המשקיע האמריקאי מעולמות הבריאות שלוטש עיניים לארקיע

לאחר תקופה סוערת שכללה הפסדים של עשרות מיליוני דולרים במלחמה ומאבק משפטי עיקש כנגד כניסתה של וויזאייר לישראל, האחים נקש מנהלים מגעים למכירת השליטה בארקיע. המשקיע שנמצא במשא-ומתן סופי לקראת רכישת החברה הוא אליוט זמל, עורך דין ומשקיע אמריקאי, שמרבית פעילותו העסקית עד כה התמקדה בתחומי הבריאות וההשקעות. בשלב זה אין ודאות שהמגעים יבשילו לכדי עסקה מחייבת.

זמל הוא בעל תואר דוקטור למשפטים במשפט עסקי,ו את עיקר פעילותו המקצועית בנה בתחומי דיני הבריאות, ניהול והפעלה של גופים מפוקחים והשקעות. כיום הוא משמש כחבר מנהל בקבוצת ההשקעות Koze Investment Group, ובמרץ 2025 מונה לדירקטור בחברת CannaPharmaRX, חברת קנאביס פארמה אמריקאית הנסחרת בשוק ה-OTC. לזמל אין רקע פעילות ידועה בתחום התעופה והתיירות.

בעבר היה זמל שותף לבעלות ולהפעלה של South Pasadena Care Center, מוסד סיעודי בקליפורניה, אליו נכנס בשנת 2015 לאחר חילופי בעלות. בשנים שלאחר מכן הוגשו נגד המוסד תביעות אזרחיות, שבהן נטען לכשלים בטיפול בדיירים.

בעלי השליטה בחברת התעופה ארקיע, האחים נקש, מנהלים בימים אלה, בהובלת אבי נקש, את המגעים לבחינת מכירת השליטה בחברה. עסקה כזו תצריך שילוב של משקיעים ישראלים, בהתאם למגבלות הרגולטוריות החלות על שיעור החזקת משקיעים זרים בחברות תעופה בישראל. לפי ההערכות, שווי ארקיע כ-50 מיליון דולר.