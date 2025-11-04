ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ 905 מיליון דולר: זו העסקה הבאה של התעשייה האווירית עם הודו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
התעשייה האווירית (תע"א)

905 מיליון דולר: זו העסקה הבאה של התעשייה האווירית עם הודו

כחלק ממהלך אסטרטגי של הודו, התעשייה האווירית תיזכה בחוזה בסך 905 מיליון דולר להסבת שישה מטוסי נוסעים למטוסי תדלוק עבור חיל האוויר המקומי • בכך, יתהדקו עוד יותר היחסים בין החברה לניו דלהי, שכוללים בין היתר מערכות הגנה אווירית, מל"טים וטילים

דין שמואל אלמס 09:20
בואינג 777 שעבר הסבה למטוס מטען על ידי תע''א. בקרוב גם בהודו? / צילום: התעשייה האווירית IAI
בואינג 777 שעבר הסבה למטוס מטען על ידי תע''א. בקרוב גם בהודו? / צילום: התעשייה האווירית IAI

התעשייה האווירית צפויה לזכות בחוזה בסך כ־905.7 מיליון דולר להסבת שישה מטוסי נוסעים של הודו למטוסי תדלוק עבור חיל האוויר המקומי. כך דיווחו בתקשורת ההודית, תוך שצוין כי התעשייה האווירית היא המתמודדת היחידה במכרז.

תפקידה של ישראל בעסקה שתצייד את מרוקו במטוסי F-35 אמריקאים
המטוסים של הצבא הטורקי זוכים לשדרוג, והודו רוכשת טילים מתע"א

במידה והמהלך אכן יושלם, החברה הישראלית תיקח שישה מטוסי בואינג 767 משומשים, ותבצע הסבה על בסיס 30% שירותים וחלפים מתוצרת הודו. זהו חלק ממהלך אסטרטגי של ניו דלהי להרחבת יכולות התדלוק, שהרי כיום הם מפעילים שישה מטוסי תדלוק מתוצרת רוסית: איליושין IL-78. מטוסים אלו הם מתוצרת שנות ה־80, ועל כן קשה לתחזק אותם.

בכירים הודים סיפרו כי במשך יותר מעשור הם חיפשו מענה למטוסי תדלוק שונים, אבל נתקלו בעיכובי אספקות, עלויות גבוהות, וסוגיות טכניות שלא אפשרו את מימוש העסקאות. לאחרונה, ההודים ביצעו חכירה של מטוסי תדלוק, אבל ההסכם המיועד עם התעשייה האווירית נועד לספק מענק ארוך טווח.

מובילת עולמית בהסבת מטוסים

התעשייה האווירית נחשבת למובילה עולמית בתחום הסבת מטוסים, שלרוב הוא אזרחי במהותו - לטובת משימות מטען. החברה הישראלית הודיעה בספטמבר כי השלימה בהצלחה את תהליך ההסבה של מטוס בואינג 777 מתצורת נוסעים למטען, והפכה לראשונה בעולם שמקבלת מרשויות התעופה האזרחיות בארה"ב (FAA) ובישראל (CAAI) את ה־ STC: רישיון להסבת מטוס נוסעים למטען.

למה בעצם מבצעים הסבה? מטוסי נוסעים מתבלים לאורך כ־15 שנות פעילות, בין אם מדובר במושבי המטוס או במערכות האלקטרוניות. ניתן לקנות מטוסי מטען מהיצרן, אך העלות של הסבה נמוכה בכ־ 20% ממחיר מטוס חדש. כך, סך ההשקעה הכוללת של חברות תעופה במטוס בואינג 777 מוסב עומד, לדוגמה, על כ־ 264-340 מיליון דולר - תלוי בדגם הספציפי.

במקרה שההסבה מתבצעת כאשר המטוס בן 15 שנה, הוא יוכל לשמש כמטוס מטען במשך כ־ 50 שנה נוספות. עד עתה, התעשייה האווירית הייתה מסבה בואינג 737, 747, 767, וכעת כאמור, 777. הנפח הגדול יותר של המטוס משפיע משמעותית על כושר הנשיאה. בעוד שמטוס מסוג 767 מסוגל לשאת כמטוס מטען 60 טון, ב־777 חלה עלייה משמעותית ל־100 טון.

במקרה של עסקת ההסבה, עבור ההודים - מדובר בחיבור בין יכולות ההסבה של החברה לבין שיתוף הפעולה האדוק עם ניו דלהי שכולל, בין השאר, מערכות הגנה אווירית מדגם ברק 8, מל"טים מסדרת הרון, וטילים ששימשו בעימות השנה עם פקיסטן.

ההסבה של המטוסים בהודו תיצור לחיל האוויר המקומי יכולות אחרות. לשם השוואה, אורכו של איליושין IL-78 הוא 47 מטרים, מוטת הכנפיים 51 מטרים והוא נושא שישה אנשי צוות. משקלו כשהוא ריק כ־72 טונות, והוא מסוגל לשאת מטען במשקל 100 טונות, ולהזרים 2,000 ליטר דלק בדקה. מהירותו המקסימלית כ־852 קמ"ש, וטווח הפעילות כ־7,223 ק"מ.

לעומתו, לבואינג 767 יש חמישה וריאנטים, אורכו 61 מטרים, מוטת הכנפיים 52 מטרים, והוא דורש צוות מינימלי של שלושה אנשים בלבד. משקלו כ־82.3 טונות, הוא מסוגל לשאת כ־67.1 טונות, ויכולת הזרמת הדלק שלו עומדת על יותר מ־4,000 ליטר בדקה - כפול מאיליושין. עם מנועי פראט אנד וויטני, רולס רויס או ג'נרל אלקטריק, הוא יכול להגיע למהירות של כ־926 קמ"ש, ולפעול עד טווח של כ־12.2 אלף ק"מ.