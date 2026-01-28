מיקרוסופט פרסמה ערב את דוחותיה לרבעון האחרון של השנה החולפת (אותו מחשיבה החברה כרבעון השני של שנת הכספים 2026). ענקית הטכנולוגיה דיווחה על הכנסות של 81.27 מיליארד דולר, לעומת ציפיות האנליסטים שעמדו על 80.3 מיליארד דולר - צמיחה של 17% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הרווח למניה עמד על 5.16 דולר, לעומת הצפי שעמד על 3.92 דולר. הקונצנזוס על תחזית רווח למניה ממוצעת היה של 3.89 דולר. המניה תחילה צנחה בכ-7% במסחר המאוחר בוול סטריט, אך לאחר מכן תיקנה מעט כלפי מעלה לירידה של כ-4%.

● המניה שלה לא זזה: מה עובר על מיקרוסופט, והאם היא תצליח לסגור את הפער?

ההכנסות מפלטפורמת הענן אז'ור צמחו ועלו על הציפיות במונחים אבסולוטיים, אך הצמיחה עמדה על 39% בלבד ברבעון (בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד), לעומת צמיחה של 40% ברבעון הקודם. ציפיות האנליסטים חזו צמיחה של 39.4%.

ביאהו פייננס מדווחים כי סמנכ"לית הכספים של מיקרוסופט, איימי הוד, ציינה כי החברה מצפה להגדיל את הוצאות ההון שלה ב-2026, לעומת הסכום של 88.2 מיליארד דולר שנרשם בשנה שעברה. זאת, כאשר מעל השווקים ממשיכה לרחף השאלה באשר ליכולת של הוצאות ההון העצומות בתחום ה-AI לייצר החזר מספק על ההשקעה.

למרות הביצועים הטובים של מיקרוסופט על הנייר בכל הרבעונים האחרונים - עלייה מתמדת בהכנסות וברווח למניה - החברה הייתה לאחת המניות המאכזבות מבין "שבע המופלאות". בשנה האחרונה מנייתה כמעט ולא זזה, ובחצי השנה האחרונה היא חוותה ירידה מתמדת והדרגתית של כ-7% בסך-הכול, בין השאר הודות להכללתה בסל חברות התוכנה שנמצאות בסיכון בשל כניסת ה-AI לארגונים, והחשש שמא כמה ממוצריה יזכו לאתגר בידי חברות תוכנה חדשות; האתגרים שהיא חווה בהשקת שבב שמציב למעבדי אנבידיה תחרות; ובשל התלות הגדולה בהסכמים עם OpenAI הרחוקה מרווחיות וההפסדים לגוגל ולאנתרופיק בקרב על הבינה המלאכותית לארגונים.

בשוק מביעים אכזבה מנתח השוק של מנוע הצ'ט קו-פיילוט, שעומד לפי סימילרווב על 1.2% בלבד, ועל כך שאימוץ המנוע מקרב כלל מנויי מיקרוסופט 365 החדש עומד על 10% בלבד מבסיס המשתמשים. מנגד, מהפכת סוכני ה-AI שבה מיקרוסופט דומיננטית טרם נכנסה באופן משמעותי לארגונים גדולים.

לזכותה של מיקרוסופט יש לזקוף את השקת השבב בדור הביניים "מאיה 200", שעשוי לסייע לה בויתור על רכישת שבבי אנבידיה, לפחות באופן פנימי בחוות השקתים שלה; ועל הסכמים שחתמה עם אנתרופיק - שנועדו להפחית את התלות שלה ב-OpenAI, ובמקביל מזרימים לה 30 מיליארד דולר בקיבולת ענן עבור אנתרופיק, ועם OpenAI שמחייבים אותה לרכוש שירותי ענן ממיקרוסופט בהיקף של 250 מיליארד דולר.

אחת השאלות המרכזיות הסובבות סביב מיקרוסופט בשנה הקרובה היא היקף הוצאות ציוד ההון (קפקס), כלומר ההוצאות על רכישת שבבים גרפיים, שרתים וחוות שרתים לעיבוד ענן ו-AI. האנליסטים צופים המשך עלייה בנתון, וכי הוצאות הקפקס לכל שנת הכספים 2026 (עד יוני הקרוב) יעמדו על 99 מיליארד דולר, כאשר ברבעון האחרון הוא יגיע ל-36.25 מיליארד דולר, עלייה של 60% משנה לשנה. שולי הרווח קטנים בהתאם וצפויים לעמוד על 67%, הנמוכים בשלוש השנים האחרונות.