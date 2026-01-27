עם העיניים לאיראן: חברות התעופה מבטלות טיסות, וענף התיירות נפגע

השבוע החולף הסתכם בירידות ברוב ענפי הקמעונאות המרכזיים בישראל, לאחר שבשבוע הקודם נרשמו עליות - כך עולה ממדד הפניקס גמא הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים. מדובר בתיקון טבעי, המשקף עונתיות ודינמיקה מוכרת של תחילת שנה אזרחית, אך לזה נוספת גם אי־הוודאות האזורית - בצל אפשרות התקיפה באיראן.

הירידות המשמעותיות ביותר נרשמו בענף התיירות (12%), ענף המחשבים והסלולר (9%) וענף מוצרי החשמל (6%). בענף התיירות הירידה מסמנת בלימה ברצף העליות שאפיין את תחילת ינואר, והיא נובעת בעיקר מצמצום של כ־9% בכמות ההזמנות - כלומר, פחות ישראלים הזמינו טיסות וחופשות במהלך השבוע האחרון.

ההסבר העיקרי הוא המצב הביטחוני והציפייה להסלמה אפשרית, ובעקבות זאת ביטולי טיסות של חלק מחברות התעופה הזרות - כמו KLM ההולנדית ואייר פראנס הצרפתית, למשל. קבוצת לופטהנזה, הכוללת מספר חברות, ביטלה את טיסות הלילה שלה עד סוף ינואר, ועוד מספר חברות הודיעו על ביטולים חלקיים - שמספיקים כדי לייצר חשש מפני ביצוע הזמנות עתידיות, ופוגמים בביצועי הענף.

"אומנם אנחנו לאחר תקופת השיא של טיולי חג המולד והשנה האזרחית החדשה, שבה ישראלים רבים בילו בחו"ל, אך במקביל זוהי גם עונת טיולי הסקי, שבדרך־כלל מתאפיינת בביקושים גבוהים", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא.

"בנוסף, שוק התיירות כבר עם הפנים קדימה לקראת פסח, ומכירת חופשות החג בעיצומה. לכן, מעניין יהיה לראות האם השפעות המצב הביטחוני יתבררו כתופעה נקודתית, או כמגמה רחבה יותר שתישאר עם הענף לאורך זמן".

נציין כי כאשר משווים את ביצועי ענף התיירות השבוע לינואר 2025, רואים ירידה חדה של 20%, אך לעומת זאת, ברוב הענפים האחרים התמונה מאוזנת יותר - ובהשוואה לאשתקד הם רשמו עלייה במחזורי הקניות.