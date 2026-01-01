המסע מישראל למזרח הרחוק נותר אחד האתגרים היקרים עבור המטייל הישראלי, כשמחירי הכרטיסים ליעדים המבוקשים ממאנים לרדת מרף 1,000 הדולרים. אף שחברות ישראליות מפעילות קווים ישירים ליעדים אקזוטיים כמו תאילנד, יפן או וייטנאם, הרבה טיסות לאזור כוללותץ עצירות ביניים בנמלי התעופה של דובאי ואבו־דאבי. השילוב בין המרחק הגיאוגרפי, זמני הטיסה הממושכים והיעדר תחרות מספקת, מתורגם ישירות למחירים גבוהים ולמסלולים מסורבלים.

​אלא שבחודשים האחרונים נרשמת תפנית. חברות תעופה ישראליות וזרות מגדילות תדירויות ומרחיבות את פריסת הקווים ליעדי אסיה, מתוך שיקולים שונים: בעוד החברות הזרות ממנפות את עוצמת ההאבים במפרץ כדי לענות על הביקושים הגבוהים, החברות הישראליות בונות על שינויים תפעוליים וקיצור נתיבי הטיסה.

ברוכה הבאה, אתיחאד

אחד המהלכים המרכזיים בזירה הוא של אתיחאד איירווייז, שהודיעה כי החל מיוני תגדיל את תדירות הטיסות בקו תל אביב-אבו־דאבי ל־6 טיסות יומיות (סך הכל 42 שבועיות). מדובר בתדירות חריגה, השמורה ביעדי החברה רק לערים מרכזיות כמו בנגקוק ומומבאי.

אתיחאד לא סתם לוטשת עיניים לשוק הישראלי. בשנת 2025 טסו מישראל לאבו דאבי למעלה מ־300 אלף נוסעים, עם תפוסה ממוצעת של כ־90%. כ־30% מהנוסעים בחרו להגיע לאבו־דאבי, בעוד שכ־70% המשיכו בטיסות המשך. לפי נתוני החברה, יעדי ההמשך המרכזיים היו תאילנד, עם עלייה של 30% לעומת אשתקד, טוקיו עם זינוק של 250%, דרום קוריאה עם גידול של 80% והפיליפינים עם עלייה של 70%.

גם המתחרה אמירייטס צפויה לשוב לפעילות בישראל לראשונה מאז 7 באוקטובר. לפי ההערכות, זה יקרה בין הרבעון הראשון לשני של שנת 2026 - אם כי מועד מדויק טרם פורסם.

היסטוריה בהאנוי

במקביל, החברות הישראליות מנסות לחזק את אחיזתן בקווים הישירים ומגדילות תחרות. בשבוע הבא ארקיע תחל להפעיל טיסות ישירות לווייטנאם לראשונה בתולדותיה, ותהיה החברה הישראלית היחידה שמציעה קו ישיר להאנוי, תחילה עם טיסה שבועית ולאחר מכן עם שתי טיסות שבועיות. בנובמבר האחרון החלה ארקיע להפעיל טיסות גם לתאילנד, מהלך שפתח תחרות מול אל על, ששלטה בקו במשך תקופה ארוכה.

גם ישראייר מסמנת יעדים רחוקים: החברה הרחיבה את ההסכם האסטרטגי עם איסתא, שתרכוש מראש נתח מושבים קבוע לטיסות וחבילות נופש. המהלך נועד להניח תשתית תפעולית לטיסות ארוכות טווח שישראייר לוטשת אליהן עיניים, בהן תאילנד, וייטנאם, הפיליפינים, יפן ואף ניו יורק.

גם חברת אל על מעבה את פעילותה באסיה: בקיץ הקרוב תפעיל החברה שיא של 16 טיסות שבועיות לתאילנד (בנגקוק ופוקט). במקביל, הקו לטוקיו יתוגבר לעד חמש טיסות שבועיות בשיא העונה, תוך שימוש במטוסי ה"דרימליינר" הגדולים של החברה להגדלת קיבולת המושבים.

