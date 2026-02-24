חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

8:35

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת. על אף הירידות שנרשמו בוול סטריט אתמול, המניות הדואליות צפויות לחזור בפער ארביטראז' חיובי כולל של כ-0.2%. קמטק ואלביט מערכות צפויות לטפס בכ-4% ובכ-1.5%, בהתאמה, בעוד נייס צפויה לאבד מערכה כ-2.5%. פאלו אלטו נטוורקס, שאתמול היה יום המסחר הראשון שלה בתל אביב, תחזור בפער שלילי של כ-1.4%, אם כי המניה עדיין לא נכללה במדדי הבורסה. במקביל, החוזים העתידיים על וול סטריט רושמים עליות קלות של עד 0.3%.

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר במגמה מעורבת, בעוד המשקיעים שוקלים את השפעות מכסי טראמפ החדשים ואת זעזועי ה-AI שפוקדים את מניות התוכנה. בורסת הונג קונג יורדת בכ-2%, הניקיי מתרומם בכ-1%, בורסת שנגחאי מוסיפה לערכה כ-0.9% והקוספי מטפס בכ-2%.

אתמול, הבורסה בתל אביב ננעלה במגמה מעורבת, לאחר שבנק ישראל הודיע על החלטתו להשאיר את הריבית ללא שינוי על רמה של 4%, בעיקר בגלל האפשרות למלחמה מול איראן (ראו הרחבה תחת סעיף 4). מדד ת"א 35 עלה בכ-0.3%, בעוד מדד ת"א 90 נחלש בכ-0.8%. את העליות הובילו מדדי הבנקים והפיננסים, שהתחזקו בכ-2% ובכ-1.3%, בהתאמה. את הירידות הוביל מדד הנדל"ן, שירד בכ-1.8%, כאשר מדד הבנייה איבד מערכו כ-1.1%. גם מדד ת"א־נפט וגז בלט לשלילה, עם ירידה של כ-1.3%.

מתחילת פברואר, בורסת ת"א לא מאכזבת ומדד ת"א־35 הוסיף כ־6%. על אף האפשרות להתלקחות בין ארה"ב לאיראן, לא ניכרת התרגשות בשוק. מדד ת"א־ביטוח זינק מתחילת החודש בכ־16% (משלים עלייה של כ־170% בשנה), ככל הנראה על רקע הצפי לדוחות כספיים חיוביים לסיכום 2025, והעליות בבורסה, שמתדלקות את ביצועי החברות.

מניית פאלו אלטו סיימה את יום המסחר הראשון שלה בבורסה המקומית בירידה של כ-1.6%, על רקע הירידות שנרשמו במניות הסייבר והתוכנה בשווקים שמעבר לים; זאת, בהמשך לנפילה שלהן בסוף השבוע, בעקבות כלי חדש שהשיקה חברת ה-AI אנתרופיק. יצוין כי מדובר בחברה הגדולה ביותר במונחי שווי שוק בבורסת ת"א, אשר שווה מעל ל־370 מיליארד שקל, כאשר במקום השני נמצאת טבע (122 מיליארד שקל).

במקביל לירידות בארה"ב, גם בתל אביב מניות התוכנה רשמו ירידות, ביניהן וואן טכנולוגיות , מטריקס , מג'יק , מלם תים וחילן .

מניה נוספת שבלטה לשלילה היא אלקטרה , לאחר שדווח כי מנכ"ל החברה מכר ממניות החברה שברשותו בשווי של כ-10 מיליון שקל.

חברת התעופה אל על ריכזה עניין אתמול, לאחר שדווח כי היא עומדת בפני עיצום כספי גדול מרשות התחרות, פחות מחודש לאחר הקנס הקודם שקיבלה, בשל מחירים מופרזים. במקרה הנוכחי, העיצום הכספי הוא בגין חשד לניצול מעמדה כמונופול בתחום ההאנגרים לתחזוקת מטוסים, וסירוב בלתי־סביר לאפשר לארקיע להשתמש בהם. בכוונת רשות התחרות להטיל על אל על, בכפוף לשימוע, עיצום כספי של כ-109.6 מיליון שקל. בנוסף, נשקלת הטלת עיצומים אישיים על שני נושאי משרה בכירים בחברה, בין כ-449 אלף לכ-548 אלף שקל לכל אחד.

