הישראליות שנופלות בוול סטריט אחרי פרסום הדוחות

שתי חברות ישראליות בוול סטריט הציגו אמש את דוחותיהן הכספיים, והתוצאות לא איחרו להגיע - מניית סימילרווב נפלה בכ-16% במסחר המאוחר, מניית פייבר ירדה בכ-6%.

סימילרווב, שפיתחה פלטפורמה לבחינת התנהגות גולשים באינטרנט, פרסמה תוצאות מעורבות בדוחות הרבעון הרביעי - ההכנסות שהסתכמו ב-72.8 מיליון דולר היו נמוכות מתחזיות האנליסטים, והרווח הנקי למניה (Non-GAAP) הגיע ל-3 סנט, בדומה לתחזיות האנליסטים. בסיכום שנתי הכנסות החברה צמחו ב-13% לכ-283 מיליון דולר, ההפסד הנקי לפי כללי GAAP גדל ל-32.9 מיליון דולר ועל בסיס Non-GAAP הרווח היה 5.1 מיליון דולר.

סימילרווב צופה ב-2026 הכנסות של 305-315 מיליון דולר (צמיחה של 10%) וברבעון הראשון ההכנסות יהיו 72-74 מיליון דולר. בג'פריס כתבו כי הדוחות מאכזבים: "ההפתעה הגדולה ביותר הייתה כמה התחזית ל-2026 חלשה, עם צמיחה הרבה מתחת לציפיות", כתב האנליסט סורינדר ת'ינד. לדבריו, סימילרווב רואה בעצמה מנצחת בתחום ה-AI , אך יש לה הרבה אתגרים להתגבר עליהם.

פייבר סיפקה תוצאות מעורבות בדוחות הרבעון הרביעי של 2025. החברה, שנתפסת כאחת המפסידות מהתפתחות ה-AI, נסחרת כיום בשווי שפל של 484 מיליון דולר. ברבעון הרביעי הכנסותיה היו נמוכות לעומת תחזיות האנליסטים, והרווח הנקי למניה (Non-GAAP) עקף את התחזיות. החברה רשמה הכנסות של כ-107 מיליון דולר, צמיחה של 3.4% מהרבעון המקביל. הרווח הנקי (GAAP) היה 11.5 מיליון דולר והרווח הנקי Non-GAAP הסתכם ב-32.1 מיליון דולר שהם 86 סנט למניה, 12 סנטים מעל תחזיות האנליסטים.

בשנת 2025 פייבר רשמה הכנסות של 431 מיליון דולר ורווח נקי של 21 מיליון דולר לפי כללי GAAP, ו-115 מיליון דולר Non-GAAP.

התחזית לרבעון הראשון היא להכנסות של 100-108 מיליון דולר, שמשקפות ירידה של 7% עד עלייה של 1% ביחס לרבעון המקביל, והן נמוכות מתחזיות האנליסטים. פייבר צופה EBITDA רבעוני של 19-23 מיליון דולר. ב-2026 כולה הצפי הוא להכנסות של 380-420 מיליון דולר, בעוד שהאנליסטים ציפו ל-457 מיליון דולר. ה-EBITDA השנתי יהיה 60-80 מיליון דולר, ירידה מ-91.6 מיליון דולר ב-2025. החברה מציינת שהיא משקיעה בצמיחה ארוכת-טווח תוך שמירה על משמעת פיננסית.

לדברי המנכ"ל והמייסד מיכה קאופמן, "ניכר כי אנו נמצאים בעיצומו של שינוי משמעותי באופן שבו ארגונים מאמצים AI. אנו מזהים שינוי עמוק במרקטפלייס שלנו, שבו בני אדם וטאלנטים מובילים הופכים חיוניים יותר ויותר, לא פחות. המעבר לכלכלה מבוססת סוכנים, שבה ה-AI מסייע להתמודד עם משימות מורכבות, מאפשר לנו להמשיך לגשר בין עסקים לבין הטאלנט האנושי האיכותי ביותר בעולם. לפייבר יש יתרון ייחודי בעידן ה- AI החדש ותוכנית רב-שנתית להוביל את המעבר הזה, מעולם לא הייתי נרגש יותר מהדרך שלפנינו".