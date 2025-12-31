ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
התעשייה האווירית (תע"א) | בלעדי

הדיבידנד הענק שתחלק התעשייה האווירית למדינה

לגלובס נודע כי דירקטוריון התעשייה האווירית החליט על חלוקת דיבידנד בסך 242 מיליון דולר שיכנסו לקופת המדינה מרווחי 2024 • הגידול המשמעותי בפעילות תע"א בשנים האחרונות נובע מהשפעות שינויים גאו־פוליטיים גלובליים ומהתגברות הצרכים הביטחוניים בארץ ובעולם

אסף זגריזק 21:09
בועז לוי, מנכ''ל התעשייה האווירית / צילום: יוסף יהושע
בועז לוי, מנכ''ל התעשייה האווירית / צילום: יוסף יהושע

רווחי החברות הביטחוניות מגיעות גם למדינה: דירקטוריון התעשייה האווירית החליט היום (ד') על חלוקת דיבידנד בסך 242 מיליון דולר שיכנסו לקופת המדינה מרווחי שנת 2024, כך נודע לגלובס. החברה צפויה לדווח על כך לבורסה מחר (ה') בבוקר.

כזכור, בחודש מאי האחרון החליט הדירקטוריון לחלק דיבידנד חסר תקדים בסך של כ־1.6 מיליארד שקל - חלוקה שבוצעה בגין רווחי החברה שהצטברו בשנים 2017 עד 2023. הגידול המשמעותי בפעילות התעשייה האווירית בשנים האחרונות נובע בין היתר מהשפעות שינויים גאו־פוליטיים גלובליים, כגון מלחמת רוסיה־ַאוקראינה, וכן מהתגברות הצרכים הביטחוניים בארץ ובעולם, במיוחד מאז מלחמת "חרבות ברזל".

הצלחה זו באה לידי ביטוי בצבר הזמנות חסר תקדים לחברה. הדוח הכספי של החברה לשנת 2024 הראה שהכנסות החברה גדלו באותה שנה ב-15% לכ-6.1 מיליארד דולר. המכירות לשוק המקומי צמחו בשנה זו על רקע מלחמת חרבות ברזל ועמדו על כ-34%. צבר ההזמנות הסתכם לכ-25 מיליארד דולר, לעומת כ-18 מיליארד שנה קודם לכן, הרווח הנקי ב-2024 עלה ב-55% ועמד על כ-493 מיליון דולר וה-EBITDA הסתכם ב-792 מיליון דולר.

גם רפאל ותומר בחגיגה

במקביל, גם חברת רפאל אישרה חלוקת דיבידנד למדינה בסך 362 מיליון שקל על רווחי שנת 2024 ואילו חברת תומר צפויה לשלם למדינה דיבידנד של 50% מסך רווחיה לאחר שנים שבהן שילמה 10% בלבד לנוכח היותה חברה חדשה.

ברשות החברות יכולים להתגאות בצמיחה של הכנסות הדיבידנדים למדינה מחברות ממשלתיות, ובפרט בשנה שבה לא ברור אם התקציב יעבור את אישור הכנסת. ברשות ציינו בעבר שהתוצאות העסקיות המרשימות של התעשייה האווירית הן פתח להפרטת החברה באופן מלא. לפי הערכות, הנפקת 20-30 אחוזים ממניות תע"א תוסיף עד 30 מיליארד שקל לקופת המדינה. ההנפקה הזו אושרה כבר בשנת 2020 בוועדת שרים לענייני הפרטה אך הנושא לא קודם עד לאחרונה.