חברת הנדל"ן בסר הנדסה דיווחה אתמול כי היא "בוחנת אפשרות להציע" מניות של החברה למשקיעים מוסדיים בצורה "לא אחידה", כלומר קודם להקצות למוסדיים ואחר כך לציבור. לגלובס נודע כי החברה מתכננת להנפיק כ-20% מהמניות בבורסה לפי שווי של 1.3-1.5 מיליארד שקל לפני הכסף, כאשר המטרה היא לגייס כסף פנימה לחברה.

אם החברה אכן תצליח בכך, יהיה מדובר בהצפת ערך נוספת מהירה יחסית בחברה שבספטמבר האחרון קיבלה אמון מפועלים אקוויטי שרכשו 10% ממניות החברה לפי שווי חברה של כמיליארד שקל אחרי הכסף. בנוסף, ניתנה לפועלים אקוויטי אופציה לשנתיים לרכוש מבסר בדרך של הקצאה פרטית עוד כ-5% ממניות (5.6 מיליון מניות), כך שככל שתמומש האופציה יחזיק הפועלים ב-15% ממניות ב.ס.ר.

אתמול בלילה, דווח כי חוק הפטור ממע"מ על חבילות מחו"ל בעלות של עד 150 דולר, אותו קידם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', נפל בהצבעה בכנסת, לאחר שלא הושג הרוב הדרוש לאישורו. נזכיר כי עם הודעתו של סמוטריץ' על חתימת הצו בנושא, בסוף דצמבר האחרון, מניות רשתות האופנה ספגו לחצים, בעקבות החשש שהתגברות התחרות מחו"ל תפגע להן ברווחים.

הבוקר, דווח כי חברת השבבים קווליטאו , שמנייתה זינקה במעל 4,000% בחמש השנים האחרונות, מגייסת סכום של כ-225 מיליון שקל, באמצעות הנפקת מניות ואופציות לגופים מוסדיים. במסגרת המהלך, תקצה החברה לגופים המוסדיים מניות שיהוו כ-7.5% מהון החברה, במחיר של 610 שקל למניה, נמוך בכ-9.5% משערו הנוכחי של המניה. בנוסף, תקצה החברה לגופים אופציות בהיקף של כ-2.8% (בהנחה שימומשו), אותן יוכלו לממש בחצי השנה הקרובה תמורת סכום של כ-750 שקל עבור כל אופציה.

בהנפקה השתתפו, בין היתר, בעלי המניות הקיימים של החברה, כמו גם גופים שאינם נמנים עם בעלי העניין בחברה. כיום, שני בעלי המניות הגדולים בה הם בית ההשקעות ילין לפידות, עם כ־15% מהמניות (בשווי של 452 מיליון שקל), קרן הגידור אלפא, שנוסדה ומנוהלת על ידי גבי דישי ומיכאל וייס המחזיקה ב-8% מהמניות (בשווי 206 מיליון שקל). בעלת מניות גדולה נוספת, היא חברת הביטוח הראל, המחזיקה מניות בהיקף של כ-5.2% ובשווי של כ-160 מיליון שקל.

וול סטריט פתחה את השבוע בירידות שערים, בעקבות הודעתו של הנשיא טראמפ על העלאת המכסים הגלובליים מ-10% ל-15%, לאחר שבית המשפט העליון בארה"ב פסל חלק גדול ממדיניות המכסים שלו. מדד הנאסד"ק ירד בכ-1.1%, ה-S&P 500 נחלש בכ-1% והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-1.7%.

להודעתו של טראמפ התווספה התבטאות נוספת שלו מאתמול, לפיה מכסים גבוהים יותר יוטלו על מדינות שמתכננות "לשחק משחקים", בעקבות ההחלטה של בית המשפט העליון לגבי המכסים שלו. בפוסט שפרסם ברשת החברתית שלו, Truth Social, ציין טראמפ כי "כל מדינה שתרצה 'לשחק משחקים' עם החלטת בית המשפט העליון המגוחכת, במיוחד אלו ש'עשקו' את ארה"ב במשך שנים, ואפילו עשורים, תיתקל במכס גבוה בהרבה, וגרוע מזה שהסכימו לו רק לאחרונה".

