בעיצומו של המתח הביטחוני סביב איראן, אתר ניסיוני בשם StrikeRadar משך היום תשומת לב רחבה ברשת לאחר שהציג בשעות הבוקר קפיצה במדד הסיכון הפנימי שלו עד לרמה של 49%. בהמשך היום המדד ירד בחזרה לכ־20% בלבד, ורמת האיום סווגה באתר כ"Low Risk".

StrikeRadar פותח על ידי יונתן בק, מנהל מוצר ישראלי בהייטק, ומבקש להנגיש לציבור כלי ניטור אסטרטגי המבוסס על מידע פתוח. האתר מציג מדד הסתברות לעימות צבאי שמתעדכן לאורך היום בהתאם לשילוב של מקורות נתונים שונים, אך מדגיש כי מדובר בפרויקט מידע ניסיוני ולא בתחזית מודיעינית.

המערכת של StrikeRadar משקללת אינדיקציות כמו תנועות חריגות של מטוסים אזרחיים וצבאיים, דיווחים חדשותיים ממקורות בינלאומיים, תנאי מזג אוויר באזור, ונתונים נוספים המופיעים בדשבורד. חלק מהסיגנלים מתעדכנים באופן רציף, בעוד אחרים עשויים להיות חסרים או לא זמינים ברגעים מסוימים.

"משהו גדול בדרך"

אתמול כתב בק בפוסט בלינקדאין כי בעיניו המשמעות אינה נעוצה רק באחוז עצמו, אלא במהירות שבה הוא משתנה. "קפיצה מ־8% ל־22% בתוך פחות מ־6 שעות", כתב. "על פניו 22% זה עדיין ‘Low Risk’, אבל מה שחשוב זה לא המספר האבסולוטי, אלא קצב השינוי. מדובר בזינוק של 175% מהשפל של הבוקר". לדבריו, העלייה לא נבעה מסיגנל יחיד אלא משילוב של כמה מדדים שהופיעו במקביל. בין היתר, ציין "קפיצה מ־0 ל־40" בתנועת מטוסי תדלוק, עלייה במדד החדשות מ־10 ל־38, ותנאי מזג אוויר שקיבלו ציון 100 כ"תנאים אופטימליים לתקיפה".

בק הוסיף כי במקביל גם העניין הציבורי באתר זינק במהירות. "כמות הצופים בראדאר עלתה מ־3,600 לכמעט 6,500 בתוך שלוש שעות", כתב, והדגיש: "המטרה היא לא לנחש מה יקרה, אלא פשוט לחבר את הנקודות בזמן אמת". את הפוסט חתם בתחושת בטן כי "משהו גדול בדרך".

StrikeRadar הוא חלק מגל רחב יותר של פלטפורמות שמנסות להציג לציבור מדדים בזמן אמת על בסיס מידע פתוח. בניגוד לשווקי חיזוי כמו פולימרקט, שבהם ההסתברויות נגזרות מהימורים של משתמשים, האתר מתבסס על שילוב של נתונים ממקורות שונים ואלגוריתמים שמעדכנים את הציון לאורך היום. באתר עצמו מצוין כי מדובר בפרויקט ניסיוני למטרות מידע בלבד, ולא בתחזית רשמית.