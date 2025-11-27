בשאלה הבוערת של שוק ההון, האם ישנה בועת AI, לאנליסט הטכנולוגיה הוותיק של בית ההשקעות Wedbush דן איבס - ברור שהתשובה היא שלילית.

איבס התראיין לתוכנית Opening Bid של בריאן סוצי ב-Yahoo Finance. בכתבה ציינו שאיבס סיקר מניות טכנולוגיה עוד בתקופת בועת הדוט.קום ושהוא מעריך שההשוואות בין המצב הנוכחי לשנת 1999 מחמיצות את העיקר: מניות טכנולוגיה נסחרו אז במכפיל הכנסות ממוצע של 30 והמודלים העסקיים שלהן לא היו מוכחים, בעוד שהיום השחקנים הגדולים מייצרים תזרימים של מאות מיליארדי דולרים ויש להם פעילות אמיתית.

שאלת הבועה ב-AI עלתה שוב ושוב בחודשים האחרונים, על רקע השוויים הגבוהים והחשש שההחזר על ההשקעה לא יצדיק אותם. סם אלטמן, מייסד OpenAI ואחד האנשים שמזוהים ביותר עם AI, העלה השבוע את מפלס החששות מבועה כשאמר בראיון ל-The Verge כי "כשנוצרות בועות, אנשים חכמים מתרגשים יותר מדי מגרעין של אמת", והעריך שמשקיעים מתלהבים יותר מדי מ-AI. גם מצד המשקיעים מתייחסים לחשש, ומייסד קרן הגידור Bridgewater ריי דליו הזהיר לאחרונה שעלולה להיווצר בועה על רקע פריחת ה-AI. מנגד, בגולדמן זאקס בחנו זאת והגיעו למסקנה שבינתיים אין בועה כזו.

איבס צופה הוצאות של 550-600 מיליארד דולר על AI ב-2026, מצד לקוחות ממשלתיים ועסקיים. הוא סבור שהמשקיעים מעריכים בחסר את מה שצפוי בעתיד: "השעה עכשיו היא עשר וחצי בערב במסיבת ה-AI שנמשכת עד ארבע לפנות בוקר, והדובים צופים במסיבה מבחוץ דרך החלון", כך הוא מגדיר זאת.

ההמלצות של איבס - פאלו אלטו בפנים, אמזון בחוץ

כאמור איבס גם בחר את עשר מניות הטכנולוגיה המועדפות עליו לקראת סוף השנה, שכוללות כמעט את כל השמות הגדולים, וגם את פאלו אלטו נטוורקס שהקים ניר צוק ושרוכשת את סייברארק הישראלית. מלבד פאלו אלטו הוא ממליץ על מיקרוסופט , פלנטיר , אנבידיה , AMD, טסלה , אפל , מטא , אלפאבית וקראודסטרייק . מבין "שבע המופלאות" איבס השמיט רק את אמזון .

בראיון התייחס איבס לחלק מהמניות באופן פרטני. להערכתו, השוק מעריך בחסר את התוצאות העתידיות של אנבידיה, משום שהביקוש לשבבי AI עולה על ההיצע.

על פלנטיר הוא אומר שהיא התחילה בעיקר בשוק הממשלתי אך התרחבה. איבס מעריך שפלנטיר עשויה להיות חברה של טריליון דולר תוך שנתיים-שלוש. מדובר ביותר מהכפלה של השווי הנוכחי שלה, שעומד על 395 מיליארד דולר. הוא מכיר בכך שהמניה נסחרת במכפילים גבוהים מאוד: "כמובן שהמניה מאוד יקרה, אבל זה מה שקורה כשההזמנות מוכפלות פי 5", הוא אומר.

על טסלה אומר איבס כי היא "בדרך לפרק הצמיחה הגדול בתולדותיה", ואמר שזה "כמעט מעליב" להתייחס אליה כאל חברת רכב, כשהוא מציין את הרובוטיקה, האוטונומיה וה-AI.

באופן כללי על תחום ה-AI, איבס אומר כי אנחנו נמצאים בשלב מאוד מוקדם במהפכת ה-AI, כאשר רק ל-3% מהחברות בארה"ב יש מסלול ברור ל-AI.

מה איבס אומר על כל אחת מהמומלצות (לפי Yahoo Finance):

מיקרוסופט - מבין הענקיות היא בעמדה הטובה ביותר להרוויח מאימוץ כלי AI. המניה נחלשה ב-6% מתחילת נובמבר אך עלתה ב-16% מתחילת 2025.

פלנטיר - בעלת הרבה מאוד use cases לתחום ה-AI, התוכנה המועדפת עבור גופי ממשל וארגונים שמעוניינים להתרחב ב-AI. המניה נפלה ב-17.3% מתחילת נובמבר אך רושמת תשואה תלת-ספרתית של 119% מתחילת השנה.

אנבידיה - מתדלקת את מהפכת ה-AI, מייצרת את השבבים המשמשים כמעט בכל פרויקט. המניה ירדה ב-11% מתחילת החודש אך רושמת תשואה חיובית של 34.3% מתחילת השנה.

AMD - חברת השבבים המתחרה באנבידיה, וצפויה לקחת נתחי שוק ב-AI על רקע הביקושים החזקים. המניה איבדה מתחילת החודש 16.4% אך מתחילת השנה התשואה חיובית בשיעור 77.4%.

טסלה - הצמיחה העתידית שלה תגיע מהרובוטקסי ומאוטונומיה. המניה ירדה מתחילת החודש ב-6.6%, ומתחילת השנה היא מציגה תשואה חיובית צנועה של 5.6%.

אפל - מובילה בתחום ה-AI הצרכני. המניה עלתה מתחילת נובמבר עם עלייה של 2.8%, ומתחילת השנה היא עלתה ב-11.3%.

מטא - ההימור המוקדם שלה על AI מתחיל להניב פירות. המניה נחלשה מתחילת החודש ב-2.3% ומתחילת השנה רושמת תשואה חד-ספרתית של 8.5%.

אלפאבית (גוגל) - המודל שלה ג'מיני והשבבים שהיא מפתחת מציבים אותה בחזית מרוץ ה-AI. המניה בולטת לטובה עם עלייה של 13.6% מתחילת נובמבר, ומתחילת השנה התשואה שלה היא 68.7%.

קראודסטרייק - אבטחת סייבר מבוססת AI, שיותר ויותר ארגונים לא יכולים בלעדיה. המניה ירדה מתחילת החודש ב-7.6% ומתחילת השנה היא עלתה ב-46.6%.

פאלו אלטו - משתמשת ב-AI לחבר יחד את מוצרי האבטחה, וזה מוביל לצמיחה. המניה ירדה מתחילת החודש ב-15.8% ומסתפקת מתחילת השנה בתשואה חד-ספרתית נמוכה של 1.9%.