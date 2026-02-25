התעשייה האווירית מסרה היום (ג') לחיל הים הגרמני צוללת בלתי מאוישת, בעסקה שלפי הערכות שווה עשרות מיליוני אירו לפחות, ועשויה לפתוח פתח להצטיידות נוספת, כך דיווחו היום כלי התקשורת בגרמניה והתעשייה האווירית. כבר בקיץ האחרון דווח כי הגרמנים מתעניינים ברכישת כלי השיט האוטונומי Bluewhale, שפותח על ידי החברה הישראלית בשיתוף חברת ATLAS הגרמנית, חברת בת של תיסנקרופ. היום הועברה הצוללת בטקס חגיגי שהתקיים בעיר אקנפרדה שליד קיל. בטקס השתתפו מהצד הגרמני נציגים בכירים ממשרד הביטחון ומהצי הגרמני. מהצד הישראלי, נכחו בטקס שגריר ישראל בגרמניה רון פרושאור, מנכ"ל התעשייה האווירית בועז כהן ובכירים נוספים. עד כה, הייתה זו ישראל שהצטיידה בשש צוללות גרמניות מתקדמות (השישית עדיין לא נמסרה) בעלות של מיליארדי אירו ובמימון חלקי של גרמניה.

הצוללת הבלתי-מאוישת Bluewhale היא כלי שיט באורך של 10.9 מטרים, ומשמשת בעיקר לצרכי איסוף מודיעין באמצעים אלקטרוניים ובחשאיות. לפי דיווחי הצבא הגרמני היא כבר נבחנה במהלך הקיץ האחרון בפעילות בים הבלטי, שבו היא גם צפויה לפעול אחרי הרכישה. כלי השיט יכול גם לקחת חלק באיתור צוללות עוינות וכלי שיט אחרים, לסייע באיתור מוקשים ובפעילות מודיעינית אחרת, כך לפי ההודעה. לפי הדיווחים הפומביים על הצוללת, היא שוקלת כ-5.5 טון, מסוגלת לצלול לעומק של 300 מטר ולהישאר בים במשך שבועות, וזאת תלוי בסוג הפעילות שלה. היא מכילה מגוון של מערכות מכ"ם, סיגינט ומערכות אלקטרו-אופטיות. בתוך התעשייה האווירית, חברת הבת אלתא היא שאחראית על הצוללת הבלתי-מאוישת ולשיתופי הפעולה הבינלאומיים הכרוכים בייצורה.

(מימין לשמאל): שגריר ישראל בגרמניה, רון פרושאור; מנכ״ל אטלס אלקטרוניק TKMS, מיכאל אוזגובסקי; מנכ״ל התעשייה האווירית IAI בועז לוי; מפקד חיל הים הגרמני, אדמירל קאאק; ומנכ''ל משרד הביטחון הגרמני, ינס פלוטנר / צילום: התעשייה האווירית

גם יוון מעוניינת להצטייד ב-BlueWhale

בועז לוי, מנכ"ל התעשייה האווירית, אמר בהקשר למסירה, לפי הודעת חברת TKMS כי "המערכות האוטונומיות של התעשייה האווירית באוויר, בים, ביבשה ובחלל נמצאות בשימוש מבצעי המספק יתרון טכנולוגי משמעותי, תוך שיפור היכולת להגן על חייהם של לוחמים בשטח. מסירת ה-BlueWhale לחיל הים הגרמני מדגימה את שיתוף הפעולה ההדוק שיש לנו עם TKMS ATLAS ELEKTRONIK ואת מידת האמון ההדדי בין ישראל לגרמניה".

סמנכ"ל התעשייה האווירית ומנכ"ל אלתא, דרור בר, אמר לפי ההודעה לעיתונות: "המרחב התת-ימי מציב אתגרים מורכבים של גילוי והתמצאות בתנאי סביבה דינמיים ורוויי רעש. הבאנו לפרויקט מומחיות רבת-שנים בפיתוח מערכות חישה, עיבוד אות ובינה מלאכותית, המאפשרות הפקת מודיעין איכותי ורציף לאורך זמן. השילוב בין פלטפורמה אוטונומית מתקדמת לבין מערכות חישה חכמות מייצר מכפיל כוח מבצעי אמיתי עבור חיל הים הגרמני".

הים הבלטי, על שלל תשתיות התקשורת שלו (ובעבר גם תשתיות הובלת גז טבעי כמו נורדסטרים) הוא ה"בטן הרכה" של גרמניה ושל מדינות אירופיות נוספות. בשנים האחרונות רבו המקרים של קריעת כבלי תקשורת על ידי סירות סיניות ורוסיות, או כאלו הקשורות אליהן, במה שהאירופאים תופסים כניסיון לשבש את התקשורת וכאיום אפשרי למקרה של מלחמה.

ביוון, שגם היא נמצאת בשלבים מתקדמים לרכש ה-Bluewhale מידי התעשייה האווירית, ציינו אנליסטים כי המחיר מוערך בכ-80 מיליון אירו. המסירה היום בגרמניה מסמנת את המכירה הגלובלית הראשונה של המערכת וייתכן כי מדינות נוספות יהיו מעוניינות לרכוש את הצוללת.