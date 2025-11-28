יותר מ-6000 מטוסי איירבוס מאחד הדגמים הפעילים ביותר בעולם, A320 , נדרשים לעדכון תוכנה מידי בעקבות אירוע שבו קרינת שמש חזקה התגלתה ככזו העלולה לפגוע בנתונים החיוניים לתפקוד בקרת הטיסה במטוסים. עדכון התוכנה אמור לקחת כשעתיים לכל מטוס שנדרש לכך, ובחברות התעופה הבין-לאומיות מתכוננים לעיכובים משמעותיים בימים הקרובים.

גם חברות התעופה הישראליות ארקיע וישראייר עלולות להיות מושפעות מהמהלך. היום הודיעה חברת ישראייר כי בכוונתה להצטייד במטוסי איירבוס A330 רחבי־גוף, כחלק ממהלך אסטרטגי שמטרתו להרחיב את טווח הטיסות שמציעה החברה. דירקטוריון החברה אישר פתיחת מו"מ לרכישת שני מטוסים כאלו, בעלות של כ־80 מיליון דולר, ובעקבות זאת בחברה מתכננים להוסיף קווים חדשים לטיסה כמו תאילנד, וייטנאם, הפיליפינים ויעדים ארוכי־טווח נוספים בהמשך.

המהלך של ישראייר מגיע בתגובה להכרזת וויז אייר ההונגרית המסתמנת על פתיחת בסיס פעילות של החברה בישראל. בחברה ההונגרית אישרו כי חלק ממטוסיה נמנים עם המטוסים שדורשים עדכון תוכנה. "החברה כבר מבצעת באופן מידי את התחזוקה הנדרשת. לעדכון התוכנה יכולה להיות השפעה על חלק מזמני הטיסות בסוף השבוע", הבהירו.

אתמול ביקר בישראל מנכ"ל ענקית הלואו-קוסט וויז, ונפגש עם שרת התחבורה, בכירי משרדה וגורמים ברשות התעופה האזרחית. המטרה היא פתיחת בסיס פעילות של וויז בישראל . צעד מרחיק לכת עבור ענף התעופה הישראלי, אחרי כשנתיים של מלחמה שהביאו למנוסה של עשרות חברות בין-לאומיות מנתב"ג. בסיס פעילות של חברת תעופה כמו וויז, עם יותר מ-30 בסיסים ברחבי הארץ, עשוי להיטיב מאוד עם הצרכנים הישראלים. משמעות פתיחת בסיס הפעילות של החברה ההונגרית עתיד להביא לטיסות בשעות נוחות יותר, בבוקר ובלילה, בזכות מטוסים שיוכלו לחנות בבסיס עצמו שבנתב"ג.

