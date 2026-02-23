המניות שהפכו ללהיט, דווקא כי אין להן קשר לבינה מלאכותית

אחרי רומן של שלוש שנים עם כל דבר שקשור לבינה מלאכותית, המשקיעים האמריקאים נוהרים לחברות תעשייה, מסעדות מזון מהיר וחברות סחורות, שיש להן לכאורה סיכויים גבוהים לשרוד את המהפכה הטכנולוגית הנוכחית.

● הישראלית שצללה בעקבות כלי AI חדש, וזו שהמריאה אחרי הדוחות

● אנתרופיק עושה זאת שוב: כלי ה-AI החדש שהפיל את מניות הסייבר

אפשר לקרוא לזה סחר חסין בינה מלאכותית, כפי שמייצגים ראשי התיבות HALO - "נכסים כבדים, התיישנות איטית" ( "heavy assets, low obsolescence") - או עוד מופע של העצבנות שפוקדת לעתים את השווקים מאז תחילת בום ההשקעות ב־AI.

בין המובילות במגמה נמנות מקדונלד'ס, אקסון מובייל ויצרנית הטרקטורים John Deere. מאחור נותרים הסקטורים הנתפסים כקורבנות הפוטנציאליים של מהפכת ה־AI - ממנהלי השקעות ועד לחברות תוכנה.

בחודש האחרון, מגזרים במדד S&P 500 של תעשייה, חומרים, שירותים ומוצרי צריכה בסיסיים זינקו מעל המדד הכללי, בעוד שמגזר טכנולוגיית המידע ירד, ושבע ענקיות הטכנולוגיה "המופלאות" - אלפבית, אמזון, אפל, מטא, מיקרוסופט, אנבידיה וטסלה - דשדשו. עד ה־20 בפברואר, מגזר הצריכה הבסיסית במדד רשם את הביצועים הטובים ביותר שלו אי פעם בתקופה זו של השנה.

"אלה החברות שאי אפשר להקליד בהן פרומפט ולשבש את פעילותן", אמר ג'וש בראון, מנכ"ל Ritholtz Wealth Management, שטבע את המונח "HALO" מוקדם יותר החודש. "בכל פעם שיש גל של אי ודאות, כל הדברים שאנשים היו בטוחים לגביהם דורשים תמחור מחדש".

אף שמדד S&P 500 הניב תשואה חיובית עד כה ב־2026, תנועות במדד הסוו שינויים מתחת לפני השטח שהיו לעתים קיצוניים, עם מנוסת סוחרים מתעשיות שעל פי חשדם נתונות לאיום של שיבוש משמעותי.

דוגמה כזו התרחשה בתחילת פברואר, לאחר לאחר שסטארט-אפ הבינה המלאכותית Anthropic הכריז על כלים שיסייעו באוטומציה של משימות משפטיות ומחקריות. ההודעה הביאה למחיקתם של כ־300 מיליארד דולר מערכן של מניות תוכנה, נתונים פיננסיים ובורסות מסחר.

בשבוע שלאחר מכן, חששות דומים גררו מטה את מניותיהם של מנהלי עושר, סוכנויות ביטוח וחברות נדל"ן מסחריות. הדוגמה המוזרה ביותר לכך הייתה כאשר הודעה לעיתונות על שינוי אסטרטגי לכיוון AI של חברה מפלורידה בשם Algorythm Holdings - שבעבר התמקדה במכירת מכונות קריוקי - גרמה למניות התחבורה להתדרדר ליום הגרוע ביותר שלהן מאז טלטלת המכסים באפריל 2025.

פילוג בתוך תעשיות

תנודות פרועות אלה הביאו לתפנית חדשה במעבר למניות של מוצרים ושירותים מסורתיים, שנמשך כבר חודשים. מאז שמדד נאסד"ק הגיע באוקטובר לשיא כל הזמנים, העליות בשוק התרחבו מהימורים על קבוצה מצומצמת של חברות AI למגוון רחב יותר של מניות, לרבות בלו צ'יפ, חברות קטנות יותר או מחוץ לארה"ב.

אך במהלך השבועיים האחרונים, ההימור הזה על האצת הצמיחה הכלכלית החל להיראות יותר כמו בריחה למקום מבטחים. "מה שאני רואה זה משקיעים שתופסים מחסה", אמר ג'ד אלרברוק, מנהל תיקים ב־Argent Capital Management.

החיפוש אחר השקעות בטוחות חוצה קטגוריות אופייניות של מניות "סיכון גבוה" לעומת מניות "סיכון נמוך", ואף פילג שחקנים בתוך תעשיות, אמר בראון מ־Ritholtz. הוא נתן כדוגמה את דלתא איירליינס, שמניותיה עלו ב־5.4% בפברואר, לעומת אתר ציד־הדילים לנסיעות, Expedia, שמנייתו צנחה ב־23% באותה התקופה.

ההבדל ביניהם: בינה מלאכותית תוכל אולי למצוא לכם את המחיר הטוב ביותר לטיסה, אבל עדיין תצטרכו לעלות על מטוס.

איזה הייפ ינצח בקרוב

לא כולם משוכנעים שההייפ של HALO יחזיק מעמד. מניות הטכנולוגיה חזרו לעצמן בשבוע שעבר, כאשר הנאסד"ק עקף את מדד דאו ג'ונס. דחיפה נוספת הן קיבלו ביום שישי, הודות להחלטת בית המשפט העליון של ארה"ב על ביטול המכסים הגלובליים של הנשיא טראמפ.

פעולות המכירה החודש נראו לליסה שאלאט, מנהלת ההשקעות הראשית בחטיבת ניהול העושר של מורגן סטנלי, פזיזות לעיתים. "הרבה ממה שקרה נראה מהיר מדי", אמרה. "אין לנו מושג אמיתי מי יהיו המפסידים במרוץ ה־AI".

משקיעים עדיין עורמים החזקות בכמה אזורים של תחום הבינה המלאכותית. מניות ספקיות אחסון הנתונים Seagate ו־Western Digital הן מבין בעלות הביצועים הטובים ביותר במדד S&P 500 השנה. משקיעים פרטיים עדיין מאוד מעוניינים בשמות הטכנולוגיה הגדולים ביותר - וכך מיקרוסופט, פלנטיר ואמזון מהוות את רוב הרכישות שלהם עד כה השנה, על פי אנליסטים בג'יי.פי. מורגן.

השבוע הקרוב יביא את אחד ממבחני הלקמוס החשובים ביותר למסחר בבינה מלאכותית, כאשר יצרנית השבבים אנבידיה תפרסם דוחות ביום רביעי. צפויים להתפרסם גם דוחות כספיים רבעוניים של חברות התוכנה Salesforce ו-Workday, וכן של קמעונאית שיפוץ הבית Home Depot.

המסחר התנודתי של השבועות האחרונים - בשילוב עם חששות מתמשכים שחברות טכנולוגיה גדולות מוציאות כסף רב מדי כדי להתקדם במרוץ החימוש הטכנולוגי - הם סימן לסוג של אבולוציה שחלה בטירוף ההשקעות בבינה מלאכותית, אמר אלרברוק. "אחרי שנים של השלכת כסף על כל מנצח פוטנציאלי, וול סטריט הפכה להיות הרבה יותר בררנית. אני חושב שהתחלנו פרק חדש, ואני חושב שהפרק הזה הולך להיות מוגדר על ידי חברות המוכיחות את עצמן", הדגיש. "הייפ בלבד כבר לא מספיק."