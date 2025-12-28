האקרים איראנים טוענים שפרצו לצחי ברוורמן, והחלו להפיץ חומרים

קבוצת האקרים המזוהה עם איראן, הנדלה, טוענת כי היא פרצה למכשירו הסלולרי של צחי ברוורמן, ראש הסגל של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לדברי קבוצת התקיפה, היא "הסתננה והקשיבה כבר שנים" למכשיר האייפון 16 פרו מקס של ברוורמן. לפי שעה, הופץ מידע שלכאורה הגיע ממכשירו של ברוורמן, הכולל רשימת אנשי קשר, המספר שלו, וידיאו ומסמכים. עם זאת, מומחי הסייבר בוחנים האם מקור המידע אכן ממכשיר שנפרץ, או שמא מדובר בחשבון הטלגרם שלו שנפרץ.

על פי גיל מסינג, ראש המטה וראש מערך התקשורת הגלובלית בחברת אבטחת המידע צ'ק פוינט, "הפרסום כולל אוסף של פרטים אישיים כגון תמונות, וידאו, רשימת אנשי הקשר בנוסף לשלושה צ’אטים חלקיים מתוך מה שנראה כמו חשבון טלגרם המיוחס לו. ייתכן שהצ’אטים עצמם אותנטיים ומעידים על גישה כלשהי לחשבון או למכשיר ישן או גיבוי שלו. אולם מעבר לכך, לא נחשפו עדיין מאגרי מידע גדולים, מסמכים רגישים או אלמנטים טכנולוגיים המעידים על פריצה רחבה למכשיר שכוללת הוצאת מידע מסווג, כמו שהם אמרו בהתחלה".

קבוצת הנדלה ידועה במשחקי מוח וקמפייני השפעה - משמע, להגזים ולטעון להצלחות גדולות יותר, מה שרחוק לפעמים מהמציאות. הדבר נועד לייצר פאניקה ולחץ בקרב הציבור, וזו הסיבה גם לסגנון ההודעות שהקבוצה שולחת. "הכספת שהסתמכת עליה עכשיו שלנו", נכתב בהודעה הנוכחית. "יש לנו הכל: צ'אטים מוצפנים, עסקאות נסתרות, פינוקים מוסריים ופיננסיים מבישים, שימוש לרעה בכוח, סחיטה, תמורה.

"זוכר את קטארגייט? הלחישות, ההכחשות, הניסיונות הנואשים לקבור את האמת? היום, סוף סוף תבינו מה באמת קרה... הבריתות שלכם מורעלות, האמון שלכם מתנפץ, וברוורמן, האיש שחשבתם שהוא החולייה החזקה ביותר שלכם, הוא עכשיו הסדק שיקרע את עולמכם".

בשבוע שעבר טענה אותה הקבוצה שהיא פרצה למכשירו של ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט. בסביבתו של בנט הכחישו כי המכשיר האישי שלו נפרץ, וכמה שעות לאחר מכן גורמים אמרו כי מה שנפרץ זה חשבון הטלגרם שלו, וכי הופצו שיחות אמיתיות ומזויפות.

בינתיים, במשרד ראש הממשלה עוד "בודקים את הדיווח".