מחשש להסלמה: לופטהנזה החלה לבטל טיסות לישראל

לופטהנזה, אחת מקבוצות התעופה הגדולות והמשפיעות בעולם, מבטלת טיסות לישראל על רקע הערכות גוברות להסלמה ביטחונית באזור. נכון לשעה זו בוטלו שתי טיסות מפרנקפורט, וטיסה אחת של אוסטריאן איירליינס החברה בקבוצה. גם חברת התעופה האיטלקית ITA ביטלה טיסה אחת הלילה באופן ממוקד. לפי הערכות בענף בקרוב גם חברות התעופה האמריקאיות דלתא ויונייטד צפויות לנקוט בביטולים.

● עשרות טיסות חדשות: השינויים שצפויים לחתוך את המחירים למזרח הרחוק

מקבוצת לופטהנזה נמסר: "בשל המצב במזרח התיכון, קבוצת לופטהנזה מודיעה על המשך הפעלת הטיסות אל/מ תל אביב וממנה במתכונת של טיסות יום בלבד, החל ממחר, 15 בינואר, ועד 19 בינואר (כולל). שינוי זה נועד לאפשר לצוותי האוויר לשוב לבסיסם ללא לינה בישראל. בעקבות השינויים, ייתכן וחלק מהטיסות יבוטלו.

"קבוצת לופטהנזה עוקבת מקרוב אחר המתרחש ותמשיך להעריך את המצב בימים הקרובים. נוסעים המושפעים מהשינויים יועברו לטיסות חלופיות באופן אוטומטי וייקבלו על כך עדכון יזום. לחילופין, נוסעים רשאים לשנות את מועד טיסתם לתאריך מאוחר יותר. בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות נמצאת תמיד בראש סדר העדיפויות שלנו".

מכתיבה את הטון

ללופטהנזה יש חשיבות מיוחדת במפת התעופה העולמית, לא רק בשל גודלה אלא גם בשל האופן שבו היא משפיעה על החלטות של חברות תעופה אחרות. כאשר לופטהנזה מחליטה לבטל טיסות או לצמצם פעילות, חברות תעופה קטנות יותר נוטות ללכת בעקבותיה. הסיבה לכך היא יכולתה של הקבוצה לנהל סיכונים באמצעות מערכות מתקדמות ומודלים שמאפשרים לה לזהות מוקדם יחסית איומים תפעוליים וביטחוניים.

הניסיון במלחמה מראה כי חברות התעופה הגדולות, ובפרט אלו שמפעילות קווים ארוכי טווח, הן הראשונות לבטל פעילות בעת אי ודאות. טיסות ליעדים רחוקים מחייבות תכנון מורכב, שרשראות צוותים ומטוסים, והתחייבויות תפעוליות ארוכות טווח, ולכן הן תלויות ברמת ודאות גבוהה בהרבה מאשר קווים קצרים. כאשר קיימת אפשרות להסלמה, החברות הללו מתקשות לקחת את הסיכון ומעדיפות לעצור פעילות מראש.

לכך מצטרפת האפשרות ש־EASA, סוכנות הבטיחות של האיחוד האירופי, תבחר להוציא התרעת בטיחות בנוגע לטיסות לישראל. החלטה כזו תביא מיידית לביטולי טיסות מצד חברות אירופיות, ולהוביל לגל ביטולים רחב.

קבוצת לופטהנזה כוללת את חברות התעופה לופטהנזה, אוסטריאן איירליינס, סוויס, יורווינגס ובראסלס איירליינס, והיא מפעילה מדי שבוע עשרות טיסות לישראל וממנה. לכן כל שינוי במדיניות שלה כלפי השוק הישראלי אינו אירוע נקודתי אלא בעל פוטנציאל להשפעה רחבה על פעילותן של חברות תעופה רבות בישראל.