מסר אמריקאי לאיראן: מכירת F-15 לישראל ב־8.5 מיליארד דולר

מזכירות המלחמה האמריקאית אישרה היום (ג') לפנות בוקר עסקת מכירה של 25 מטוסי F-15 מתוצרת בואינג לישראל תמורת כ־8.577 מיליארד דולר. העסקה, שעוסקת בדגם F-15IA, כוללת אופציה לרכישת 25 יחידות נוספות.

משך העסקה הצפוי הוא עד 31 בדצמבר 2035, והיא כוללת כספי סיוע. מהודעת מזכירות המלחמה האמריקאית עולה כי התשלום הראשוני יעמוד על כ־840 מיליון דולר, כחלק מ־FMS (Foreign Military Sales). מול ארה"ב, ביצוע הרכישה כ־FMS הוא משמעותי מאוד, שהרי המשמעות היא עסקה בין ממשלות. קרי, הספקית היא כמובן בואינג, אבל ממשלת ישראל נהנית בעסקה הזו מעבודה ומחסות של ממשלת ארה"ב.

הצעד של מזכירות המלחמה מתבצע לאחר שבאוגוסט אשתקד הודיעה מזכירות המדינה האמריקאית על מכירת מטוסי F-15, טילי אוויר־אוויר מתקדמים, כלי רכב טקטיים, רכיבי טנקים ומרגמות לישראל תמורת כ־20 מיליארד דולר. מטוסי F-15 היוו את חלק הארי מאותה עסקה, כשאחריהם היו 32,739 פגזי טנקים 120 מ"מ, משאיות 8 טונות, 30 טילי אוויר־אוויר מדגם AIM-120 אמראם ו־50 אלף מרגמות עוצמתיות.

העסקה ההיא כללה 50 מטוסי F-15IA, הכוללים מחשב עוצמתי ואת המכ"ם העוצמתי AESA. במטוסים יוטמעו גם מערכות ישראליות, מערכת התראה מפני טילים וקסדה מתקדמת. הדגם החדש יכלול מערכות FLY-BY-WIRE מתקדמות, שבעזרתן על היגוי המטוס שולטת מערכת ממוחשבת שמתאמת בין המטוס לטייס.

מסר ישיר לאיראן

מטוס F-15IA יכול להגיע למהירות 2.5 מאך, תוך שהוא מאיץ מ־0.8 מאך ל־1.2 מאך בפחות מ־25 שניות. טווח הטיסה של המטוס הוא 2,222 ק"מ, והוא בעל יכולת נשיאת תחמושת מרבית של 13,381 ק"ג. יתרון נוסף שלו שעלויות התפעול שלו נמוכות ב־25% מה־F-15I.

בסיכומו של דבר, בישראל ובארה"ב אומנם לא יודו בכך בריש־גלי, אבל זהו מסר ישיר לאיראן. ה־F-15 השיג את שמו בעולם לא רק בזכות היותו מטוס קרב מתקדם ומבוקש, כי אם בכושר הנשיאה שלו. בימים שבהם מדברים לא מעט על הסתברות לסבב נוסף עם משטר האייתוללות ושלוחותיו במרחב, ה־F-15IA צפוי לשדרג משמעותית את היכולות הקטלניות הישראלית נגד האיומים במרחב.