הסמכות בה השתמש הנשיא טראמפ להטיל את המכסים החדשים מאפשרת לו לעשות זאת לתקופה של עד 150 יום, עד שנדרש אישור של הקונגרס האמריקאי. מייקל לנדסברג, מנהל השקעות ראשי ב-Landsberg Bennett Private Wealth Management, אמר ל-CNBC כי "השאלה הגדולה עבור הכלכלה היא מה קורה אחרי חלון הזמן הזה, ואם מדיניות המכסים תיאשר בנתיב הנוכחי, אנחנו עשויים מאוד לחזור לבית המשפט העליון מאוחר יותר השנה. דינמיקת ה-push-and-pull בסוגיית המכסים ככל הנראה תהווה הסחת דעת עבור השווקים לאורך המשך השנה, אם כי עם פחות תנודתיות מאשר זו שנראתה בזעזוע הראשוני באפריל האחרון".

במקביל לאי־הוודאות המחודשת שייצרה הודעתו של טראמפ סביב סוגיית המכסים, מניות התוכנה והסייבר המשיכו לספוג זעזועים, על רקע הפיתוחים האחרונים שהשיקה חברת ה-AI אנתרופיק, שנתפסים בשווקים ככאלו שמאיימים על המודלים העסקיים של החברות בתחום. קרן הסל iShares Expanded Tech-Software Sector, אשר עוקבת אחר המניות הכלולות בענפים הללו, ירדה אתמול במעל 5% לשפל של יותר משנתיים - מאז ינואר 2024.

בתחום הסייבר, ירידות בולטות נרשמו במניות פאלו אלטו נטוורקס , קראוד סטרייק , קלאוד פלייר וזיסקיילר . בתחום התוכנה הרחב יותר, ירידות בולטות נרשמו במניות כמו אפלווינג , סיילספורס , אורקל , סרוויס נאו ועוד. חברת התוכנה IBM נפגעה במיוחד וצללה במעל 13%. ב-CNBC דווח כי הירידה באה לאחר שאנתרופיק הציגה שימוש חדש למוצר שלה, קלוד קוד: אוטומציה של עבודת החקר והניתוח המהווה את עיקר המורכבות בתהליכי מודרניזציה של שפת COBOL - שפת תכנות אשר נמצאת בליבה העסקית של IBM. גם שמות מרכזיים בתחומי השבבים וה-AI, ביניהם אמזון , מיקרון , פלנטיר ו-AMD בלטו בירידות.

גם ענף הפיננסים ספג לחצים משמעותיים אתמול, על רקע טלטלת ה-AI, והיה החלש ביותר בקרב הסקטורים של ה-S&P 500. מניות של בנקים גדולים כמו גולדמן זאקס , ג'י. פי מורגן ובנק אוף אמריקה סיימו את היום בירידות, לצד בנקים נוספים.

לצד זאת, ממשיכה לבלוט מגמת הרוטציה בוול סטריט - המעבר מסקטורים יקרים של השוק לאזורים זולים יותר. בעוד שמניות התוכנה והסייבר ספגו לחצים, אזורים דפנסיביים יותר של השוק רשמו עליות. הסקטור המוביל במדד ה-S&P 500 אתמול היה מוצרי הצריכה הבסיסיים (Consumer Staples), שטיפס בכ-1.5%. גם סקטורי ביטוחי הבריאות, האנרגיה, התשתיות והנדל"ן סיימו את היום בעליות.

ענקית הפארמה נובו נורדיסק ריכזה עניין וצללה במעל 15%, לאחר שהודיעה כי בניסוי השוואתי שערכה למוצר CagriSema, זריקה חדשה להרזיה, מול המתחרה הנחשבת היעילה ביותר בשוק, מונג'ארו (טריזפטייד) של אלי לילי, לא הצליחה התרופה של נובו לנצח או אפילו להשתוות למתחרה. המשתמשים בקגריסמה ירדו 20.2% בממוצע במשקל, תוצאה לא רעה בכלל - אבל המטופלים בתרופה של אלי לילי ירדו 23.6% בממוצע, כל זאת לאחר 84 שבועות טיפול. ההבדל בין התוצאות נחשב מובהק סטטיסטית.

אי־הוודאות הגאו־פוליטית ניכרה בהשפעותיה גם בשוקי הסחורות והמטבעות. מחירי הזהב והכסף טיפסו והביטקוין ירד לרמה של כ-64 אלף דולר. במקביל, תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות רשמו ירידות ניכרות (ראו הרחבה מטה).

