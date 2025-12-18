שיתוף־הפעולה שיזניק את חברת המל"טים הישראלית באירופה

החדשנות הישראלית בתחום הביטחוני לא מסתכמת בחברות הגדולות, וגם אלו הקטנות מייצרות אמצעים חדשניים ויוצאי דופן. במקביל בארה"ב, התעשייה המקומית משלבת יכולות טנקים עם מל"טים מתאבדים, ומנסה למצוא את הדרך להתגונן מכלי טיס בלתי מאוישים. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

● דיווח: איחוד האמירויות היא הלקוחה המסתורית החדשה של אלביט

● טיסה סודית אחת חושפת: רוסיה מוקפת במערכות הגנה אווירית ישראליות

שיתוף־הפעולה שיזניק את מכירות אירונאוטיקס

חברת המל"טים הישראלית אירונאוטיקס חתמה על הסכם שיתוף־פעולה עם התאגיד הביטחוני ההונגרי 4iG. במסגרת שיתוף־הפעולה, שתי החברות צפויות לשלב זרועות בתחום המל"טים והחימושים המשוטטים שבו מתמחה החברה הישראלית, כשהמכירות באמצעות 4iG יהוו כלי משמעותי להרחבת מכירות אירונאוטיקס באירופה.

החברה ההונגרית תרוויח רבות מההסכם, ולא רק בהיבט ההכנסות. 4iG תייצר חלק מהמערכות ומתתי המערכות בהונגריה, וכך תשיג ידע אסטרטגי מאירונאוטיקס שנחשבת לחברה מובילה בקנה מידה עולמי. בה־בעת, מרכיבים מסוימים ימשיכו להיות מיוצרים בישראל, שהרי מוקד הידע של אירונאוטיקס, חברה־בת של רפאל, נמצא כאן בארץ.

בדירוג המל"טים העולמי של אתר דיפנס פוסט, שהתפרסם לפני חודשים ספורים, אירונאוטיקס התמקמה במקום ה־26, שנייה מבין החברות הישראליות. אירונאוטיקס מייצרת אמצעים מסוגים שונים ולייעודים שונים בהם, למשל, מל"ט MALE מדגם דומינייטור, עם משך פעילות של 20 שעות ומשקל המראה מרבי של 1,900 ק"ג; וגם הרחפן הכבד אוקטופר שנועד לפעילויות של עד 4 שעות ומשקל המראה של 24 ק"ג.

הסטארט־אפ הישראלי ש"מעיף" אספקות ללוחמים בעומק שדה הקרב

שדה הקרב המודרני כולל מעבר מאסיבי לאמצעים בלתי מאוישים, כשאחת החברות הישראליות הייחודיות בתחום היא הסטארט־אפ AIR. החברה, שמשתפת פעולה עם משרד הביטחון, מובילה בפיתוח כלי טיס חשמליים מתקדמים עם יכולת המראה ונחיתה אנכית. המטוסים מיועדים ללוגיסטיקה בלתי מאוישת וטיסות מאוישות, עם יכולת נשיאת מטען של 250 ק"ג ושעת טיסה רצופה. הדבר מאפשר הובלת אספקות משמעותיות ללוחמים וללוחמות בחזית, תוך מניעת הסיכון המוכר בשדרות לוגיסטיות קרקעיות.

רני פלאוט, מנכ"ל וממייסדי החברה, אמר לאתר דיפנס בלוג כי בפני מקבלי החלטות המבצעיים יעמדו בקרוב שתי אפשרויות: רכישת אמצעי הובלה כבדים עם ורסיה בלתי מאוישת כמו בלאק הוק, או רכישת 30-20 אמצעים קטנים, בעלי כושר נשיאה בינוני, שיכולים לעבוד יחד. "בעוד שחלק מהמשימות תמיד ידרשו מסוק", הוא הסביר, "ברוב המקרים ניתן יהיה להשלים את המשימות עם האמצעים של החברה, תוך קבלת יתרונות טקטיים רבים".

