בנק הפועלים רשם רווח נקי של 2.8 מיליארד שקל ברבעון השלישי של השנה, עלייה של 8.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הושפע מהכנסות חד פעמיות של 380 מיליון שקל לאחר מס, בשל הסדר פשרה עם חקירת המס האמריקאית. בניכוי האירוע החד פעמי נשחק הרווח הנקי ב-6.5%.

הבנק הציג כתוצאה מההחזר החריג תשואה דו-ספרתית גבוהה על ההון בשיעור של 17.6%. בניגוד לבנק לאומי שחילק דיבידנד בשיעור של 75% מהרווח הנקי, בחר הפועלים לחלק נתח צנוע יותר מרווחיו, "רק" 50% (נזכיר שעד לרבעון הראשון חילקו הבנקים 40% מרווחיהם). הבנק הודיע הבוקר (חמישי) כי יחלק 1.1 מיליארד שקל במזומן לבעלי המניות ויבצע רכישה עצמית של מניותיו בהיקף 276 מיליון שקל.

סך ההכנסות של בנק הפועלים ברבעון שחלף הסתכם ב-6.7 מיליארד שקל, עלייה חדה של 20%. העלייה שהושפעה גם מהסדר הפשרה בארה"ב, ולצד זאת מעלייה ברווח המימוני על רקע הצמיחה המשמעותית בפעילות וכן מעלייה בהכנסות שאינן מריבית.

הבנק מציג צמיחה בקצב שנתי דו-ספרתי של מעל ל-10% במתן האשראי. ברבעון השלישי צמח ב-2.2% בתיק האשראי שלו, מתחילת השנה -ב-8.1%. הצמיחה היתה מגוונת אומרים בהפועלים והתבטאה בכלל מגזרי הפעילות, תוך איזון בין מרכיבי סיכון, צמיחה ורווחיות, והמשך הצגת מדדי איכות אשראי טובים.

בניגוד למגמה בקרב הבנקים האחרים, הפועלים דווקא שמע על הוצאה גבוהה להפסדי אשראי. שיעורה עמד על 0.29% מהאשראי הממוצע במשק, ירידה מתונה למול 0.38% ברבעון השלישי אשתקד. מבחינה מספרית הבנק רשם הוצאה להפסדי אשראי של 347 מיליון שקל, ירידה של 14% בתוך שנה (בלאומי נרשמה צניחה של 90% בנתון). עיקר ההוצאה של הפועלים היתה בשל הפרשה קבוצתית, כלומר הבנק לא זיהה בעיה נקודתית אלא נערך לבאות ולתרחיש שבו המשק עלול לשנות מגמה. בבנק הסבירו כי ההפרשות הקבוצתיות הגיעו עקב צמיחת תיק האשראי והמשך אי הוודאות בסביבה הכלכלית.

מניית בנק הפועלים עלתה ב-70% בשנה האחרונה, כאשר שווי השוק של הבנק - 92 מיליארד שקל, הופך אותו לחברה השנייה בגודלה בבורסה בתל אביב, אחרי בנק לאומי. בחמש השנים האחרונות, מאז שלהיי הקורונה מי שהשקיע במניית הפועלים יותר מאשר שילש את כספו.