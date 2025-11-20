רכישת הענק של סייברארק על-ידי פאלו אלטו נטוורקס עדיין לא הושלמה, אך בינתיים פאלו אלטו הודיעה על עוד רכישה: לצד הדוחות שפורסמו אתמול (ד') אחרי המסחר, החברה דיווחה על רכישת Chronosphere מארה"ב ב-3.35 מיליארד דולר. ניקש ארורה, מנכ"ל פאלו אלטו, מסר שהרכישות האסטרטגיות של סייברארק ו-Chronosphere ממצבות את החברה כשותפה המועדפת בתחומי הדאטה והאבטחה בעידן ה-AI.

כזכור, עסקת סייברארק גדולה בהרבה, וביום הדיווח על העסקה היא עמדה על כ-25 מיליארד דולר. עם זאת, מכיוון שרוב התשלום עבור סייברארק הוא במניות פאלו אלטו ורק חלק קטן במזומן, השווי תנודתי מאוד ומשתנה בהתאם לשינויים במניית פאלו אלטו בנאסד"ק. לאחר פרסום הדוחות אתמול, מניית פאלו אלטו נחלשה בכ-3.7% במסחר המאוחר, ובמחיר הנוכחי השווי של סייברארק בעסקה מגיע לכ-24 מיליארד דולר. בהתאם, גם מניית סייברארק נסחרה בירידה במסחר המאוחר. יש לציין שהשווי עוד צפוי להשתנות עד להשלמה הסופית של העסקה. סייברארק, בניהולו של מאט כהן, מתמחה בפתרונות אבטחה בתחום הזהויות בארגונים.

בתוך כך, בדוחות הרבעון הפיסקאלי הראשון של שנת הכספים 2026 (שנת הכספים של פאלו אלטו מתחילה בחודש אוגוסט), החברה רשמה צמיחה של 16% בהכנסות ל-2.5 מיליארד דולר. ההכנסות ממוצרים צמחו ב-22.6% ל-434 מיליון דולר וההכנסות ממנויים ותמיכה צמחו ב-14.3% למעל 2 מיליארד דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), פאלו אלטו רשמה בשורה התחתונה רווח נקי של 334 מיליון דולר, ירידה מ-351 מיליון דולר ברבעון המקביל. על בסיס Non-GAAP, בנטרול סעיפים חשבונאיים כגון התגמולים ההוניים לעודים ועלויות הקשורות לרכישות, הרווח הנקי הסתכם ב-662 מיליון דולר - גידול של 21.5% ביחס לרבעון המקביל.

החברה מצפה לסיים את שנת הכספים עם הכנסות של 10.5-10.54 מיליארד דולר, צמיחה שנתית של 14%. הרווח הנקי Non-GAAP יהיה 3.80-3.90 דולר למניה, שהם מעל 2.7 מיליארד דולר.

בתגובה לדוחות, האנליסט ג'וזף גאלו מבנק ההשקעות ג'פריס ממשיך להמליץ על המניה בהמלצת "קנייה" ומחיר היעד שלו, 250 דולר, משקף פרמיה של כ-25% על המחיר בנעילה אתמול (ד').