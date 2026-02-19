המלחמה האפשרית באיראן מרחיקה את הורדת הריבית בישראל

ביום שני הקרוב תמסור הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, בראשות הנגיד פרופ' אמיר ירון, את החלטת הריבית. זאת, לאחר שתי הפחתות רצופות, כשהאחרונה בהן הפתיעה את כל השוק והייתה בניגוד מוחלט להערכות האנליסטים. מה צפוי הפעם?

פרסום מדד המחירים לצרכן בתחילת השבוע סיפק אופטימיות רבה ביחס לאפשרות שזה שוב יקרה. המדד היה נמוך מהתחזיות, קצב האינפלציה השנתי (1.8%) ירד לרמתו הנמוכה ביותר זה 4.5 שנים, והצפי הוא שבמהלך השנה הקרובה האינפלציה לא תחצה את רף ה-2%. כלומר, היא תישאר מתחת לאמצע יעד היציבות של בנק ישראל, שעומד על 1%-3%. עד לפני יומיים, השווקים גילמו הסתברות של כ-80% להפחתה נוספת השבוע. אלא שכעת, התמונה ברקע השתנתה.

אחד הגורמים המרכזיים שמאחורי התמתנות האינפלציה, וגם תומך בהפחתת ריבית, הוא התחזקות השקל. מוקדם יותר החודש הוא שבר שיא של 30 שנה אל מול הדולר, כששערו של המטבע האמריקאי צנח עד לרמה של פחות מ-3.07 שקלים. הפחתת ריבית נחשבת לכלי עקיף של הבנק המרכזי למיתון הייסוף החד של המטבע, שפוגע ביצואנים.

ביומיים האחרונים הקערה התהפכה. השקל איבד גובה מול הדולר וכך גם מול יתר המטבעות המרכזיים. שער הדולר טיפס בהדרגה לרמה של 3.14 שקלים. הסיבה המרכזית: האפשרות שארה"ב תפתח במערכה צבאית נגד איראן, שתשפיע באופן ישיר על השווקים הגלובליים ועל ישראל בפרט. נכון להיום, ההסתברות להפחתת ריבית עומדת על כ-40% בלבד.

מה חושבים המומחים?

גורם בשוק מעריך כי מכלול התנאים תומך בהותרת הריבית על כנה הפעם בשל הסיטואציה הגיאו-פוליטית. "השקל נחלש, אין הגיון להוריד ריבית כשיש רוחות מלחמה ברקע. זה לא מתאים לשמרנות של בנק ישראל להוריד ריבית בפעם השלישית ברצף כשיש כזה סיכון גיאו-פוליטי וכלכלי ברקע. השמרנות הזאת שירתה את כלכלת ישראל מצויין בשנתיים וחצי של המלחמה. הבנק בנה אמינות מצויינת בתקופה זו, ולא הגיוני ולא רצוי לשחק עם זה כרגע לדעתי", הוא אומר.

גם מודי שפריר, אסטרטג ראשי שווקים פיננסים בבנק הפועלים, מסכים כי היחלשות השקל והמתיחות אינם תומכים באפשרות להפחתה: "השוק מתמחר עתה הורדת ריבית בשבוע הבא בהסתברות של כ-40%, בעוד שרק ביום שני השוק תמחר הסתברות של כ-80%. נזכיר כי במועד החלטת הריבית בינואר הדולר-שקל עמד על כ-3.17 והאירו-שקל על כ-3.70". כלומר, הייסוף החד שנרשם בחודש וחצי האחרונים מאז ההחלטה כמעט ונמחק. נכון להיום, שער האירו-שקל עומד על 3.68 שקלים.

לעומתם, אידית מוסקוביץ, מנהלת חדרי מסחר הבנק הבינלאומי, מעריכה כי "דולר נמוך לאורך זמן תומך בשמירת יעד האינפלציה בטווח הרצוי. העלייה של היום לא צפויה להוות גורם מכריע במכלול השיקולים להורדת הריבית בהחלטה הקרובה. הנתון השלילי של האינפלציה (ירידת המדד - ב"ל) והירידה לטווח היעד של בנק ישראל, תומכות בהורדת הריבית בשבוע הבא".

בהראל ביטוח ופיננסים העריכו כבר אחרי המדד בתחילת השבוע כי הפעם בנק ישראל יעדיף להמתין עם ההפחתה. כעת, לאור ההתפתחויות, הערכה זו אף התחזקה.