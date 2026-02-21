ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אנתרופיק עושה זאת שוב: כלי ה-AI החדש שהפיל את מניות הסייבר

ההשקה של "קלוד קוד סקיוריטי" עוררה חשש מפגיעה בענף והובילה לירידות חדות בקראודסטרייק, קלאודפלייר וזיסקלר • גם הישראליות התרסקו, ביניהן סנטינל וואן וג׳יי פרוג • כעת, בשוק חלוקים אם מדובר באיום ממשי או בירידה חדה מדי ביחס להיקף המהלך

מיטל וייזברג 19:27
הצ'אטבוט של קלוד / צילום: Shutterstock
הצ'אטבוט של קלוד / צילום: Shutterstock

מניות הסייבר בוול סטריט רשמו ירידות חדות בסוף השבוע, בעקבות הכרזה של אנתרופיק על כלי אבטחה חדש במודל "קלוד". מדובר במערכת שמאתרת פרצות בקוד ואף מציעה כיצד לתקן אותן. המשקיעים פירשו את המהלך כסימן לתחרות גוברת מצד חברות בינה מלאכותית, והגיבו במכירות רחבות בענף שכבר סובל מלחץ מתחילת השנה, זאת בין היתר על רקע חשש מפגיעה בקצב הצמיחה של חברות התוכנה.

אנתרופיק מגייסת 30 מיליארד דולר לפי שווי של 380 מיליארד דולר
הכירו את הכלי למשפטנים שזעזע את השווקים ומאיים לחסל ענף שלם

בין הירידות החדות- קראודסטרייק שאיבדה כ־8%, קלאודפלייר שירדה ביותר מ־8%, וכן זיסקלר, סיילפוינט ואוקטה שרשמו ירידות של בין 5% ל־9%. גם קרן הסל Global X Cybersecurity ETF איבדה כ־4% ונסגרה ברמתה הנמוכה מאז סוף 2023. הירידות מגיעות על רקע מגמה רחבה יותר של לחץ במניות תוכנה, כאשר קרן הסל iShares Expanded Tech-Software Sector ETF איבדה יותר מ־20% מתחילת השנה, במה שמסתמן כרבעון החלש ביותר שלה מאז המשבר הפיננסי ב־2008.

גם הישראליות לא נותרו מחוץ לגל הירידות. מניית סנטינל וואן ירדה בכ־4.7% במהלך המסחר, בעוד ג'ייפרוג רשמה צניחה חדה במיוחד של כ־24%, לפני שסיימה את היום בירידה של כ־23%. המהלך בג'ייפרוג בלט על רקע התנודתיות החריגה במניה, שמתחילת השנה איבדה עשרות אחוזים מערכה ונסחרת כעת עמוק מתחת לשיא של 52 השבועות האחרונים, כך בין היתר לפי יאהו פיננס.

למה השוק נלחץ?

לפי אנתרופיק, קלוד קוד סקיוריטי הוא כלי שמיועד לסרוק מאגרי קוד של ארגונים, לאתר בהם פרצות אבטחה ולהציע כיצד לתקן אותן. בניגוד לכלי בדיקה מסורתיים שמצביעים על בעיה ומשאירים את שלב התיקון למפתחים, כאן המערכת גם מנסחת הצעת תיקון קונקרטית. המשמעות היא קיצור של תהליך שלעתים נמשך ימים או שבועות לכדי שלב אחד מרוכז, שבו גם האיתור וגם הפתרון מוצעים יחד, בכפוף לאישור אנושי. בשלב זה מדובר בגרסת מחקר מוגבלת, הזמינה ללקוחות ארגוניים ולצוותים מסוימים, וכן למתחזקי קוד פתוח שיבקשו גישה. באנתרופיק מדגישים כי שום שינוי אינו מיושם אוטומטית וכי המפתחים הם שמקבלים את ההחלטה הסופית. עם זאת, עצם השילוב בין גילוי החולשה להצעת תיקון באותו כלי מחדד את השאלה עד כמה חברות יזדקקו בעתיד לפתרונות חיצוניים נפרדים.

החשש בשוק נובע מהאפשרות שכלים מבוססי בינה מלאכותית יאפשרו לארגונים לבצע חלק גדול יותר מתהליכי הפיתוח, הבקרה והאבטחה בתוך הבית. אם מודל שפה מסוגל לא רק לכתוב קוד אלא גם לבדוק אותו ולתקן אותו, המשקיעים תוהים האם חלק מהשירותים שמספקות כיום חברות סייבר ותוכנה יאבדו מערכם או יעברו שינוי עמוק.

מנגד, יש מי שמצננים את הדרמה. בדיקות קוד הן רק תחום אחד בתוך עולם הסייבר, שכולל גם הגנה על נקודות קצה, אבטחת רשתות וענן, ניהול זהויות ומניעת חדירות בזמן אמת. אנליסטים מסוימים מעריכים כי בטווח הארוך הבינה המלאכותית אף עשויה להגדיל את הביקוש לפתרונות אבטחה, משום שככל שכלי AI נעשים חזקים יותר, כך גם הפוטנציאל לניצולם לרעה גדל.