסאפ ושצריך לחייב את מטא למכור אותן. בית המשפט קבע שהרכישות ישנות, וכי יש מתחרים משמעותיים בשוק.

בכל הקשור במרוץ הבינה המלאכותית, השוק מחכה לראות איך השקעות הענק של חברות הטכנולוגיה ב-AI באות לידי ביטוי בשורת ההכנסות. בצל כל זאת, מטא איבדה את יאן לקון, אחד החלוצים בתחומי הבינה המלאכותית, שעזב כדי להקים סטארט-אפ עצמאי. במקביל, מטא הצליחה לגייס את אחד מעובדי אפל החשובים, אלן דיי, שיהיה מנהל העיצוב הראשי של מטא.

ההכנסות של מטא מגיעות מפרסום דיגיטלי - והמשקיעים יכולים להיות מבולבלים, שכן מטא הגבירה השקעות בבינה המלאכותית מבלי להסביר איך זה יבוא לידי ביטוי בהכנסות החברה. בתקשורת הבין־לאומית הצביעו על השקה כושלת של מודל השפה הגדול שלה, Llama. המהלך האחרון היה השקעה של 14.3 מיליארד דולר ב-Scale.AI, שהובילה את המנכ"ל אלכסנדר וואנג וטאלנט אנושי אחר לחברה.

ברבעון האחרון, נמתחה ביקורת קשה על מטא בכל הקשור להונאות הפיננסיות, בארץ ובעולם. גם פה עקבנו מקרוב אחר הסוגייה, לאחר מספר הונאות שצלחו על גבי הפלטפורמה שלה. ברויטרס פורסמו שתי חשיפות מרכזיות: 10% מההכנסות של מטא בשנת 2024 נבעו מפרסומות להונאות, והגיעו עד לכדי 16 מיליארד דולר בשנה. לאור הדברים, לגלובס נודע כי רשות ניירות ערך פועלת כדי לקדם חוק בנושא.

המשקיעים רוצים לראות את מטא משקיעה יותר במרוץ ה-AI ופחות במטא־וורס. חטיבת המטא־וורס זו חטיבה שלא מפסיקה להפסיד כסף, ומטא אף אומרת שזה צפוי להימשך. בוול סטריט לא אהבו את ההשקעות הענקיות שמטא ביצעה בתחום, ולכן צמצמה רבות את הסכומים בחטיבה הזו. ברבעון הזה, דווח בניו יורק טיימס כי מטא מתכננת לפטר כ-10% בחטיבת המטא־וורס ובעיקר על עובדים שעוסקים בפיתוח המשקפיים החכמים שלה. מטא ביצעה בעבר לא מעט סיבובי פיטורים, בעיקר כדי לצמצם את שכבות הניהול הביניים בחברה ולנסות להפוך את החברה ליעילה יותר.