רשות התחרות הודיעה היום (א') לחברת התעופה אל על כי בכוונתה לקבוע שהחברה גבתה מחירים מופרזים ובלתי הוגנים על טיסותיה במהלך תקופת המלחמה, וכי בכוונתה להטיל עליה עיצום כספי בגובה של עד 121 מיליון שקל - הסכום המרבי שמאפשר החוק. ההחלטה אינה סופית, והיא כפופה לשימוע שבו תוכל אל על להציג את עמדתה.

לפי הודעת רשות התחרות, בין 7 באוקטובר 2023 לסוף מאי 2024 הייתה אל על בעלת מונופול בפועל בטיסות יוצאות ונכנסות לישראל - זאת לאחר שחברות תעופה זרות רבות הפסיקו את פעילותן בעקבות המצב הביטחוני, והיצע הטיסות הצטמצם בבת-אחת.

במצב שנוצר, אל על - לצד ארקיע וישראייר - המשיכה לטוס, אך בהיקפים הגדולים ביותר. בתוך ימים ספורים מתחילת המלחמה עלה חלקה של אל על בכלל הנוסעים מישראל ואליה, מכ-20% לפני המלחמה ליותר מ-70%. בחודשים הראשונים ללחימה הטיסה אל על למעלה ממחצית מכלל הנוסעים.

לפי בדיקת רשות התחרות, בתקופה זו אל על הייתה מונופול בלפחות 38 מתוך 53 הקווים שהפעילה, ובהם יעדים מרכזיים כמו לונדון, ניו יורק, פריז, בנגקוק, טוקיו ולוס אנג'לס.

מחירי הטיסות עלו בכ-16% בממוצע

כדי לבדוק אם המחירים אכן עלו מעבר לסביר, הרשות ניתחה נתונים של מיליוני כרטיסי טיסה שמכרה אל על בתקופת המלחמה, והשוותה אותם למחירים בתקופה המקבילה שנה קודם לכן. הבדיקה נעשתה באמצעות ניתוחים כלכליים שנועדו לנטרל גורמים אחרים שמשפיעים על המחיר, כמו עונתיות או ביקוש רגיל.

מהבדיקה עולה כי מחירי הכרטיסים עלו בממוצע בכ-16%, כאשר בחלק מהקווים נרשמו עליות חדות יותר של 6% ועד 31%. בנוסף, נמצא כי גם בטיסות שלא היו מלאות (כלומר עם מושבים פנויים) העלתה אל על את המחירים בכ-25%. כ-16% מנוסעי החברה בתקופה שנבדקה טסו בטיסות כאלה.

מאחר שבתקופת המלחמה הפכה האפשרות להיכנס ולצאת מישראל לצורך חיוני, ורבים מהצרכנים היו תלויים כמעט לחלוטין באל על ללא חלופה אמיתית - לטענת הרשות, גביית מחירים גבוהים בעשרות אחוזים מהווה פגיעה בצרכנים.

לפי עמדת הממונה על התחרות, עו"ד מיכל כהן, עליית המחירים בתקופה זו אינה מוצדקת בנסיבות רגילות, והיא נובעת מניצול כוח שוק חריג שנוצר בעקבות מצב החירום.

ברשות מציינים כי שימוש בעילה של "מחיר מופרז" הוא נדיר מאוד, ובישראל הוא נעשה עד כה רק פעם אחת - במקרה של תרופה מצילת חיים.

מחברת אל על נמסר בתגובה: "אל על דוחה מכל וכל את הטענה לפיה גבתה מחירים מופרזים במהלך המלחמה. גם אם תתקבל עמדת רשות התחרות לפיה שיעור עליית המחיר בתקופת המלחמה הוא 16% בממוצע למחלקות תיירים ופרימיום (ומדובר בנתון שגוי לטעמנו) - אין תקדים לקביעה שעליית מחיר כזו משקפת תמחור מופרז. אל על תציג את עמדתה המלאה בשימוע ובכל פורום משפטי מתאים, והיא משוכנעת שעמדתה תתקבל".