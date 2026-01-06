ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
טכנולוגיה פרופ' ליאו ליידרמן פרסם הודעה חריגה לעוקביו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ליאו ליידרמן

פרופ' ליאו ליידרמן פרסם הודעה חריגה לעוקביו

בהודעה שפרסם התריע כי נוכלים השתמשו בשמו ובתמונתו כדי לקדם השקעות ברשתות החברתיות, והבהיר כי אין לו כל קשר לקבוצות או לתכנים שהופצו

מיטל וייזברג 14:08
פרופ' ליאו ליידרמן / צילום: ענבל מרמרי
פרופ' ליאו ליידרמן / צילום: ענבל מרמרי

פרופ' לאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, פרסם ביממה האחרונה הודעה חריגה לעוקביו, שבה התריע כי גורמים אנונימיים התחזו אליו וניסו לקשור את שמו ותמונתו לפעילות השקעה ברשתות החברתיות. לדבריו, הדבר התברר לאחר שאנשים הוספו לקבוצת דיון שעסקה לכאורה בהשקעות, תוך יצירת מצג כוזב שלפיו הוא מעורב בפעילות או מעניק לה גיבוי מקצועי. ליידרמן הבהיר כי אין לו כל קשר לקבוצה או לתכנים שהופצו בשמו, וכי השימוש בזהותו נעשה ללא ידיעתו או הסכמתו. בעקבות הבירור והפנייה לציבור, הקבוצה הוסרה

ההונאות העדכניות ברשת: איך לא ליפול בפח
האקרים איראנים טוענים שפרצו לצחי ברוורמן, והחלו להפיץ חומרים

גל התחזויות הולך ומתרחב

המקרה של ליידרמן מצטרף לגל רחב של התחזויות לדמויות מוכרות בשוק ההון וההייטק, תופעה שהולכת ומתרחבת בשנה האחרונה. נוכלים עושים שימוש בפרופילים מזויפים, בקבוצות וואטסאפ וטלגרם, ולעיתים גם בפרסומות ממומנות ובתכנים שנוצרו באמצעות כלי בינה מלאכותית, במטרה לנצל את אמון הציבור בדמויות בעלות מוניטין. בשורה של פרסומים קודמים דווח על התחזויות לגלעד אלטשולר, לאבנר סטפק, וכן על קמפיינים שבהם נעשה שימוש בשמו ובדמותו של איל וולדמן ובכירים נוספים. בחלק מהמקרים נעשה שימוש גם בפרטים אישיים או בסיפורים רגישים, בניסיון לחזק את אמינות ההתחזות וליצור תחושת קרבה ואמון.

המאפיין החוזר במקרים הללו הוא הזמנה להצטרף ל"קבוצות סגורות" או למסלולי השקעה ייחודיים, המלווים בהבטחות לתשואות חריגות או למידע בלעדי. גורמים בענף מציינים כי דווקא השימוש בדמויות מוכרות מקשה על זיהוי מוקדם של ההונאה, וקוראים לציבור לגלות ספקנות ולבדוק כל פנייה להשקעה, גם כאשר היא נראית אמינה ומגיעה לכאורה בשם גורם