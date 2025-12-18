הקו הראשון שחברת הלואו קוסט וויזאייר תפעיל מרמון הוא קו בודפשט-אילת, כך נודע לגלובס. החברה, תקים את הבייס שלה בישראל כבר בחודש מרץ הקרוב שיכלול תחילה מטוס אחד עם צוות טייסים זר שיגור בארץ ויתר הצוותים יגוייסו בישראל. באופן הדרגתי הבייס מתוכנן לגדול, ובחברה שאפו להגיע ל-60 טיסות ביום. בכל אופן, במסגרת המשא ומתן עם משרד התחבורה סוכם גם על פתיחה של שני קווים מרמון והראשון שבהם, כבר בחודש מרס הקרוב, יהיה לבודפשט בירת הונגריה.

במסגרת הפעילות ברמון התחייבה וויזאייר להפעיל שני קווים בינלאומיים יומיים, כאשר צוותי האוויר שלה ילונו באזור מדי לילה כחלק מהפעלת הבסיס. בנוסף, הוסכם כי החברה תפעיל גם טיסות פנים בין נתב"ג לרמון - מהלך חריג במיוחד.

במסגרת הבייס שתקים החברה בנתב"ג, היא מתכוונת להוסיף שני מטוסים נוספים לקראת חודשי הקיץ וכן לבקש במסגרת הסיכומים מול משרד התחבורה סלוטים יקרי ערך בשעות הביקוש ולהתחרות ראש בראש מול החברות הישראליות.

היום, הנחתה שרת התחבורה מירי רגב את מנהל רשות התעופה האזרחית לפתוח בשימוע שיארך 30 יום כדי לשמוע את טענותיהן בין היתר של החברות הישראליות שהביעו התנגדות להקמת הבייס של וויז בישראל.

במהלך הדיונים ביקשו בוויז אייר גם חופש תעופה שביעי שיאפשר לה לטוס מישראל למדינות שאינן באיחוד האירופי שבו רשומה החברה, כמו הבלקן והאמירויות. נכון לעכשיו דרישה זו - שהיא חריגה במיוחד - ירדה מהפרק ובכך נסללה הדרך להתקדמות משמעותית בימים האחרונים.