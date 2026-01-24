החברה האמריקאית שמבטלת טיסות לישראל בגלל הסופה בארה״ב

חברת התעופה האמריקאית דלתא איירליינס הודיעה הערב (ש'), על ביטול טיסות בקו תל אביב-ניו יורק, על רקע סופת החורף הפוקדת את צפון מזרח ארה"ב וגורמת לשיבושים נרחבים בתנועת התעופה באזור.

● מחשש להסלמה: חברות התעופה שמבטלות טיסות עד יום ראשון

● לופטהנזה מאריכה את ביטולי טיסות הלילה לישראל עד סוף החודש

מדובר בשתי טיסות בלבד שתוכננו ל-25 ו-26 בינואר, שאר טיסות החברה מתקיימות כסדרן. מהחברה נמסר כי נוסעים יכולים להעביר את כרטיסיהם לטיסות אחרות של דלתא במועד חלופי, אך לא ניתן לבצע העברה לטיסות קוד שייר עם אל על.

הביטולים מצטרפים לגל רחב של שיבושי תעופה בארה״ב בסוף השבוע, בעקבות מזג האוויר הקיצוני, שהוביל לביטול ולעיכוב של אלפי טיסות בנמלי תעופה מרכזיים בצפון מזרח המדינה.

האם הביטולים קשורים למתיחות האזורית?

בשל עיתוי הביטולים עלו סימני שאלה בקרב נוסעים האם מדובר בביטולים הקשורים למתיחות הביטחונית באזור, שבימים האחרונים הובילה לביטולי טיסות מצד קבוצת לופטהנזה, וכן מצד החברות KLM ואייר פראנס.

נכון לעכשיו, חברות קבוצת לופטהנזה (הכוללת את לופטהנזה, סוויס, בריסל איירליינס, יורווינגס), ביטלו את טיסות הלילה בלבד עד סוף החודש, בעוד שטיסות היום מתקיימות כסדרן. חברת התעופה האיטלקית ITA (חברה חלקית בקבוצת לופטהנזה) האריכה את ביטולי טיסות הלילה עד 27 בינואר. אייר פראנס שבה לישראל כבר הבוקר, אך החברה בקבוצה KLM צפויה לשוב ביום שני.