הגיוס הענק של חברת השבבים שעלתה בת"א במעל 4,000%

חברת השבבים קווליטאו היא אחת משיאניות התשואות בשנים האחרונות, עם זינוק חסר תקדים של מעל 4,100% בחמש השנים האחרונות. כעת, היא מנצלת את הזינוק במחיר מנייתה כדי לגייס סכום של כ-225 מיליון שקל, באמצעות הנפקת מניות ואופציות לגופים מוסדיים.

במסגרת המהלך, תקצה החברה לגופים המוסדיים מניות שיהוו כ-7.5% מהון החברה, במחיר של 610 שקל למניה, נמוך בכ-9.5% משערו הנוכחי של המניה. בנוסף, תקצה החברה לגופים אופציות בהיקף של כ-2.8% (בהנחה שימומשו), אותן יוכלו לממש בחצי השנה הקרובה תמורת סכום של כ-750 שקל עבור כל אופציה.

בהנפקה השתתפו בין היתר בעלי המניות הקיימים של החברה, כמו גם גופים שאינם נמנים עם בעלי העניין בחברה. כיום, שני בעלי המניות הגדולים בה הם בית ההשקעות ילין לפידות, עם כ־15% מהמניות (בשווי של 452 מיליון שקל), קרן הגידור אלפא, שנוסדה ומנוהלת על ידי גבי דישי ומיכאל וייס המחזיקה ב-8% מהמניות (בשווי 206 מיליון שקל). בעלת מניות גדולה נוספת, היא חברת הביטוח הראל המחזיקה מניות בהיקף של כ-5.2% ובשווי של כ-160 מיליון שקל.

מנכ"ל קווליטאו יעקב הרשמן מחזיק מניות בהיקף של כ־20 מיליון שקל. שכרו עמד אשתקד על כ־1.5 מיליון דולר, אך צפוי לעלות בקרוב לאחר שאספת בעלי המניות אישרה לו תגמול שעשוי להגיע לעד 4 מיליון דולר בשנה.

זינוק של מעל 4,100% בחמש שנים

קווליטאו שנוסדה לפני יותר מ־30 שנה והונפקה שבע שנים לאחר מכן (בשנת 2000). החברה עוסקת בפיתוח וייצור של מוצרי בדיקה ייעודיים לתעשיית המוליכים למחצה (שבבים). היא מספקת פתרונות כוללים לבדיקה ואפיון של תופעות פיזיקליות מסוימות הגורמות לירידה באמינות פעולתם של מעגלים משולבים.

כיום מוכרת קווליטאו את המערכות שלה לאתרי ייצור השבבים הגדולים בעולם (Fab) וגם לחברות שמעצבות שבבים אבל לא מייצרות אותם (פאבלס). בין לקוחותיה ענקיות כמו אינטל, אנבידיה, הענקית הטייוואנית TSMC ואחרות. מנועי הצמיחה העיקריים שלה, כפי שמעריכים גורמים בסביבת החברה, עשויים להגיע מבדיקות מארזים, שם היא פיתחה מערכות לבדיקת תפקוד מארז השבבים שהן קריטיות לשבבי הבינה המלאכותית (AI). שוק נוסף הוא בתחום מוצרי הבדיקה האופטית, שלחברה יש בו פתרון ייחודי שפותח במשך למעלה מעשור.

את תשעת החודשים האחרונים של 2025 סיימה קווליטאו עם הכנסות של כ־49 מיליון דולר, גידול של כ־55% ביחס לנתון שנרשם באותה תקופה בשנת 2024. זאת בין היתר הודות לעלייה בהזמנות ובעיקר מהקדמת אספקה של מערכות מהרבעון הרביעי לרבעון השלישי לבקשת מספר לקוחותיה. בשורה התחתונה הציגה החברה זינוק של 134% ברווח שעמד על כ־22.8 מיליון שקל.

במבט קדימה, צבר ההזמנות של החברה עמד על כ־43.6 מיליון דולר, ירידה ביחס לצבר של כ־49 מיליון דולר ברבעון הקודם (בעקבות הקדמת האספקה), אך הרבה מעל 33.9 מיליון דולר שנרשמו אשתקד.

הגאות בעסקה של קווליטאו באה לידי ביטוי בנסיקה של כ-140% במניית החברה בשנה האחרונה, המשקפת לה שווי של יותר מ-3 מיליארד שקל. בשלוש השנים האחרונות זינקה המניה ביותר מ-2,200% תוך שהיא משלימה קפיצה של מעל 4,100% בחמש השנים האחרונות. מה שמציב אותה בצמרת התשואות בבורסה המקומית, באותה תקופה, שנייה רק ליצרנית המרעומים ארית תעשיות.