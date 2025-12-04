ענקית הלואו קוסט מודיעה: תחזור לטוס לישראל בסוף מרץ 2026

חברת הלואו קוסט הבריטית איזי ג'ט מאותתת על חזרה לישראל: החברה עדכנה כי היא בוחנת השבת פעילות במהלך קיץ 2026, ואף שוקלת להרחיב את רשת היעדים שפעלה מתל אביב לפני תחילת הלחימה. ההיערכות כוללת בחינת קווים קיימים לצד פתיחת קווים נוספים.

החזרה הצפויה מסמנת תפנית לעומת ההחלטות האחרונות של איזי ג'ט, שבהן דחתה פעם אחר פעם את חידוש הטיסות לארץ.

● ביטולי הטיסות הולידו הר תביעות, ובתי המשפט נותנים פסיקות סותרות

● המאבק בין חברות התעופה הזרות למשרד התחבורה מגיע לבג"ץ

כזכור, ביולי האחרון איזי ג'ט הודיעה כי תאריך את ביטול טיסותיה עד לסוף עונת החורף ותחדש אותן רק לקראת קיץ 2026 - מהלך שהיה אז אחד המחמירים של חברת תעופה זרה. החברה נימקה את הדחייה ברצון לספק ודאות תפעולית לנוסעים.

הדחייה ההיא השתלבה ברצף ארוך של ביטולים מצד החברה: איזי ג'ט הפסיקה לטוס לישראל כבר בקיץ 2023, ומאז האריכה שוב ושוב את ההפסקה.

נזכיר כי איזי ג'ט תכננה לחזור לישראל בתחילת יוני האחרון, אך בעקבות פגיעת הטיל החות'י בנתב"ג בתחילת מאי, היא דחתה את החזרה לסוף יולי. במהלך מבצע "עם כלביא" היא דחתה עד סוף אוקטובר - ובכך ויתרה על עונת הקיץ והחגים. לאחר מכן הדחייה הוארכה עד סוף חורף 2026.

היעדים שאיזי ג'ט הפעילה בעבר מישראל כללו את לונדון (לוטון), אמסטרדם, ברלין, באזל, ז'נבה ומילאנו. בעקבות ביטולי החברה נותרו הקווים הללו כמעט ללא חברות חלופיות.