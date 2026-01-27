בשבועות האחרונים נרשמת צניחה חדה במחירי כרטיסי הטיסה מישראל - בעיקר בהזמנות לטווח הקצר והבינוני. מבדיקת המחירים עולה כי וויזאייר הציעה טיסות לאתונה בפחות מ־60 דולר, אל על שיווקה טיסות ישירות למדריד ב־216 דולר, ויונייטד איירליינס ירדה מרף ה־800 דולר בטיסות הישירות לניו יורק. המכנה המשותף להצעות אלו הוא חלון הזמנים המיידי - המראות שמתוכננות לשבועות ולחודשים הקרובים בלבד.

הירידה בביקושים אינה נובעת רק בגלל עונת החורף, אלא מושפעת גם מהמתיחות הביטחונית. גורמים בענף התיירות מעידים כי בשבועות האחרונים חלה האטה ממשית בהיקף ההזמנות לטווחים הקרובים. כך, יוני וקסמן, משנה ליו"ר אופיר טורס, מצביע כי: "בשבועות האחרונים נרשמת תנודתיות והאטה נקודתית של כ־10% עד 15% בהזמנות 'מהיום למחר'". נתונים דומים עולים גם מ־lastminute.co.il, שם מדווחים על ירידה בקצב ההזמנות לטיסות ברגע האחרון במהלך השבוע החולף.

כדי להתמודד עם הקיפאון בענף וצניחת המחירים, החלו חברות התעופה המקומיות להגמיש את תנאי הביטול - בניסיון לייצר רשת ביטחון לצרכן הישראלי ולתמרץ הזמנות, גם בשיא שפל הביקושים.

מפת ביטולי הטיסות החדשה: מה מציעות חברות התעופה? ביטול חינם תמורת שובר, עד 48 שעות מראש:

אל על, ארקיע, טוס ובלובירד

(טוס ובלובירד הן חברות חברות זרות בבעלות ישראלית בחלקה) ביטול עד שלושה ימים מראש, בעלות 35 דולר:

ישראייר

תנאי הביטול החדשים

אל על השיקה את שירות "טיסה בראש שקט", המאפשר ביטול מכל סיבה עד 48 שעות לפני המועד וקבלת שובר זיכוי מלא. השירות ניתן ללא עלות וזמין למזמינים עד ה־17 במרץ.

ישראייר הרחיבה את "מגן ביטול הטיסה" - בעלות של 35 דולר ניתן לבטל עד שלושה ימים לפני ההמראה. ההטבה תקפה לטיסות הממריאות עד סוף 2026, למזמינים עד סוף פברואר.

ארקיע מאפשרת ביטול מכל סיבה וקבלת שובר זיכוי עד 48 שעות לפני הטיסה. המבצע תקף לטיסות המתוכננות עד ה־9 בפברואר.

בשונה מהמתחרות, אייר חיפה מאפשרת ביטול ללא עלות לטיסות בכל תאריך תמורת שובר זיכוי, כאשר הביטול מבוצע עד 48 שעות לפני מועד ההמראה.

בנוסף לחברות הישראליות, לראשונה גם חברות זרות בבעלות ישראלית נוקטות בצעד דומה: טוס ובלובירד הקלו על התנאים והשיקו אפשרות ביטול וקבלת החזר מלא באמצעות שובר, עד 48 שעות לפני ההמראה. ההטבה תקפה להזמנות חדשות המתבצעות עד 5 בינואר.

השימוש בתנאי ביטול מקלים אינו תקדימי; לאורך המלחמה, ובפרט בתקופות של מתיחות גוברת, אימצו החברות הישראליות מדיניות דומה. הפעם מצטרפות למהלך גם החברות טוס ובלובירד הנמצאות בבעלות ישראלית, ונראה שגם הן מבינות כי קיים בו פוטנציאל תפעולי ושיווקי.

