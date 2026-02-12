ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
אנתרופיק מגייסת 30 מיליארד דולר לפי שווי של 380 מיליארד דולר

החברה שמאחורי הצ'אטבוט קלוד מדווחת על קצב הכנסות שנתי של 14 מיליארד דולר ומושכת ענקיות השקעה לסבב הגיוס הגדול בתולדותיה • לדברי החברה, יותר מ-500 ארגונים משלמים מעל מיליון דולר בשנה עבור שימוש במודלים ובמוצרים שלה

מיטל וייזברג 21:33
הצ'אטבוט של קלוד / צילום: Shutterstock
הצ'אטבוט של קלוד / צילום: Shutterstock

ענקית הבינה המלאכותית האמריקאית אנתרופיק (Anthropic), מי שעומדת מאחורי המודל החכם קלוד, הודיעה היום כי גייסה 30 מיליארד דולר בסבב ההשקעה האחרון שלה (Series G), לפי שווי של 380 מיליארד דולר אחרי הכסף. מדובר באחד מסבבי הגיוס הגדולים ביותר שנראו עד כה בתחום הבינה המלאכותית, והוא משקף בין היתר את התחרות המחריפה סביב פיתוח מודלים מתקדמים לשימוש ארגוני.

את הסבב הובילו קרן ההשקעות הסינגפורית GIC וקרן Coatue , לצד שורת משקיעים בולטים נוספים בהם Founders Fund, Dragoneer, ICONIQ ו-D. E. Shaw Ventures. החברה מסרה כי ההון החדש ישמש להאצת מחקר המודלים הבאים שלה, לפיתוח מוצרי תוכנה חדשים ולבניית תשתיות מחשוב בהיקפים עצומים, הנדרשים להפעלת מערכות AI מתקדמות בקנה מידה גלובלי.

כיום, אנתרופיק מתמקדת במיוחד בשוק הארגוני, שבו היא מתחרה ישירות ב-OpenAI, בגוגל ובחברות נוספות שמבקשות להפוך את מודלי השפה לכלי עבודה מרכזיים בעסקים.

לדברי אנתרופיק, החברה נמצאת כיום בקצב הכנסות שנתי של כ-14 מיליארד דולר, פחות משלוש שנים לאחר שהחלה לייצר הכנסות ראשונות. אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים שלה הוא קלוד קוד (Claude Code), מוצר לכתיבת קוד בעזרת סוכנים חכמים, שמייצר כבר קצב הכנסות של יותר מ-2.5 מיליארד דולר וצומח במהירות.

החברה טוענת כי מספר הלקוחות שמשלמים מעל 100 אלף דולר בשנה על שירותיה גדל פי שבעה בשנה האחרונה, וכי כיום יותר מ-500 ארגונים משלמים מעל מיליון דולר בשנה עבור שימוש במודלים ובמוצרים שלה. אנתרופיק הדגישה באתר שלה כי קלוד זמין בכל שלוש פלטפורמות הענן הגדולות בעולם, AWS, גוגל ומיקרוסופט, מה שמאפשר לארגונים להטמיע אותו כחלק ממערכות הליבה שלהם. לדבריה, הגיוס הנוכחי נועד לתמוך בהמשך ההתרחבות הגלובלית ולהבטיח שהחברה תישאר בחזית המרוץ לפיתוח דור חדש של מערכות AI ארגוניות.