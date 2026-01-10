הונאות ההשקעה ברשת עולות מדרגה - זו ההודעה המחשידה

תופעת ההונאות וההתחזויות ברשת החברתית פייסבוק ממשיכה להתרחב, ולאחר שבשנה החולפת פגעה בדמויות מפתח רבות בשוק ההון וכן בציבור הרחב, היא מגיעה כעת גם לכתבי מערכת גלובס. בימים האחרונים נפתחו פרופילים מזויפים בפייסבוק, ושלחו הודעות אישיות למשתמשים במסנג'ר ובהן הזמנות להצטרף לקבוצות השקעה לכאורה במניות, מטבעות קריפטוגרפיים וקרנות סל.

הפניות נוסחו כאמור כהצעה לקבוצת השקעות סגורה, תוך שימוש בשם ובזהות עיתונאית מוכרת, בין היתר של נתנאל אריאל, כתב שוק ההון, ושל גיא ליברמן, מגיש פודקאסט "כסף בקיר" של גלובס.

● חשיפה: המדריך של מטא להורדת לחץ הרגולטורים בסוגיית ההונאות הפיננסיות

● ההונאות העדכניות ברשת: איך לא ליפול בפח

המקרה מצטרף כאמור לשורה של פרשות שעליהן דווח בגלובס בחודשים האחרונים, שבהן נוכלים התחזו לדמויות בכירות ומוכרות בשוק ההון והפיצו הבטחות לתשואות חריגות באמצעות פרופילים מזויפים, פרסומות ממומנות ותכנים שנוצרו בין היתר באמצעות בינה מלאכותית.

כך, בשנה החולפת דווח על התחזויות לגלעד אלטשולר, מייסד ומנכ"ל משותף של אלטשולר שחם - אחד מבתי ההשקעות הגדולים בישראל המנהל כספי חיסכון ופנסיה בהיקף של מאות מיליארדי שקלים, כשבאחד המקרים הופץ ברשת סרטון שהתחזה לאלטשולר והמליץ לכאורה על מניה "שעומדת לזנק", תוך הבטחה לרווחים דמיוניים בפרק זמן קצר.

במקרה הנוכחי פנתה מערכת גלובס למטא ודיווחה על ההתחזות לכתבי העיתון, אולם בתגובה ראשונית מסרה החברה כי בדקה את הדיווח וקבעה שהחשבונות אינם מפרים את כללי הקהילה. בעבר מסרו במטא לגלובס, בהתייחסות לתופעת ההונאות ברשתות החברתיות, כי במהלך 2025 הוסרו יותר מ-130 מיליון חשבונות שנוצלו בידי עבריינים, וכי החברה טיפלה בכ-12 מיליון חשבונות של מרכזי הונאה.