נייס עקפה את התחזיות ומזנקת בת"א ובמסחר המוקדם בוול סטריט

חברת התוכנה נייס, בניהולו של סקוט ראסל שמסכם שנה ראשונה בתפקיד, קופצת בכ-12% בתל אביב וב-7% בטרום מסחר בוול סטריט, אחרי שעקפה את התחזיות ברבעון הרביעי של שנת 2025. החברה דיווחה על רווח מתואם של 3.24 למניה על הכנסות של 786.5, לאחר שהאנליסטים צפו לה רווח של 3.21 דולר למניה על הכנסות של 780 מיליון דולר. בשנה כולה החברה מדווחת על רווח מתואם של 12.3 דולר למניה על הכנסות של 2.95 מיליארד דולר. גם במקרה הזה התוצאות הן מעט מעל הצפי בשוק.

עם זאת, התחזית לרבעון הבא של נייס, חברת התוכנה המספקת פתרונות טכנולוגיים לניהול קשרי לקוחות ולניהול סיכונים, לא מרשימה במיוחד ורק עומדת בציפיות. כך, נייס צופה הכנסות של 755-765 מיליון דולר, אמצע הטווח מעט נמוך מהצפי האנליסטים בשוק. בשנה כולה נייס צופה הכנסות בטווח של 3.17-3.19 מיליארד דולר, גידול של 8%, זהה לשנה האחרונה, ובהתאם לצפי האנליסטים בשוק.

מה שכן עשוי לעודד הוא תחזית החברה לצמיחה בהכנסות מענן. אלה צפויות לדברי החברה לגדול בשנת 2026 ב-14%-15%, הודות לרכישת הענק שביצעה מוקדם יותר השנה של חברת Cognigy בתחום ה-AI. כזכור, בשוק עלו חששות כבדים שנייס מפספסת את מהפכת ה-AI ובחודש יולי האחרון נייס יצאה בעסקת ענק בהיקף של 955 מיליון דולר כדי לרכוש את Cognigy, על אף שהיא עדיין הפסדית. בשנה האחרונה רשמה נייס גידול של 14% בהכנסות מפעילות הענק לסכום של 608 מיליון דולר. בנוסף, נייס מעדכנת על תוכנית רכישה עצמית של מניות (ביי-באק) בהיקף של 600 מיליון דולר.

נקודת חוזקה נוספת בדוחות היא הדיווח של נייס על כך שההכנסות החוזרות שלה (ARR) בתחום הבינה המלאכותית (AI) זינקו ברבעון האחרון ב-66% והסתכמו בסכום של 328 מיליון דולר. נייס תשמח כמובן שהמגמה הזו תימש ותראה שהחברה בכל זאת לא פספסה את הרכבת של ה-AI.

עד לא מזמן הייתה נייס אחת החברות הגדולות בבורסה בת"א אך בשנים האחרונות היא מאבדת גובה ולאחרונה יצאה אפילו מ-20 הגדולות. בשנה האחרונה איבדה המניה 50% משוויה והיא נסחרת כעת לפי שווי של פחות מ-20 מיליארד שקל (6 מיליארד דולר).

בנוסף, המניה חוותה לחץ בחודש האחרון עם נפילה של 17% בשוויה (טרום הקפיצה כיום), יחד עם כל מניות התוכנה שירדו בעקבות החששות שהתקדמות כלי ה-AI תוביל בסופו של דבר להחלפתן של חברות התוכנה בידי כלי AI.

בנייס, על כל פנים, ממשיכים להקפיד ולציין שהשנה שהסתיימה וגם 2026 הן שנות מעבר ומבחינתה מדובר בשלב זמני אך הכרחי בדרך חזרה לצמיחה. לדברי מנכ"ל החברה סקוט ראסל "יחד עם Cognigy, נייס היא הספקית היחידה המציעה פלטפורמת חוויית לקוח מלאה וחווית AI טבעית, המאחדת קול, דיגיטל וסוכני AI, בקנה מידה ארגוני. הבינה המלאכותית מרחיבה את ההזדמנות שלנו בשוק מעבר למרכז השירות, ואנו פועלים באופן מהיר וממוקד על מנת למנף קפיצת מדרגה זו ולהאיץ את צמיחת הענן ב-2026 ומעבר לכך".