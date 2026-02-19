מיזוג ענק בתחום הנדל"ן: יזמית הנדל"ן ישראל קנדה רוכשת את פעילות אקרו לפי שווי של 3.1 מיליארד שקל, פרמיה של 10% על מחירה בשוק, וממזגת אותה לתוכה, במה שצפוי להפוך אותה לחברה היזמית הגדולה בישראל.

במסגרת המהלך, שהושלם אמש, תמוזג פעילותה של אקרו שנמצאת כיום בשליטת איש העסקים צחי ארבוב לתוך ישראל קנדה, בעסקה המשקפת לחברה הממוזגת שווי של 10 מיליארד שקל. על פי הערכות, ישראל קנדה, שנמצאת בשליטת אנשי העסקים ברק רוזן ואסי טוכמאייר, תשלם את התמורה (3.1 מיליארד שקל) במניות ובמזומן (60% מניות ו-40% מזומן)

פרמיה על מחיר השוק אך מתחת למחיר בהנפקה

אקרו מחזיקה בכ-61 פרויקטים בהקמה (הכוללים כ-7.7 אלף יח"ד), רובם בתחומי התחדשות עירונית, ולצידם מתחמי משרדים ומסחר שבהם עומד חלקה על 165 אלף מ"ר. בין היתר מקימה אקרו בת"א פרויקט בשם קוסמופוליטן בו מכרה מתחילת השנה כבר 30 אלף מ"ר בכמיליארד שקל.

בשנה האחרונה ירדה מניית אקרו ביותר מ-25% לשווי של כ-2.8 מיליארד שקל, כך שהרכישה משקפת פרמיה של 10% על מחיר המניה בשוק. אולם לפני 4 שנים הונפקה החברה בשווי גבוה יותר של 4 מיליארד שקל לאחר הכסף. מאז איבדה מניית אקרו כ-30% מערכה.

ברבעון השלישי של השנה הציגה החברה ירידה חדה של 84% במספר הדירות שמכרה (38 דירות). זאת, בין היתר בשל מכירה מאסיבית של כ-150 דירות ברבעון המקביל כחלק מתוכנית מחיר למשתכן ביפו. עם זאת, המחיר של דירה ממוצעת (רוב רובן בת"א) זינק ברבעון ב-50% ל-4.65 מיליון שקל.

מתחילת השנה (בתשעת החודשים) מכרה החברה 77% פחות ביחס לתקופה המקבילה - 84 דירות, במחיר ממוצע של 4.9 מיליון שקל, זינוק של 30% ביחס לתשעת החודשים הראשונים אשתקד.

למרות הירידה במכירת הדירות חלה ירידה מתונה בלבד של 6% בהכנסות אקרו ברבעון, שהסתכמו ב-204 מיליון שקל. בין הסיבות לירידה המתונה: העובדה שחברות הבנייה מכירות בהדרגה בהכנסות של דירות שבנו ומכרו לאורך השנים, כך שההכנסות המדווחות מייצגות את השלמות פרוייקטי הבנייה של שנים עברו. בשורה התחתונה, הרווח הנקי של אקרו, בניהולו של זיו יעקובי, זינק פי 5 ברבעון השלישי ל-28 מיליון שקל.