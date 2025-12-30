ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
יצוא ביטחוני

בדיוק של 3 מטר: הודו רוכשת מרפאל פצצות מתקדמות למטוסים

כחלק מחבילת רכש ביטחונית בהיקף של כ־8.7 מיליארד דולר, הודו אישרה את רכישת ערכות הנחיה ספייס 1000 של רפאל • המהלך משקף העמקה נוספת של שיתוף הפעולה הביטחוני עם ישראל, על רקע המתיחות המתמשכת מול פקיסטן

דין שמואל אלמס 14:47
דגם SPICE מתוצרת רפאל / צילום: Shutterstock
מנהל הרכש הביטחוני ההודי (DAC) בראשות שר ההגנה רג'נאת סינג אישר אתמול (ב') כי רכש אמצעים נרחבים בסך כולל של כ־8.7 מיליארד דולר, כשאחד מהנדבכים הרבים שכלולים בעסקה הן ערכות הנחיה מדגם ספייס 1000 (SPICE 1000/ברד קל) מתוצרת רפאל, כך לפי דיווחים בתקשורת המקומית.

ספייס היא משפחת מערכות חימוש אוויר־קרקע מדויקות ואוטונומיות, בעלת טווח של עד 100 ק"מ, שמורכבת משלושה סוגי פצצות במשקלים שונים. ספייס 1000 הוא במשקל כ־500 ק"ג, כשהמערכת כולה, שפותחה ברפאל, זכתה בפרס ביטחון ישראל. הייחוד של משפחת ספייס הוא יכולתן לנווט ולהתביית אל המטרה באופן אוטונומי, ללא תלות ב־GPS - וזאת באמצעות ראש ביות אלקטרואופטי בו משולב אלגוריתם מתמטי חדשני, המשווה את תמונת המטרה למה שהוא רואה בזמן אמת - וכך הוא מגיע לדיוקי פגיעה גבוהים במיוחד של פחות משלושה מטרים.

המערכה של הודו מול פקיסטן בחודש מאי, חידדה עבור ניו דלהי את הצרכים שלהם בהתחמשויות במערכות מגוונות ככלל ומישראל בפרט. זה השתקף היטב בתחילת חודש נובמבר כאשר מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם חתם על מזכר הבנות (MoU) לחיזוק שיתופי הפעולה הביטחוניים עם מקבילו ההודי, רג'ש קומר סינג.

הלקוחות המשמעותיים ביותר של התעשיות הביטחוניות הישראליות

לפי מכון שטוקהולם למחקרי שלום (SIPRI), ההודים מהווים את הלקוחות המשמעותיים ביותר של התעשיות הביטחוניות הישראליות עם כ־34% מתוך כלל היצוא בין השנים 2024-2020. בחודש שעבר דווח באתר IDRW, כי משלחת מטעם משרד ההגנה ההודי הגיעה בחשאי לישראל, במטרה ליצור הסכמים שיביאו למצב שבו לא רק שניו דלהי תרכוש טילים בליסטיים מדגם אייר לורה של התעשייה האווירית וטילי שיוט מדגם אייס ברייקר של רפאל, אלא גם תייצר אותם בעצמה.

דיווחים קודמים בהודו כבר הצביעו, כי הודו רוצה טילי אייר לורה בעקבות ההצלחה הגדולה של טילי רמפייג' בהסלמה האחרונה מול פקיסטן. רמפייג' הוא בעל טווח של כ־250 ק"מ, וחיל האוויר ההודי משתמש בו במטוסי סוחוי 30 ומיג 29. הוא מדוייק מאוד, אבל הטווח שלו עומד על כ־250-150 ק"מ - מה שמסכן את מטוסי הקרב ההודיים מול מערכות ההגנה הפקיסטניות מתוצרת סין. לעומת זאת, אייר לורה הוא בעל טווח של כ־400 ק"מ, ובאמצעותו יכולים מטוסי קרב לפגוע במטרות - מבלי לסכן את עצמם מול מערכות הגנה אווירית מתקדמות.

אייר לורה, שפיתחו במפעל מל"מ של התע"א, ייעודי לפגיעה באתרי טילים, בסיסים צבאיים ומערכות הגנה אווירית. הטיל שוקל כ־1,600 ק"ג, טס במהירות סופר־סונית, ומשתמש בניווט לווייני מוגן שיבושים. אחד היתרונות הבולטים בו הוא שיטת "שגר ושכח", קרי משגרים אותו למטרה - ולא צריך להנחות אותו לאורך הדרך. ראשי הנפץ שלו מגוונים, ויכולים להיות מיועדים לפגיעה במטרות רכות או בבונקרים. עם טווח של כ־400 ק"מ ורדיוס פגיעה של כעשרה מטרים בלבד, הוא צפוי לאפשר להודו לפגוע בכל בסיס פקיסטני.

בה בעת, הודו גם מעוניינת בטיל השיוט "אייס ברייקר", שנועד לתקיפות בטווחים של כ־300 ק"מ נגד מטרות יבשתיות וימיות. הטיל יעיל בכל תנאי מזג האוויר, יודע לתפקד היטב בסביבות רוויות לוחמה אלקטרונית, ובעל יכולת ניווט והנחיית טילים מבוססת אינפרא אדום (IIR), שבאמצעות בינה מלאכותית יודע לרכוש ולזהות מטרות.