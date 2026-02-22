הישראלית שצללה בעקבות כלי AI חדש, וזו שהמריאה אחרי הדוחות

ביום שישי, המסחר בוול סטריט התנהל במגמה חיובית, לאחר שבית המשפט העליון בארה"ב ביטל את המכסים שהטיל הנשיא דונלד טראמפ. במצטבר, בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, המגמה הייתה מעורבת: בימים חמישי ושישי, המדדים נאסד"ק ו-S&P 500 רשמו עלייה מצטברת של 0.4%-0.6% ואילו מדד דאו ג'ונס נחלש ב-0.1%.

אלה המניות הישראליות (ובעלות הזיקה לישראל) שבלטו במסחר:

ג'יי פרוג צנחה בעקבות השקת כלי AI חדש של אנתרופיק

רק לפני מספר שבועות, חברת ה-AI אנתרופיק טלטלה את מניות התוכנה הארגונית כשהשיקה כלי AI שעורר חשש לפגיעה בעסקים שלהן. בסוף השבוע, היא עשתה זאת שוב - הפעם למניות תחום אבטחת הסייבר, שנתפסות כחסינות יותר להשפעות AI. בין המניות שנפלו בעקבות ההשקה החדשה של אנתרופיק, בלטה ג'יי פרוג (JFrog) , שנפלה ביום שישי ב-24.9% במחזור מסחר גדול מאוד; גם חברות אבטחת הסייבר ורוניס וסנטינל וואן נחלשו, ב-7.7% ו-4.4%, בהתאמה.

ג'יי פרוג, בניהולו של שלומי בן-חיים, שהוא אחד ממייסדיה, מספקת פתרונות בתחום פיתוח התוכנה. אנתרופיק הודיעה ביום שישי על כלי אבטחה חדש במודל שלה, קלוד, Claude Code Security. הכלי נועד לאיתור חולשות אבטחה והוא אמור להציע הצעות לתיקון עבור המשתמשים בו (כלומר, כאן נכנסת פעילות אנושית ולא AI). ההשקה הגבירה את החששות בשוק שכלי AI יוכלו להחליף פתרונות קיימים, כדוגמת אלה של ג'יי פרוג. בתגובה להשקה, שורה ארוכה של מניות סייבר נפלו.

האנליסט ג'וזף גאלו מבנק ההשקעות ג'פריס כתב בתגובה כי הוא עדיין סבור שתחום הסייבר יהיה בין המנצחים בעידן ה-AI, אך העריך כי "רוחות נגדיות יתגברו לפני שתהיה התבהרות בנוגע להשפעת ה-AI על הסייבר".

ג'יי פרוג הייתה אחת המניות החזקות בין הישראליות בוול סטריט ב-2025, כשזינקה ב-112%. עם זאת, מתחילת 2026, היא נחלשה ב-19.5% עוד לפני הנפילה של יום שישי, ויחד איתה היא כבר איבדה 39.6% - כלומר, כמעט 3 מיליארד דולר משוויה, לשווי נוכחי של 4.5 מיליארד דולר.

בעקבות הנפילה בג'יי פרוג, ב-Yahoo Finance ציטטו את תגובת בנק ההשקעות ריימונד ג'יימס, שטען כי הירידות במנייתה מוגזמות. להערכתם, מדובר בסיכון לטווח קצר שלא משפיע על המעמד האסטרטגי של החברה, והם נשארים בהמלצה חיובית עליה, בין היתר, בזכות הראות קדימה והחוסן של הפלטפורמה שלה.

נייס קפצה ב-19.5% ביומיים אחרי הדוחות

אחרי חולשה ארוכה במניה, בשני ימי המסחר האחרונים של השבוע, מניית נייס קפצה בנאסד"ק ב-19.5%, אחרי פרסום הדוחות הכספיים שלה ל-2025 והתחזית ל-2026, כשבמקביל, היא הודיעה גם על רכישה עצמית של מניות ב-600 מיליון דולר. המניה, שנסחרה בשבוע שעבר בשפל של קרוב לשמונה שנים ומתחת למחיר של 100 דולר, התאוששה, כאמור, ולשוויה של נייס נוספו מאז פרסום הדוחות קרוב ל-1.2 מיליארד דולר. החברה נסחרת במקביל בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של כ-7.3 מיליארד דולר.

נייס, בניהולו של סקוט ראסל, מספקת פתרונות לניהול קשרי לקוחות וניהול סיכונים. החברה נתפסה כחשופה לפגיעה בשל התפתחות ה-AI. עם זאת, בשיחה עם גלובס אמר המנכ"ל כי "ה-AI לא יחליף אותנו. אנחנו נרוויח מזה". נייס צופה צמיחה של 14%-15% בהכנסות מתחום הענן בשנת 2026. היא סיימה את שנת 2025 עם צמיחה של 8% בהכנסות למעל 2.9 מיליארד דולר, והצמיחה בהכנסות מענן הייתה של 13% ליותר מ-2.2 מיליארד דולר.

לפי נתוני וול סטריט ג'ורנל, יש כיום 19 אנליסטים שמסקרים את מניית נייס, מתוכם 12 חיוביים, שישה נייטרליים ואחד שלילי. מחיר היעד הממוצע שלהם למניה מגיע ל-153 דולר, ומשקף פרמיה של 30% על המחיר הנוכחי.

מניית איתוראן בשיא כל הזמנים אחרי עלייה קלה בימים האחרונים

מניית איתוראן אמנם לא הציגה תנודה חדה במהלך ימי המסחר האחרונים של השבוע, אך היא ממשיכה את המגמה החיובית שלה עם עלייה של 1.8%, שהביאה את המניה לשיא של כל הזמנים. במחיר הנוכחי של המניה בנאסד"ק, 48.76 דולר, שוויה של החברה מגיע ל-970 מיליון דולר. המניה עלתה ב-13.4% מתחילת השנה, אחרי עלייה של 38% במהלך שנת 2025.

איתוראן, המנוהלת על־ידי המנכ"לים המשותפים אייל שרצקי וניר שרצקי, מספקת שירותים לסביבת הרכב, כמו איתור כלי רכב גנובים וניהול ציי רכב. נשיא החברה הוא איזי שרצקי, שמחזיק ב-19.4% מהון המניות שלה. השווי הנוכחי של החזקתו מגיע ל-189 מיליון דולר.

בשבוע שעבר, איתוראן הודיעה על שיתוף פעולה עם חברת Griiip בתחום הספורט המוטורי, במסגרתו הטכנולוגיה של איתוראן תספק מידע מדויק לניתוח על־ידי חברת Griiip, עבור נהגים בספורט מוטורי.

איתוראן צפויה לפרסם את הדוחות לשנת 2025 ב-5 במרץ. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2025, הכנסות החברה צמחו ב-4.8% ל-266 מיליון דולר, והרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שלה גדל ב-7.2% ל-42.7 מיליון דולר. איתוראן ידועה כחברה שמחלקת דיבידנדים ורוכשת מניות של עצמה.