ענק ההשקעות שעושה "שורט" על השקל, והסיבות

לנוכח האפשרות למלחמה מול איראן והלחצים שמופעלים לאחרונה על מניות הטכנולוגיה, בבנק ההשקעות גולדמן זאקס מעריכים כי השקל נמצא בתמחור־יתר של 13% לעומת הדולר ומהמרים נגד המטבע הישראלי.

במסמך שפרסם בנק ההשקעות, צוין כי "ביצועי החסר של מניות הטכנולוגיה והעלייה בסיכונים הגאופוליטיים במזרח התיכון היו שניים מהמנועים המרכזיים בשוק בתקופה האחרונה. השקל הישראלי רגיש במיוחד לשני הגורמים הללו, מה שלעמדתנו הופך פוזיציות שורט על השקל לכלי גידור אטרקטיבי בשוק המט"ח".

עוד כתבו בבנק, כי "בנוסף לתגובתיות של השקל לגורמים אלו, אנו סבורים כי פוזיציית לונג על דולר/שקל היא גידור אטרקטיבי, בשל רמת התמחור הנוכחית של השקל. על פי מודל ה-GSDEER שלנו, השקל נמצא בתמחור־יתר של 13% מול הדולר. לכך, מתווסף עלות החזקה שלילית מעט (Negative Carry) של השקל, וזאת בניגוד למטבעות אחרים בשווקים מתעוררים בעלי בטא גבוהה, שמתומחרים בחסר ו/או נהנים מפערי ריבית גבוהים יותר".

בשלושת החודשים האחרונים, השקל התחזק מול הדולר במעל 4%, כאשר לפני כשבוע וחצי, הוא ירד מתחת לרף 3.07 שקלים - רמתו החזקה ביותר מול הדולר מזה 30 שנה. לצד מגמת היחלשות הדולר בעולם, התחזקות השקל בחודשים האחרונים נרשמת על רקע גאות בבורסה בתל אביב, עסקאות ענק בהייטק ובתעשייה הביטחונית ומגמת מעבר של משקיעים ממסלולי חו"ל למסלולים מקומיים.

לצד ההמלצה, בגולדמן זאקס גם תיארו את הסיכונים בהימור נגד השקל. "הסיכון ה'גלובלי' העיקרי לפוזיציית השורט על השקל ככלי גידור הוא ירידה חדה יותר בערך הדולר העולמי ממה שאנו צופים, או לחילופין, שתוצאות גיאופוליטיות יתבררו כ'אירוע מנקה' (Clearing event) עבור סיכוני המזרח התיכון, לאחר גל ירידות קצר מועד. בצד ה'מקומי', יש לעקוב אחר דחף חיובי מכיוון תחזיות הצמיחה של הכלכלנים שלנו, שהן גבוהות מהקונצנזוס, או אחר עלייה ביחסי הגידור של המוסדיים המקומיים (אם כי אנו מציינים כי יחסים אלו נותרו ללא שינוי מהותי במהלך 2025)".

"עם זאת, אנו צופים כי הגורמים המקומיים יתבררו כרוח פנים (Headwind) עבור השקל. בכל הנוגע למדיניות המוניטרית, חוזקו של השקל העלה חששות לגבי כושר התחרות של היצוא; מצאנו כי התערבויות העבר של בנק ישראל בשוק המט"ח הגיבו לסטיות של הצמיחה ביצוא מהמגמה המקובלת. לבסוף, לאחר רגיעה ברעש הפוליטי בעקבות הסכם הפסקת האש, אנו סבורים כי הסיכונים הגוברים להסלמה גיאופוליטית או עלייה באי־הוודאות המקומית אינם משתקפים כראוי בשער החליפין הנוכחי", סיכמו בבנק.