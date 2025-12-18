ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות החל ממרץ: הטיסה הבינלאומית הראשונה שתצא מנמל התעופה רמון
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
וויזאייר | בלעדי

החל ממרץ: הטיסה הבינלאומית הראשונה שתצא משדה התעופה רמון

לגלובס נודע כי הקו הראשון שחברת הלואו־קוסט וויזאייר תפעיל מנמל התעופה רמון יהיה קו בודפשט–אילת, ויפעל כבר מחודש מרץ הקרוב • המהלך הוא חלק מהקמת בסיסי הפעילות של החברה בישראל ומההסכמות שהושגו במו"מ עם משרד התחבורה

אסף זגריזק 14:33
מטוס של וויזאייר / צילום: Shutterstock
מטוס של וויזאייר / צילום: Shutterstock

הקו הראשון שחברת הלואו קוסט וויזאייר תפעיל מרמון הוא קו בודפשט-אילת, כך נודע לגלובס. החברה, תקים את הבייס שלה בישראל כבר בחודש מרץ הקרוב שיכלול תחילה מטוס אחד עם צוות טייסים זר שיגור בארץ ויתר הצוותים יגוייסו בישראל. באופן הדרגתי הבייס מתוכנן לגדול, ובחברה שאפו להגיע ל-60 טיסות ביום. בכל אופן, במסגרת המשא ומתן עם משרד התחבורה סוכם גם על פתיחה של שני קווים מרמון והראשון שבהם, כבר בחודש מרס הקרוב, יהיה לבודפשט בירת הונגריה.

חברת הלואו קוסט מודיעה: תחזור לטוס לישראל בסוף מרץ 2026
המאבק בין חברות התעופה הזרות למשרד התחבורה מגיע לבג"ץ

במסגרת הפעילות ברמון התחייבה וויזאייר להפעיל שני קווים בינלאומיים יומיים, כאשר צוותי האוויר שלה ילונו באזור מדי לילה כחלק מהפעלת הבסיס. בנוסף, הוסכם כי החברה תפעיל גם טיסות פנים בין נתב"ג לרמון - מהלך חריג במיוחד.

במסגרת הבייס שתקים החברה בנתב"ג, היא מתכוונת להוסיף שני מטוסים נוספים לקראת חודשי הקיץ וכן לבקש במסגרת הסיכומים מול משרד התחבורה סלוטים יקרי ערך בשעות הביקוש ולהתחרות ראש בראש מול החברות הישראליות.

היום, הנחתה שרת התחבורה מירי רגב את מנהל רשות התעופה האזרחית לפתוח בשימוע שיארך 30 יום כדי לשמוע את טענותיהן בין היתר של החברות הישראליות שהביעו התנגדות להקמת הבייס של וויז בישראל.

במהלך הדיונים ביקשו בוויז אייר גם חופש תעופה שביעי שיאפשר לה לטוס מישראל למדינות שאינן באיחוד האירופי שבו רשומה החברה, כמו הבלקן והאמירויות. נכון לעכשיו דרישה זו - שהיא חריגה במיוחד - ירדה מהפרק ובכך נסללה הדרך להתקדמות משמעותית בימים האחרונים.