שאלת השעה: האם עומאן תפתח את המרחב האווירי? השאלה המרכזית המרחפת מעל תוכניות ההתרחבות של חברות התעופה הישראליות למזרח היא האם עומאן תפתח מחדש את שמייה למטוסים ישראליים. אף שעם כניסת הפסקת האש לתוקפה הוגשה בקשה רשמית בנושא, בעומאן לא ממהרים לאשר אותה. להמתנה זו השפעה דרמטית במיוחד על הקווים להודו; לאחר שבשנים האחרונות התרגלו הנוסעים להגיע לתת-היבשת דרך קונקשנים בדובאי, האפשרות להפעיל טיסות ישירות למומבאי ולדלהי חוזרת לשולחן, אך הכדאיות הכלכלית שלהן תלויה לחלוטין באישור המעבר. כיום, טיסה ישירה להודו במסלול העוקף את עומאן אורכת כ־9 שעות, בעוד שפתיחת השמיים צפויה לקצר את הדרך ל־7 שעות בלבד. המסלול הארוך הופך את הטיסות הישירות ליקרות ומסורבלות, מה שדוחף את המטיילים להעדיף את עצירות הביניים במפרץ. פתיחת השמיים, שהתאפשרה לראשונה בפברואר 2023 ונסגרה עם פרוץ המלחמה, הוכיחה בעבר כי קיצור הנתיבים הוא המפתח ליכולת של החברות הישראליות להתחרות בחברות הבינלאומיות, לאחר שקווים כמו זה של ארקיע לסרי לנקה נסגרו בעבר בשל חוסר רווחיות במסלול העוקף. מעבר להודו, האישור העומאני צפוי לשנות את פני השוק כולו: הטיסות לתאילנד יתקצרו בכשעתיים והטיסות לווייטנאם בכשעה. קיצור המסלולים יאפשר לחברות התעופה לייעל את פעילותן באופן משמעותי, לחסוך בעלויות דלק ולהגדיל תדירויות בזכות שחרור מוקדם של מטוסים וצוותים. ללא האישור המחודש, תוכניות ההתרחבות למזרח הרחוק עלולות להישאר מוגבלות, והנוסע הישראלי ימשיך להיות תלוי בנמלי התעופה של איחוד האמירויות בדרכו ליעדים האקזוטיים. סתיו ליבנה קראו עוד

מה קורה עם המחירים?

נתוני אתר התיירות הישראלי גוליבר לחודש הקרוב חושפים פערים לטובת טיסות עם עצירת ביניים באבו־דאבי - שיכולה להוזיל לכם משמעותית את עלות הטיסה למזרח הרחוק. בקו לטוקיו, המחיר ההתחלתי של אתיחאד עומד על 1,338 דולר, לעומת 1,473 דולר באל על. בקו להאנוי, הטיסה הישירה של ארקיע תעלה החל מ־1,566 דולר, בעוד שטיסת קונקשן באתיחאד תחסוך לכם יותר מ־400 דולר ומחירה יחל ב־1,151 דולר.

הפער המשמעותי ביותר נרשם בקו לבנגקוק. בעוד טיסה ישירה באל על נמכרת ב־1,663 דולר, טיסה עם קונקשן באתיחאד באותם תאריכים צונחת אל מתחת לרף אלף הדולרים (החל מ־987 דולר). החריגה היחידה היא בקו לדלהי, שם חברת אייר אינדיה מציעה טיסה ישירה ב־528 דולר בלבד - ייתכן שכחלק ממאמץ להשיב את אמון הנוסעים לאחר חזרתה לשוק הישראלי.

תמר גרזון, מנכ"לית חברת גוליבר, מצביעה על שינוי עומק בשוק. "ענף התעופה נמצא כיום בשלב של התייצבות וצמיחה מחודשת, ואנחנו רואים חזרה הדרגתית של קווים ותחרות למזרח", היא אומרת לגלובס. "מאז מגפת הקורונה, סביבת המחירים השתנתה. אם בעבר מצאנו כרטיס לתאילנד סביב ה־600 דולר, כיום המחירים גבוהים יותר, אך במקביל השוק הופך למתוחכם ודינמי יותר".

לדברי גרזון, המגמה צפויה להימשך: "במבט לשנים הקרובות, אנו מעריכים כי הביקוש ליעדי המזרח ימשיך לגדול בקצב גבוה, לצד הרחבה הדרגתית של היצע הטיסות והעמקת התחרות - מה שצפוי לייצר שוק יציב, מגוון ונגיש יותר לצרכן הישראלי, במיוחד למי שיפעל בגמישות ובתזמון נכון".