הטיסות הישירות להודו חוזרות, אבל בשורת המחירים תלויה בדבר אחד

הטיסות הישירות מישראל להודו חוזרות בקרוב: חברת התעופה ההודית אייר אינדיה הודיעה כי תחזור להפעיל את קו תל אביב־דלהי החל מ־1 בינואר 2026. החברה תשוב לקו עם חמש טיסות שבועיות, כאשר טיסה ממוצעת תארך כחמש שעות וחצי. עוד נודע השבוע שגם ארקיע מגששת בכיוון.

כמה יעלו טיסות ישירות לעומת המצב כיום, למה בענף סבורים שסיכויי החזרה של אייר אינדיה נמוכים - והאם החברות הישראליות ישנו את התמונה?

במהלך השנתיים האחרונות נרשמו חזרות קצרות בלבד של פעילות אייר אינדיה בישראל. החברה נקטה גישה זהירה, המתינה לרגיעה אזורית ורק לאחר מכן החזירה את הטיסות. בפעם האחרונה שבה חזרה לפעול בארץ, במרץ האחרון, הציעה כרטיסים להודו בפחות מ־400 דולר. עם חזרתה בינואר, החברה מציעה כרטיסים במחיר כפול.

אולם הסיבה לאי־חידוש הקו הישיר במשך זמן כה ארוך עשויה להיות מושפעת גם מגורמים שאינם קשורים למלחמה בישראל. בין השאר, ביוני האחרון התרסק מטוס של אייר אינדיה שיצא מאחמדאבאד שבמערב הודו בדרכו ללונדון דקות ספורות לאחר ההמראה. על הסיפון נכחו 242 נוסעים ואנשי צוות, ורק נוסע אחד שרד את ההתרסקות. האסון חולל סערה רחבה בענף התעופה סביב שאלת בטיחות החברה, תחזוקת המטוסים ואיכות הפיקוח עליהם.

בעקבות ההתרסקות השעתה אייר אינדיה מספר קווים בינלאומיים, בהם קווים לניירובי וללונדון (גטוויק), והפחיתה תדירויות בקווים נוספים כמו פריז ומילאנו. החברה הודיעה כי תשיב את פעילותה בהדרגה עד סוף 2025.

ארקיע תיכנס לוואקום?

הבשורות הטובות הן שחברת התעופה הישראלית ארקיע, שכבר הפעילה בעבר טיסות להודו, לוטשת עיניים לקו המבוקש. השבוע הודיעה החברה על מגעים לחידוש הקו הישיר, בפגישה שנערכה בין הנהלת החברה לבין שגריר הודו בישראל. ארקיע ממתינה לתנאי אחד שיכריע את הכדאיות הכלכלית של המהלך - אישור לטוס מעל עומאן.

האפשרות הזו נפתחה לראשונה בפברואר 2023 במסגרת הסכמי אברהם, אך בוטלה עם פרוץ המלחמה. כעת, בעקבות הפסקת האש, הנושא חזר לשולחן, ועבור החברות הישראליות מדובר בבשורה של ממש.

טיסה מעל ירדן, ערב הסעודית ועומאן מקצרת משמעותית את המסלול למזרח לעומת החלופה הנוכחית - טיסה דרומה דרך הים האדום, תוך הימנעות מהמרחב האווירי של תימן ורק אז פנייה מזרחה. במקרה של טיסות להודו, מדובר בקיצור של יותר משעתיים בזמן הטיסה ובחיסכון ניכר בעלויות הדלק והתפעול.

לקיצור המסלול משמעות רבה עבור החברות הישראליות. המסלול המקוצר יאפשר להן להתחרות באייר אינדיה בתנאים דומים מבחינת זמן הטיסה והתמחור. גם אם היא לא תשוב לפעול בארץ, קו ישיר קצר וזול יותר יאפשר להן להתחרות בשוק הקונקשנים שהתפתח בזכות הסכמי אברהם.

טווח המחירים רחב

המסלול הנפוץ ביותר כיום לטיסות להודו הוא דרך איחוד האמירויות. טיסה מתל אביב לדלהי דרך דובאי למשל אורכת כשמונה שעות וחצי כולל הקונקשן, אם מדובר בקונקשן קצר. לחלופין, ניתן לטוס גם דרך באקו שבאזרבייג'ן, אך ברוב המקרים מדובר במסלול ארוך יותר, שלעתים מחייב לינת לילה.

לפי נתוני אופיר טורס, מחירי הטיסות מישראל לדלהי לינואר הקרוב נעים בין כ־530-1,000 דולר. הטיסה הזולה ביותר נמצאה בידי אזרבייג'ן איירליינס, עם קונקשן ארוך במיוחד בבאקו של כמעט 17 שעות, במחיר התחלתי של 533 דולר. זמן הטיסה הכולל עומד על כ־24 שעות. קונקשן קצר יותר של כארבע שעות וחצי עם אותה החברה יעלה החל מ־684 דולר, ומשך המסע הכולל במקרה זה יעמוד על כ־13 שעות.

חברת אתיחאד איירווייז מציעה קונקשן נוח יחסית של כשלוש שעות באבו דאבי, במחיר של החל מ־742 דולר, כאשר זמן הטיסה הכולל הוא כ־11 שעות. החברות אמירייטס ופליי דובאי גובות 961 דולר עבור קונקשן של שמונה שעות בדובאי (זמן טיסה כולל של כ־14 שעות), בעוד שקונקשן קצר יותר של כשעה וארבעים דקות יתומחר ב־1,006 דולר, ויקצר את המעבר עם זמן כולל של כעשר שעות.

התחרות בקו הישיר

האפשרות הישירה היחידה שתפתח רק בינואר היא של אייר אינדיה, כאשר טיסה ישירה של חמש שעות וארבעים דקות עולה החל מ־936 דולר. המחיר הגבוה נובע בעיקר מהחוסר בתחרות ומהיעדר הטיסות הישירות, וברגע שייכנסו למגרש חברות נוספות המחירים צפויים לרדת. כמו כן, חודש ינואר הוא שיא עונת הטיסות למזרח - מה שמשפיע על התמחור של הכרטיסים בכל החברות.

לפי הערכות ארקיע, המסלול המקוצר יאפשר תמחור של כ־500 דולר לטיסה ישירה. באופיר טורס מסבירים שכאשר ארקיע השיקה את הקווים להודו (לגואה ולקוצ'ין) בשנת 2019, עלויות תפעול המטוסים היו נמוכות יותר והמחירים נעו סביב 495-644 דולר הלוך־חזור לגואה, ובין 520-596 דולר לקוצ'ין, עם טיסות שיצאו מנתב"ג בעיקר בימי ראשון.​

כעת, כשמחירי הטיסות עלו בכל העולם, ובישראל זקוקים יותר מאי פעם לחזרת הטיסות לאחת המדינות המבוקשות בקרב הציבור, האפשרות שהקו ישוב לפעילות מעוררת תקווה שגם המחירים יירדו.