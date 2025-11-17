בנק ישראל מאשר לבנקים להגדיל את הדיבידנד ליותר מ-50% מהרווח

בנק ישראל החליט להסיר את המגבלות על האפשרות לבנקים לחלק דיבידנדים מתוך הרווחים שלהם, ולאפשר להם לחלק דיבידנד - בכל סכום שיבחרו עד לגובה של 75% מהרווח הרבעוני. כעת, הבנק הבינלאומי הוא הראשון ש"קופץ למים" ומחלק 75% מרווחי הרבעון הנוכחי שלו. הבנק מחלק דיבידנד עצום בהיקף של 436 מיליון שקל מתוך רווח לרבעון השלישי של 581 מיליון שקל.

לדברי הבנק הבינלאומי, הדיבידנד הוא "כ-50% מהרווח הנקי של הרבעון השלישי לשנת 2025 וסכום נוסף מתוך יתרת הרווחים הראויים לחלוקה, וזאת בשים לב למדיניות הבנק ולמכתבי המפקח על הבנקים". אלא שלכסף אין צבע או ריח ולכן אין הבדל בין רווח שנצבר ברבעונים קודמים לכסף החדש שנצבר ברבעון השלישי של השנה.

במערכת הבנקאית מסבירים שיש היגיון מאחורי המהלך. סיבה אחת היא שהמגבלה, לצד הרווחים הגבוהים של הבנקים, הובילה לשחיקה בתשואה על ההון שלהם (אך אלה עדיין גבוהות ועומדות על כ-14%-15%). כך שהגדלת קצב החלוקה של הרווחים תסייע לבנקים להציג שיעור תשואה גבוהה יותר על ההון. בנוסף, מעריכים בבנקים שחלוקה מוגברת של רווחים תסייע להם לנסות להסיר מעליהם חלק מהעליהום הציבורי שמגיע גם לכנסת, ויאפשר להם להתמודד עם דרישות המיסוי לרווחים העודפים שלהם שעולות בכנסת.

באופן תאורטי, יוכלו הבנקים לחלק גם יותר מ-75% (אפילו יותר מ-100% מהרווח), אך בנק ישראל מצפה מהם לא לחלק יותר מזה ולשמור על שמרנות מסוימת גם ביחס לחלוקת העודפים הגבוהים שכבר הצטברו אצלם, כיוון שעדיין יש אי ודאות.

מבנק ישראל נמסר בתגובה כי ״כבר ברבעון הקודם, הסיר הפיקוח על הבנקים את המגבלות על חלוקת הדיבידנדים השוטפת. מהרבעון הנוכחי, בנק עם עודפי הון גבוהים יכול לחלק דיבידנד נוסף בכפוף לדרישות ההון ולשמירה על יחסי הון הולמים התואמים את סביבת הסיכונים הנוכחית, שלמרות השיפור עדיין משקפת אי ודאות מסוימת".

ומה קורה בבנקים האחרים?

בנק נוסף שדיווח הבוקר על תוצאותיו הוא בנק דיסקונט, אלא שהבנק נהג ביותר "שמרנות" וחילק רק כ-50% מרווחי הרבעון שלו, בהיקף של 566 מיליון שקל.

מחר (ג') גם הבנקים לאומי ומזרחי טפחות יפרסמו את דוחותיהם. לאומי הוא הבנק הגדול במערכת הבנקאית מבחינת שווי שוק, שחצה לאחרונה שווי שוק של 100 מיליארד שקל. בנק הפועלים, השני בגודלו, שנסחר בשווי של יותר מ-93 מיליארד שקל, יפרסם את תוצאותיו ביום חמישי.

כזכור, בעקבות פרוץ מלחמת חרבות ברזל והחשש שהדבר יתגלגל גם להפסדי אשראי ולכן לסיכונים למערכת הבנקאית, בנק ישראל הגביל את חלוקת הדיבידנדים של הבנקים ל-40% מהרווח. הבנקים המשיכו להרוויח מצוין לאורך שנות המלחמה וכזכור בשנת 2024 הרוויחו הבנקים סכום שיא של כ-30 מיליארד שקל.

במחצית הראשונה של השנה הרוויחו הבנקים לא פחות מ-16 מיליארד שקל, כשהם נהנים גם מהריבית הגבוהה במשק (שעומדת עדיין על 4.5%, וירדה פעם אחת בתחילת המלחמה).