2. שוקי האג"ח

מדדי האג"ח של ממשלת ישראל נסחרו במגמת ירידה קלה בפתיחת שבוע המסחר. אולם מדד תל גוב־כללי עדיין עלה בשיעור נאה של 1.1% מתחילת השנה, והתשואה לפדיון הגלומה בו עומדת על 2.91%. מדובר בשיפור ביחס לתשואה לפדיון שנרשמה בימי עם כלביא, באמצע יוני אשתקד, שעמדה אז על 3.7%.

לפי שעה, החשש מעלייה מחודשת בפרמיית הסיכון של ישראל, לנוכח המתיחות המחודשת מול איראן, לא משפיע במיוחד על החוב של ממשלת ישראל. זהו עוד סימן חיובי למשק.

במקביל לירידות שנרשמו בשוק המניות האמריקאי, על רקע המכסים החדשים של הנשיא טראמפ, בשוק החוב נרשמה עלייה ניכרת בביקושים. תשואת האג"ח הממשלתיות לעשר שנים ירדה בכ-6 נקודות בסיס לרמה של 4.03%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה בכ-4 נקודות בסיס לרמה של 3.44%.

סטיבן טאקרווד, מנהל ההשקעות הראשי של Modern Wealth Management, אמר ל-CNBC כי "לפעמים השוק פשוט מחפש תירוץ למכור קצת. מה שמעודד אותנו זו התגובה של הדולר ושל האג"ח לעשר שנים, שמתנהגים בצורה מאוד טובה - מה שהיה מאוד שונה בעת ההכרזה המקורית על המכסים באפריל האחרון". נזכיר כי בעקבות ההכרזה של טראמפ באפריל, נרשם גל עצום של מכירות בשוק החוב האמריקאי ותשואת האג"ח לעשר שנים טיפסה מרמה של 3.9% ל-4.5% בתוך ימים ספורים - בניגוד לעלייה בביקושים לאג"ח המאפיינת תקופות של משברים בשוק המניות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

השקל מתחזק קלות הבוקר מול הדולר, כאשר שער הדולר-שקל נע בשעה זו סביב 3.12 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל של מטבעות נבחרים בעולם, עולה קלות בכ-0.1%.

בשוק הסחורות, מחירי הכסף והזהב טיפסו אתמול. הזהב עלה ביותר מ-2% ומחירו נע סביב 5,200 דולר לאונקיה, בעוד הכסף הוסיף לערכו יותר מ-6% ומחירו נע סביב 87 דולר לאונקיה. הבוקר, מחיר הזהב יורד לכ-5,180 דולר לאונקיה, בעוד הכסף עולה בכ-2% למחיר של כ-88 דולר לאונקיה.

לאחר שירדו קלות אתמול, מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות של כ-0.5%. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-66.7 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-71.5 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ממשיך במומנטום השלילי שלו ונסחר הבוקר מתחת לרף ה-63 אלף דולר. מוקדם יותר החודש, על רקע גל הירידות הראשון שנוצר בשווקים בעקבות טלטלת ה-AI, הביטקוין ירד לרמה של כ-62 אלף דולר.

4. מאקרו

כאמור, אתמול הודיע בנק ישראל על החלטתו להשאיר את הריבית ללא שינוי, על רמה של 4%, זאת לאחר שתי הורדות ריבית רצופות מאז נובמבר 2025.

בהצהרת הוועדה המוניטרית של בנק ישראל נמסר כי "אי־הוודאות הגאו־פוליטית שבה לעלות בימים האחרונים על רקע עימות אפשרי מול איראן. האינפלציה הוסיפה להתמתן, והפעילות במשק ממשיכה להתרחב. שוק העבודה עודנו הדוק נוכח מגבלות ההיצע. מאז החלטת הריבית האחרונה השקל התחזק במעט מול הדולר, בדומה למגמה העולמית, ופרמיית הסיכון של ישראל עלתה מעט".

עוד נמסר בהצהרה כי "במהלך התקופה הנסקרת, הוסיפו לעלות מדדי המניות המקומיים ובלטו לטובה ביחס לעולם. פרמיית הסיכון של ישראל, כפי שבאה לידי ביטוי במרווח ה־CDS ובמרווח הדולרי מול אג"ח של ממשלת ארה"ב, עלתה מעט בימים האחרונים בעקבות ההתפתחויות הגאו־פוליטיות. האשראי העסקי ממשיך להתרחב בקצב גבוה מאוד, בהובלת האשראי הבנקאי. האשראי הצרכני למשקי בית ממשיך לצמוח בקצב גבוה מכל המקורות. שיעורי הפיגורים בכל מגזרי הפעילות שומרים על רמה נמוכה. נתוני סקר המגמות לחודש ינואר מציגים נגישות גבוהה יחסית לאשראי עבור עסקים קטנים וגדולים".

