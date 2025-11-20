ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובלי ושוקי עולם פאלו אלטו הציגה ירידה ברווח הנקי, וחשפה רכישה במעל 3 מיליארד ד'
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
פאלו אלטו

פאלו אלטו הציגה ירידה ברווח הנקי, והודיעה על רכישה חדשה בגובה מעל 3 מיליארד דולר

חברת אבטחת הסייבר דיווחה על צמיחה דו‏־ספרתית בהכנסות, אך הרווח הנקי ירד לעומת הרבעון המקביל, והמניה נפלה במסחר המאוחר בוול סטריט • לצד הדוחות, פאלו אלטו הודיעה על רכישת חברת אבטחת המידע Chronosphere תמורת 3.35 מיליארד דולר

שירי חביב ולדהורן 10:54
משרדי פאלו אלטו במגדל אלון 1, ת''א / צילום: טלי בוגדנובסקי
משרדי פאלו אלטו במגדל אלון 1, ת''א / צילום: טלי בוגדנובסקי

רכישת הענק של סייברארק על-ידי פאלו אלטו נטוורקס עדיין לא הושלמה, אך בינתיים פאלו אלטו הודיעה על עוד רכישה: לצד הדוחות שפורסמו אתמול (ד') אחרי המסחר, החברה דיווחה על רכישת Chronosphere מארה"ב ב-3.35 מיליארד דולר. ניקש ארורה, מנכ"ל פאלו אלטו, מסר שהרכישות האסטרטגיות של סייברארק ו-Chronosphere ממצבות את החברה כשותפה המועדפת בתחומי הדאטה והאבטחה בעידן ה-AI.

אודיטי טק העלתה את התחזית, והמניה קפצה במסחר המאוחר
רווח נקי של 2.8 מיליארד: הפועלים מגדיל הפרשות ומחלק פחות

כזכור, עסקת סייברארק גדולה בהרבה, וביום הדיווח על העסקה היא עמדה על כ-25 מיליארד דולר. עם זאת, מכיוון שרוב התשלום עבור סייברארק הוא במניות פאלו אלטו ורק חלק קטן במזומן, השווי תנודתי מאוד ומשתנה בהתאם לשינויים במניית פאלו אלטו בנאסד"ק. לאחר פרסום הדוחות אתמול, מניית פאלו אלטו נחלשה בכ-3.7% במסחר המאוחר, ובמחיר הנוכחי השווי של סייברארק בעסקה מגיע לכ-24 מיליארד דולר. בהתאם, גם מניית סייברארק נסחרה בירידה במסחר המאוחר. יש לציין שהשווי עוד צפוי להשתנות עד להשלמה הסופית של העסקה. סייברארק, בניהולו של מאט כהן, מתמחה בפתרונות אבטחה בתחום הזהויות בארגונים.

בתוך כך, בדוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון של שנת הכספים 2026 (שנת הכספים של פאלו אלטו מתחילה בחודש אוגוסט), החברה רשמה צמיחה של 16% בהכנסות ל-2.5 מיליארד דולר. ההכנסות ממוצרים צמחו ב-22.6% ל-434 מיליון דולר וההכנסות ממנויים ותמיכה צמחו ב-14.3% למעל 2 מיליארד דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), פאלו אלטו רשמה בשורה התחתונה רווח נקי של 334 מיליון דולר, ירידה מ-351 מיליון דולר ברבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP, בנטרול סעיפים חשבונאיים כגון התגמולים ההוניים לעודים ועלויות הקשורות לרכישות, הרווח הנקי הסתכם ב-662 מיליון דולר - גידול של 21.5% ביחס לרבעון המקביל.

החברה מצפה לסיים את שנת הכספים עם הכנסות של 10.5-10.54 מיליארד דולר, צמיחה שנתית של 14%. הרווח הנקי Non-GAAP יהיה 3.80-3.90 דולר למניה, שהם מעל 2.7 מיליארד דולר.

בתגובה לדוחות, האנליסט ג'וזף גאלו מבנק ההשקעות ג'פריס ממשיך להמליץ על המניה בהמלצת "קנייה" ומחיר היעד שלו, 250 דולר, משקף פרמיה של כ-25% על המחיר בנעילה אתמול (ד').