ירידה בביקושים

סיבה אחת למהלך היא הירידה בביקושים הנובעת מתחושת חוסר הביטחון. גורמים בענף התיירות מעידים כי בשבועות האחרונים חלה האטה ממשית בהיקף ההזמנות לטווחים הקרובים, והגמשת התנאים נועדה לבלום מגמה זו.

עם זאת, גורמים בענף מדגישים כי בטווח הרחוק לא חל שינוי בהזמנות ואחוז הביטולים נותר יציב. "בהזמנות לפסח ולקיץ לא נרשמת ירידה מהותית, והיקפיהן דומים לשנה רגילה", אומר וקסמן.

לדבריו, השינוי המרכזי ניכר בדפוסי קבלת ההחלטות: הלקוחות מעדיפים חופשות המאפשרות גמישות, מגמה המתבטאת בעלייה של 30% עד 40% ברכישת ביטוח המאפשר ביטול מכל סיבה.

אורן כהן מגורי, סמנכ"ל השיווק והמכירות של השטיח המעופף, מעריך כי השוק כבר הסתגל למציאות: "המצב הנוכחי אינו חדש. הן חברות התיירות והן הצרכנים הישראלים למודי ניסיון בהתמודדות עם תקופות של אי־ודאות. מדובר באירוע נקודתי, ואנו צופים שעונת התיירות הקרובה לא תיפגע".

לדברי כהן מגורי, קצב ההזמנות מעיד דווקא על יציבות: "עונת החורף מתאפיינת באופן טבעי בביקושים נמוכים בטווח הקצר. רוב הפעילות כעת מופנית להזמנות עתידיות לפסח, לקיץ ולחגי תשרי, ושם הקצב נשמר. בנוסף, הציבור הישראלי מנצל את שער הדולר הנמוך, שממשיך לרדת".

בשגרה, שירותי "ביטול מכל סיבה" כרוכים בתשלום נוסף: החל מ־19 דולר ב"אל על פרוטקט" ו־35 דולר ב"מגן ביטול" של ישראייר. הפיכת השירותים הללו לחינמיים או הרחבתם כעת נועדה לתמרץ נוסעים מתלבטים.

הרווח של חברות התעופה

לצד התמריץ השיווקי, המהלך נועד להקל על העומסים במוקדי השירות. מתן האפשרות לביטול עצמאי ואוטומטי באתר תמורת שובר זיכוי מאפשר לחברות לווסת את הפניות ולמנוע את הביקורת הציבורית הנלווית לקושי בקבלת מענה אנושי בחירום.

מעבר לכך, מדובר במהלך כלכלי שנועד להשאיר את המזומנים בקופת החברות. לפי חוק טיבי, רק ביטול טיסה מצד החברה מחייב החזר כספי מלא לנוסע; ביטול ביוזמת הלקוח אינו מזכה לרוב בהחזר.

עדכון התנאים הנוכחי מאפשר לנוסעים לבטל עצמאית ולקבל שובר זיכוי במקום החזר כספי - מהלך שמעלה את הסיכוי שנוסעים שחוששים שטיסתם תבוטל יחליטו לדחותה בעצמם - כך להגן על כספם.

עם זאת, מנגנון השוברים מיטיב עם שני הצדדים: הוא מונע אובדן הכנסה מיידי לחברות ומעניק שקט נפשי ללקוחות. הצורך בייצוב התזרים קריטי עבור החברות המקומיות; כך, עם כלביא פגע בהכנסות אל על בכ־100 מיליון דולר והוביל לצניחה של 40% בהיקף טיסותיה ביוני האחרון, בעוד ישראייר הפסידה 7.5 מיליון דולר.

עם זאת, המודל טומן בחובו סיכון עבור הנוסע. לאחר גל ביטולים, הביקושים נוטים לעלות, ואיתם המחירים. במצב זה, נוסע שמחזיק בשובר שניתן עבור טיסה שנרכשה במחיר נמוך, עלול לגלות כי ערכו של הזיכוי אינו מספיק לרכישת כרטיס חדש באותה החברה. כך, הגמישות שבשובר אולי מבטיחה את הכסף, אך לא מגנה מפני התייקרות עתידית.