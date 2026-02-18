מתקפה קרובה באיראן? מה חושבים באתר ההימורים הפופולרי

בשעות האחרונות מתגברות ההערכות כי ארה"ב קרובה מתמיד לתקיפה באיראן לאחר שצברה כוחות רבים במזרח התיכון ולמרות השיחות שמתקיימות בין הצדדים.

ההחלטה נמצאת כרגיל אצל איש אחד, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. עד שהערפל יתפוגג בדקנו מה חושבים הגולשים באתר ההימורים פולימרקט, המבוסס על חוכמת ההמונים, ולעיתים גם על מידע פנים.

ביממה האחרונה ההימורים סביב השאלה האיראנית נמצאים במגמת עלייה, אולם הדעה הרווחת היא שלא צפויה מתקפה קרובה. כך למשל, ההימור המרכזי סביב שאלת מועד התקיפה האמריקאי, חווה עלייה של כמעט 30% בפעילות במהלך היום. נפח ההימורים שם הוא אחד הגבוהים באתר ועומד כבר על יותר מ-290 מיליון דולר.

יחד עם זאת כאמור הסיכויים למתקפה קרובה נמוכים. הסיכוי לתקיפה מחר נאמד ב-5% בלבד ובשבת ב-22%.

הסיכויים למתקפה עד סוף פברואר עומדים על 35% ועד ה-15 במרץ על 56%. בטווח הרחוק יותר, הסיכוי למתקפה עד סוף השנה עומד על 75%.

יחד עם זאת, בתגובות הגולשים מזכירים כי טראמפ נוטה לתקוף במועדים שבהם הבורסה סגורה, כלומר סופי שבוע או חגים. כך לפחות מלמדת ההיסטוריה הקרובה מהטלת מכסים, דרך התקיפה הקודמת של ארה"ב באיראן ועד התקיפה בונצואלה - כולם יצאו לפועל בזמן שבו לא היה מסחר בוול סטריט.