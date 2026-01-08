הדרישה של טראמפ שדוחפת את אלביט להרחיב את הייצור בארה"ב

המדיניות של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מביאה את התעשיות הביטחוניות הישראליות להתאים את פעילותן. בה בעת, איחוד האמירויות מזהה הזדמנויות בהצלחות של החברות האוקראיניות, ורוצה להשיג דריסת רגל במשק המקומי, ואילו הודו מגבירה את העצמאות המקומית. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

אלביט מרחיבה את הייצור בארה"ב

אלביט אמריקה, החברה הבת של אלביט בארה"ב, השלימה לאחרונה את יצירת הדגם הראשון של מערכת התומ"ת (התותח המתנייע) סיגמה NG בקליבר 155 מ"מ, במתקן שלה בדרום קרולינה. הייחוד של הדגם שכל כולו מבוסס על תוצרת אמריקאית, במטרה להרחיב את היקף המכירות במדינה - ולהעמיק את התאמת פעילות החברה הישראלית לשאיפת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ואנשיו להתבססות על תוצרת אמריקאית.

במסגרת בניית הקנה, הובאו לישראל רכיבים אמריקאיים אל מתקני אלביט, כדי שעובדי החברה יעניקו מניסיונם, ולאחר מכן נשלח בחזרה כדי להתקין במערכת הצריח שנשלטת מרחוק, כך מדווח באתר שפרד. סיגמה NG מסוגל לשגר את כל פגזי ה־155 מ"מ, והיכולות המגוונות שלו עשויות לסייע לאלביט להיות רלבנטית בקול קורא שהוציאו בפנטגון בחודש ספטמבר עבור תומ"ת.

סיגמה NG דומה כמעט לחלוטין למערכת רועם של צה"ל, עם קליבר 155 מ"מ/39. במקרה של רועם, לקח לאלביט כשש שנים עד שהמערכת הראשונה סופקה לאחרונה לצה"ל. ככלל, סיגמה נישאת על גבי משאית אושקוש 10X10, כשהווריאנט האמריקאי כולל רכיבים זמינים מהשוק המקומי. המהלך של אלביט עשוי להוות קדימון למהלכים שכאלה בארה"ב, הן של החברה והן של חברות ישראליות אחרות.

איחוד האמירויות רוצה לנצל את הביקושים באוקראינה

הקונגלומרט הביטחוני האמירותי אדג' מתעניין ברכישת 30% מהחברה האוקראינית פייר פוינט תמורת 760 מיליון דולר, מה שמשקף לה שווי של 2.5 מיליארד דולר. כך מדווח ב־BBC אוקראינה. מניע משמעותי מאחורי המהלך הם הביקושים הקשיחים באוקראינה למוצרים ביטחוניים מחד, וההצלחה של פייר פוינט מאידך עם טיל השיוט מתוצרת מקומית פלמינגו, שזוכה לפירגונים מגורמים בתעשייה ברחבי העולם.

פלמינגו הוא טיל שנועד לטווחים של עד 3,000 ק"מ, מה שמאתגר מאוד את מערכות ההגנה הרוסית, וגם מדאיג כי הוא נושא ראש נפץ במשקל טון. לצידו, החברה האוקראינית מייצרת מל"טים לטווחים ארוכים מדגמים FP-1 ו־FP-2. הדגם הראשון נושא ראש נפץ של 60 ק"ג לטווח של 1,400 ק"מ, והדגם השני נושא ראש נפץ של 100 ק"ג ל־200 ק"מ.

אדג' הגיעה לכותרות בישראל ביתר שאת בינואר אשתקד, כשהחליטה לרכוש 30% ממניות חברת עין שלישית הישראלית, שמפתחת מערכות אלקטרו-אופטיות המשלבות יכולות בינה מלאכותית, תמורת כ־10 מיליון דולר. העסקה שדורשת את אישור משרד הביטחון, מיועדת להביא למצב שהחברה האמירותית תהפוך לבעלת המניות הגדולה בחברת עין שלישית.

טורקיה מגבירה את השפעתה במרכז אסיה

קזחסטן מתכוונת לפתח טנק קל מתוצרת מקומית, כך נודע בעקבות ביקור של הנשיא קאסים־ג'ומארט טוקאייב במתקנים ביטחוניים. אולם, אין מדובר בביטוי לעצמאות ייצורית משמעותית של אסטנה, משום שאותו טנק יתבסס על הנגמ"ש טולפאר - מתוצרת חברת אוטוקאר הטורקית. כיום, חברת בסקארו מתכננת לייצר כ‏־200 כלים אמפיביים כולל טיימאס 8X8 ואיבאר 4X4, כשכל אחד מהם הוא וריאנט קזחי לאמצעים מתוצרת אוטוקאר. את הטנק הקל החדש מתכוונים בחברה הקזחית להתחיל לייצר כבר בשנה הקרובה, והוא יכלול צריח HITFACT MkII מתוצרת לאונרדו האיטלקית.

המהלך משקף את הפריחה של התעשיות הביטחוניות הטורקיות, והשפעתן. בתום 11 החודשים הראשונים של השנה, טורקיה חצתה את היצוא הביטחוני לאורך כל השנה שעברה (7.2 מיליארד דולר) לכ־7.45 מיליארד דולר. ביחס ל־11 החודשים הראשונים של 2024, מדובר בזינוק של 30%, בין השאר בזכות יצוא בסך 747 מיליון דולר בחודש נובמבר לבדו (22% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד).

הודו מרחיבה את יכולות ייצור הטילים והרקטות

הודו ביצעה ניסוי ראשון ברקטות המונחות לטווח של כ־120 ק"מ בשם פינאקה, מתוצרת מקומית. מניו דלהי נמסר כי במהלך השיגור הראשון, הרקטה ביצעה בהצלחה את כל הבדיקות הנדרשות, עד לפגיעה במטרה. זהו אחד מבין כמה מיזמים משמעותיים שמנהלים בימים אלה ב־DRDO, גוף המחקר והפיתוח בנושאי הגנה של ממשלת הודו (המקביל של מפא"ת וסיב"ט), שמרבה לשתף פעולה עם ישראל.

שר ההגנה של הודו רג'נאת סינג הסביר כי תכנון ופיתוח מקומי של רקטות מונחות ארוכות־טווח מחזק את יכולות צבא הודו. פינאקה הוא "גיים־צ'יינגר", אמר שר ההגנה המקומי, לאחר רצף הצלחות שכלל גם פיתוח מערכות ארטילריות - במה שנראה כהצטיידות לקראת הסלמות נוספות שעלולות להתרחש מול פקיסטן.

המניע הזה מביא גם להגברת הביקושים ההודיים מישראל. כך, למשל, מנהל הרכש הביטחוני ההודי (DAC), אישר בשבוע שעבר רכש אמצעים נרחב בסך כולל של כ־8.7 מיליארד דולר, כשאחד מהנדבכים הרבים שכלולים בעסקה הן ערכות הנחיה מדגם ספייס 1000 מתוצרת רפאל. ספייס היא משפחת מערכות חימוש אוויר־קרקע מדויקות ואוטונומיות בעלת טווח של עד 100 ק"מ, שמורכבת משלושה סוגי פצצות. ספייס 1000 הוא במשקל כ־500 ק"ג.