בעקבות הותרת הריבית על כנה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צייץ ברשת X כי "ההחלטה של הנגיד להותיר את הריבית ברמה גבוהה היא החלטה שגויה, שאינה נתמכת בנתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית. השקל חזק, האינפלציה נחלשת, ואנחנו עמוק בתוך טווח היעד. אני קורא לנגיד לחזור מהחלטתו ולהמשיך במגמת הפחתת הריבית".

בראיון לגלובס, נגיד בנק ישראל אמיר ירון התייחס לשיקולים שעמדו מאחורי ההחלטה להשאיר את הריבית ללא שינוי, וגם הגיב בתקיפות לקריאה של שר האוצר: "אני לא קם בבוקר, פותח את החלון ומחליט מה יהיה גובה הריבית. ההחלטות מתבצעות על־ידי הוועדה המוניטרית אחרי ימים ארוכים של דיונים, ניתוח עמוק של נתוני השוק על־ידי חטיבת המחקר והשווקים ועוד ועוד. בסוף, אני מבין שכל החלטה גוררת לא מעט תגובות, חלק מוצלחות יותר וחלקן פחות".

גם קצב הצמיחה היווה שיקול בהחלטה של הבנק המרכזי, שציין כי "מהאומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית לרבעון הרביעי של שנת 2025 עולה כי קצב הצמיחה הרבעונית עמד על 4% (במונחים שנתיים בניכוי עונתיות), מעל המגמה ארוכת־הטווח".

במחצית השנייה של 2025, נרשמה צמיחה גבוהה בשיעור שנתי של 6% בתמ"ג ושל 7.4% בתוצר העסקי, כך מציין הכלכלן הראשי של בית ההשקעות מיטב, אלכס זבז'ינסקי. צמיחה זו נובעת מעלייה חזקה בצריכה הפרטית, בהשקעות ובמיוחד ביצוא. בכל השנה שחלפה המשק צמח ב־3.1%. "זאת צמיחה די גבוהה לאור העובדה שלראשונה, לפחות בעשור האחרון, נרשמה ירידה של 2.7% בהכנסה הפנויה הריאלית לנפש; בין היתר, בעקבות המסים שהטילה הממשלה", מוסיף ז'בז'ינסקי.

ז'בז'ינסקי הבחין בעוד מגמה מדאיגה. בשלוש השנים האחרונות הוא מציין, לפי הנתונים העדכניים, הפריון במשק צומח בקצב שנתי ממוצע של 0.9%. זוהי צמיחה בקצב איטי הרבה יותר מבעבר. כך בין 2020־2022 צמח הפריון מדי שנה בממוצע ב־3.8%, ובשלוש השנים שקדמו ל־2020, בקצב של 3.2% בממוצע. לדבריו, הירידה בצמיחת הפריון יכולה להיות בין הגורמים שמסבירים את העלייה באינפלציה. אך הוא מרגיע ואומר כי להערכתו "בהמשך הפריון יגדל ויחזור לקצבים שהיו לפני המלחמה".

5. תחזית

בענק ההשקעות הבריטי שרודרס, קוראים לבחון את תיק ההשקעות ולשקול להגביר חשיפה לתחומים שלא קשורים בבינה המלאכותית (AI). לדבריהם, "לאחר שבשנה החולפת הבורסות באירופה ובשווקים המתעוררים הניבו תשואות דולריות של מעל 30% - כמעט כפול מהשוק האמריקאי - נדרשת בחינה מחדש של החשיפה פסיבית למדדים מוטי־ארה"ב".

בשרודרס מזכירים כי אסטרטגיית השקעות הערך (Value) חוזרת כיום לדעתם "לשמש ככלי ניהול וגידור מרכזי, בזכות מתאם נמוך למגזר הבינה המלאכותית, ויכולת לספק הגנה בתרחישים של תיקון במניות הצמיחה". הם מציינים כי למשקיעים באופן ממוקד במדדי ה־S&P 500 והנאסד"ק, "התחזית הנוכחית מדגישה את חשיבות הגיוון לסקטורים המציגים תמחור נוח וצמיחה יציבה מחוץ למוקדי הריכוזיות הטכנולוגית".