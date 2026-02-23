ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שוק ההון והשקעות מחיר היעד ירד ב-70%: ההמלצה השלילית שקיבלה המניה הישראלית
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מאנדיי.קום

מחיר היעד ירד ב-70%: ההמלצה השלילית שקיבלה המניה הישראלית

בנק ההשקעות ג'פריס הוריד את ההמלצה על מאנדיי וביצע חיתוך חד של מחיר היעד של החברה • "במאנדיי יש תחזית מעורפלת הן בסגמנט החברות הקטנות והבינוניות והן בארגוני", אמר אחד האנליסטים מג'פריס • גם חברות תוכנה נוספות סופגות שינוי גישה מצד בנק ההשקעות

שירי חביב ולדהורן 09:43
בכירי מאנדיי בפתיחת המסחר בוול סטריט / צילום: נאסד''ק
בכירי מאנדיי בפתיחת המסחר בוול סטריט / צילום: נאסד''ק

בנק ההשקעות ג'פריס בוחן מחדש את מניות התוכנה, ומתייחס באופן ספציפי לחברות שמספקות אפליקציות ובהן למשל מאנדיי ו-Wix הישראליות. בבנק מורידים המלצות, חותכים מחירי יעד לחלק מהמניות ומנסים לסמן את המנצחות בתחום.

הישראלית שצללה בעקבות כלי AI חדש, וזו שהמריאה אחרי הדוחות
הדקו חגורות: מדוע הירידות בביטקוין עלולות להפוך לצניחה חופשית?

מאנדיי סופגת הורדת המלצה - מ"קנייה" ל"החזק" - וכן חיתוך חד של מחיר היעד, מ-260 דולר ל-80 דולר. מחיר היעד החדש גבוה ב-5.8% מהמחיר של המניה בנאסד"ק. ב-Wix ההמלצה נותרת ללא שינוי, "קנייה", אך מחיר היעד מופחת מ-200 דולר ל-130 דולר - פרמיה של לא פחות מ-94% על המחיר הנוכחי.

מאנדיי היא לא המניה היחידה שגישת הבנק אליה השתנתה, ויחד איתה גם ההמלצות למניות Workday ,DocuSign ו-Freshworks ירדו ל"החזק" ומחירי היעד למניות נחתכו ביותר מ-50% (במאנדיי מדובר על הורדת מחיר יעד של 69%). במניית סיילספורס מחיר היעד יורד רק ב-33% ל-250 דולר, וההמלצה נותרת "קנייה".

"בוחנים מחדש את הרמות הנוכחיות"

לדברי האנליסט ברנט ת'יל מג'פריס, חברות אפליקציה נפגעו יותר מכלל מניות התוכנה, עם ירידות של 30%-55% מתחילת השנה (מאנדיי למשל איבדה מתחילת השנה 48.8%), לעומת ירידה של 24% ב-IGV, תעודת סל שעוקבת אחרי מניות תוכנה. "אנחנו בוחנים מחדש את הרמות הנוכחיות בהתחשב בסיכוני ה-AI וביסודות וזרזים ייחודיים לכל חברה", מסביר האנליסט.

בין היתר הוא בחן כל חברה לפי השוק אליו היא פונה - ארגונים גדולים או חברות קטנות ובינוניות, האם היא מציעה פתרון ורטיקלי, פלטפורמה או פתרון נקודתי וכדומה. "אנו רואים עלייה מתמשכת בסיכון עבור מאנדיי, Workday ,DocuSign ו-Freshworks ", הוא מוסיף, ומציין שבבנק מעדיפים מניות אחרות ובהן סיילספורס ו-Atlassian.

להערכתו, במאנדיי יש "תחזית מעורפלת הן בסגמנט החברות הקטנות והבינוניות והן בארגוני". הרוחות הנגדיות האלה עולות, לדברי האנליסט, על האפסייד והצמיחה בהכנסות. במקביל הוא מזכיר את העובדה שמעבר מחיפוש באינטרנט ל-AI ממשיך לפגוע במאנדיי. עוד לדבריו, "בעוד שתהליכים עסקיים שמבוססים על הפתרון של מאנדיי עשויים להיות דביקים (כלומר ללקוחות יהיה קשה לוותר עליהם, ש.ח.ו), גיוס לקוחות חדשים יכול להיות קשה יותר בהתחשב במספר הפתרונות האחרים הקיימים, כולל סוכני AI ".

מאנדיי, בניהול המייסדים המשותפים ערן זינמן ורועי מן, נסחרת בנאסד"ק לפי שווי שוק של 3.9 מיליארד דולר לאחר שנפלה החודש לשפל של כל הזמנים (אך התאוששה ממנו מעט). החברה מציעה מערכת תוכנה ארגונית לניהול משימות בעבודה, ומשלבת בה פתרונות AI . מאנדיי סומנה כאחת הנפגעות הפוטנציאליות משילוב כלי AI, מה שהשפיע לרעה על המניה שלה בתקופה האחרונה. הירידות במניה התחזקו לאחר פרסום תחזית שאכזבה את המשקיעים לשנת 2026.