לדבריו, האמצעים הללו מספקים בשורה גדולה גם בהיבט הימי. "מפקדים לא יידרשו יותר לשלוח בלאק הוק עם שני אנשי צוות להעביר מטען של 90 ק"ג לספינה במהלך פעילות... השמיים הפכו ליותר מאפשרים, יותר מקושרים, ויותר מועילים מאי פעם. זה המקום שבו גם הלוגיסטיקה מצטרפת אל התעופה".

הטנק שישגר גם כטב"מים מתאבדים

חברת מערכות היבשה של ג'נרל דינמיקס (GDLS) חשפה את פעילותה להטמיע בטנקי אברמס M1A2 מערכות שיגור לכטב"מים המתאבדים (חימושים משוטטים) PERCH, שנועדה להפעלת כלים מסדרת סוויצ'בלייד. באמצעות המשגר שפיתחה GLDS בצוותא עם יצרנית הכטב"מים איווירונמנט ניתן להפעיל שני דגמים שונים של החימושים המשוטטים האמריקאים: סוויצ'בלייד 300 וסוויצ'בלייד 600.

סוויצ'בלייד 300 הוא הדגם הקטן מבין השניים, שנושא מטען נפץ במשקל כ־1.7 ק"ג, אורכו כחצי מטר ומוטת הכנפיים כ־0.7 מטר. טווח הפעילות שלו הוא 10 ק"מ באופן קבוע, כשניתן להאריכו לכ־30 ק"מ עם אנטנה ייעודית. משך הפעלתו כ־20-15 דקות, מהירות השיוט כ־100 קמ"ש, והוא יכול להאיץ לכ־160 קמ"ש.

סוויצ'בלייד 600 הוא גרסה בינונית, שנועדה לפגיעה בטנקים ומטרות משמעותיות יותר עם מטען נפץ במשקל כ־15 ק"ג. משך הפעלתו כ־40 דקות, מהירות השיוט שלו כ־115 קמ"ש, והוא מסוגל להאיץ לכ־185 קמ"ש.

המטרה בשילוביות הזו בין טנקים לבין חימושים משוטטים היא הגברת הקטלניות, תוך כדי הפחתת הסיכון לכוחות. על כן, ניתן להשתמש ב־PERCH גם בפלטפורמות נוספות, כדוגמת נגמ"ש סטרייקר. חברה ישראלית מקבילה שמאפשרת שיגור מרחוק של חימושים משוטטים על משוריינים מבלי לסכן את הכוחות היא SpearUAV.

פיקוד החלל האמריקאי חושש ממתקפות כטב"מים

פיקוד החלל האמריקאי החליט לחזק את מערך ההגנה בנמל התעופה קייפ קנברל, במטרה להגן מכלי טיס בלתי מאוישים שעלולים לשבש את פעילותו. קולונל בריאן צ'אטמן סיפר לאתר ברייקינג דיפנס כי במסגרת הפקת הלקחים מהיקף הפעלת הכטב"מים במלחמת רוסיה־אוקראינה, בכוונת פיקוד החלל האמריקאי להשקיע מיליוני דולרים רבים שמיועדים לחזק את מערך הגילוי, הזיהוי ויירוט האיומים.

"זה מעניק כיסוי הוליסטי על קייפ קנברל, בניגוד לכיסוי הקיים כיום", אמר הקולונל. "יש לנו כיום את היכולת להשבית כטב"מים אם הם טסים באזור שלנו, והשדרוג ירחיב זאת". בכוונת הקולונל ואנשיו להטמיע אמצעים שמפתחים במעבדת המחקר של חיל האוויר האמריקאי בדיוק עבור האיומים הללו, שמשבשים בימים אלה תשתיות אסטרטגיות באירופה.

האמריקאים לא יכולים להרשות לעצמם נטרול של קייפ קנברל, שהרי זהו בסיס החלל העיקרי שלהם. "ככל שמעבדות מחקר יפתחו מערכות חדשות, אנחנו פתוחים להוציא אותן לפועל. נאפשר להם הזדמנות לבחון את היכולות הללו. זהו מאמץ מתמשך שלנו שדורש שיתוף־פעולה, ואנחנו מתכוונים ליישם אותו בשנתיים הקרובות".