אנלייט מנצלת את הזינוק במניה: מגייסת כ-1.3 מיליארד שקל

אנלייט , חברת האנרגיות המתחדשות הגדולה ביותר בבורסה בתל אביב, גייסה 1.28 מיליארד שקל מהמשקיעים המוסדיים, במכירת מניות במחיר של 220 שקל למניה. זאת, תוך ניצול הזינוק בשווי המניה ב-18% בימים האחרונים עקב דוח שנתי מוצלח במיוחד לשנת 2025, יחד עם המלצות קניה ומחירי יעד מעל מחיר המניה בשוק. על פי אנלייט, הכסף ישמש ל"תמיכה בתכנית הצמיחה האסטרטגית שלה על פני הגיאוגרפיות השונות, תוך חיזוק של המאזן שלה".

אנלייט גייסה 1.28 מיליארד שקל בעזרת מכירה של מניות במחיר של 220 שקל למניה. בעקבות כך, מחיר המניה שלה יורד כעת בכ-3.5%, מ-235 שקל ל-224 שקל למניה. הגיוס בוצע דרך המשקיעים המוסדיים בישראל, אך באנלייט סירבו לפרט איזה מוסדיים השתתפו בהנפקה. עם זאת, החברה נמצאת בחלקה הגדול בידי המוסדיים והציבור, כאשר המוסדיים המובילים הם הראל, מגדל, כלל, הפניקס ומנורה - האחרונה אף הובילה את הגיוס האחרון.

למעשה, בעקבות הזינוק במניה שלה בימים האחרונים, אנלייט הפכה לאחרונה לחברת האנרגיה מכל סוג הגדולה ביותר בבורסה בתל אביב, יותר מאורמת , ניו מד ו-OPC . כיום, היא החברה בעלת שווי השוק ה-13 בבורסה בתל אביב. הזינוק בשווי המניה, גם לאחר הירידה כעת בעקבות גיוס ההון, עומד על 27.5% בחודש האחרון. בשנה האחרונה, אנלייט הכפילה את שוויה פי 3.5, בהתאם למגמה בחברות אנרגיה נוספות כמו דוראל שנענות לביקוש האדיר לחשמל, בייחוד בארה"ב, והיכולת של אנרגיות מתחדשות לענות עליו יחסית במהירות.

בדוח האחרון, אנלייט דיווחה שעקפה את התחזיות שלה, הן בהכנסות והן ב-EBITDA המותאם בשל פתיחה מוקדמת מהצפוי של פרויקטים בדרום-מערב ארה"ב והתחזקות השקל. היא גם דיווחה על התקדמויות משמעותיות במספר פרויקטים נוספים, וחזתה צמיחה נוספת של 32% בהכנסות ב-2026, והכפלה פי 3 עד סוף 2028. בהתחשב בעקיפת היעדים הנוכחיים, בשוק מתייחסים לתחזיות אלו ברצינות, ו-IBI אף העלתה את מחיר היעד למניה ל-248 שקלים, אפסייד משמעותי ביחס למצב היום.

אנלייט מציינת בסיבות להנפקה תמיכה בהתרחבות שלה בגאוגרפיות שונות (כמו ארה"ב, אירופה, מרוקו וישראל בהן היא פועלת) ו"תמיכה במאזן". זאת, כנראה, בשל החוב האדיר שהיא נמצאת בו: 6.6 מיליארד דולר בסך ההתחייבויות השוטפות והלא-שוטפות כאחד, שנועדו לתמוך בהתרחבות האדירה שהיא מבצעת בהשקעה בהקמת פרויקטי ענק באנרגיה סולארית ובאגירה ברחבי העולם. גיוס ההון הנוכחי יוכל לסייע למתן זאת, ובכל להקל על תהליך ההתרחבות המהיר שלה שתומך בשווי המניה הגבוה.