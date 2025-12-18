המשרדים שהושכרו ומסעירים את הרוחות בין ועד העובדים להנהלת EY

השבוע קיבלו עובדי פירמת רואי החשבון EY ישראל פלייר מחתרתי, ובו מוצג איור של קופסת שימורים פתוחה, שבתוכה יושבים עובדים במעין תאי עבודה קטנים וצפופים. מעל האיור מופיע הלוגו של EY עם הסלוגן של הפירמה: "Building a better working world", אך בניגוד לסלוגן האמיתי בפלייר מופיע גם סימן שאלה גדול בסוף המשפט.

המסר של הפלייר ברור: העובדים יושבים בצפיפות "כמו סרדינים", ותוהים על הפער בין ההבטחה לעולם עבודה טוב יותר, לבין המציאות. בפירמה עצמה דוחים בתוקף את הטענות.

● השינוי בתקנון לשכת רואי החשבון שמעורר סערה בקרב החברים

● עשור לאחר ההרשעה: לירז אברג'ל תשלם כ-62 מיליון שקל לרשות המסים

את הפלייר, שהגיע לידי גלובס, חילקו חברי ועד העובדים ב־EY ישראל לכלל העובדים בפירמה על רקע מספר הודעות חד צדדיות שקיבלו לאחרונה מההנהלה על צמצום שטח המשרדים בבניין שבו ממוקמת הפירמה, והפחתת מספר הקומות שבהן הפירמה תשתמש.

EY ישראל (ארנסט אנד יאנג) היא חלק מחברת EY גלובל, אחת מארבע הפירמות הגדולות בענף ראיית החשבון בעולם. הפירמה בישראל היא הגדולה בענף בארץ, ומועסקים בה כ־2,000 עובדים. מטה החברה המרכזי ממוקם בתל אביב, באחד הבניינים היא מחזיקה 15 קומות לטובת מרבית העובדים. בשנים האחרונות השכירה הפירמה את אחת הקומות לתעשייה האווירית ואולם לפני חודשים מספר הודיעה הנהלת הפירמה לוועד העובדים כי בכוונתה לפנות קומה נוספת לטובת התעשייה האווירית, וכך עשתה.

החודש זה קרה שוב - הפירמה הודיעה לוועד כי קומה שלישית תפונה להשכרה לתע"א. ההודעות עוררו סערה בקרב העובדים, שרבים מהם מביעים תסכול מכך שהם צפופים ומתקוממים על התנאים החדשים.

עובדים זוטרים מתלוננים על הקפאת שכר ממושכת

אך סערת הצפיפות אינה היחידה שמתחוללת במסדרונות EY ישראל בימים אלה. עוד נודע לגלובס, כי עובדים זוטרים רבים - מתמחים ורואי חשבון צעירים - מתלוננים על כך ששכרם מוקפא כשלוש שנים ולא בוצעו כל העלאות שכר בפירמה מאז שנת 2022, הגם שהפירמה מציגה תוצאות כלכליות יפות והיקף העבודה רק מתרחב כל שנה.

במרץ 2026 אמורה הנהלת הפירמה לחתום על הסכם קיבוצי חדש מול ועד העובדים בפירמה, ובקרב העובדים החלו לעלות דרישות כי ההסכם יכלול העלאות שכר והטבות שחלקן נשללו מהם בשנתיים האחרונות על רקע מלחמת חרבות ברזל.

"בשנת 2022 התבצעו העלאות שכר רוחביות בכל הפירמות לאחר שמתמחים ורואי חשבון צעירים התקוממו ומאז השכר קפא. באופן מפתיע אנחנו ברמת השכר הנמוכה ביותר בשוק ביחס לפירמות הביג4 (ארבע פירמות הרו"ח הגדולות: Deloitte, PWC, EY ו־KPMG)", אומר עובד זוטר בפירמה.

העלאות השכר שאליהן מתייחס אותו עובד היו חלק ממהפכה משמעותית שהתחוללה בתחום, כאשר הסטודנטים לחשבונאות, המתמחים ורואי החשבון הצעירים החלו לחשוף את אחורי הקלעים בתחום; בין היתר את השכר ואת התנאים, עריכת השוואות וחשיפת הפירמות שלא שילמו שכר ראוי.

הבעיה אינה ייחודית ל־EY

אחד משיאי התופעה אירע בשלהי 2021 ראשית 2022, אז ביצעו חמש הפירמות הגדולות בארץ העלאות שכר רוחביות למתמחים ולרואי החשבון הצעירים אחת אחרי השנייה. זאת, בין היתר, בעקבות חשיפת גלובס על השכר הנמוך המשולם למתמחים, שנע בזמנו בין 5,500 ל־6,500 שקל.

"שכר הבסיס עלה אז ב־EY ל־8,000 שקל, אבל נתנו לעובדים תוספות על ניסיון. אמרו למשל שאם עבדת כסטודנט ברשות המסים - זה נחשב ניסיון ותקבל תוספות. זה קצת הרגיע את הרוחות פה, אבל זה נגמר. מאז פרוץ המלחמה הפסיקו לתת את התוספות הללו", מספר אותו עובד זוטר. "היה קל להפסיק את זה וגם הטבות נוספות כי כל דבר עבר תחת אצטלת המלחמה, אבל העבודה לא באמת הצטמצמה במלחמה. אם כבר, ההיפך. הרבה עובדים היו במילואים ומי שנשאר עבד הרבה יותר".

שרון שולמן, יו''ר ומנכ''ל EY ישראל / צילום: שאולי לנדנר

הבעיה אינה ייחודית ל־EY. שכר המתמחים ורואי החשבון הצעירים תקוע במרבית הפירמות. לדברי רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רואי החשבון לשעבר ושותפה מנהלת בשטרק את שטרק רואי חשבון, "המתמחים ככל עובד אחר חייבים להיות מתוגמלים בהתאם לכישוריהם והישגיהם האישיים. הקפאת שכר בשל המלחמה או מסיבה אחרת - ובוודאי לאחר תקופת החירום - אין בה הגיון ואין לה הצדקה. פירמות צריכות לתגמל בהגינות בשלב שבו לעובד יש תרומה. תרומת המתמחים חשובה לצד השקעה רבה של המעסיקים בלימוד צעירים והקניית ידע שחיוני לעבודתם. האיזון בין השניים חשוב".

בשנים האחרונות סובל שוק ראיית החשבון מירידה תלולה במספר הסטודנטים שלומדים את המקצוע ובמספר בוגרי לימודי החשבונאות, שמובילה בהמשך למחסור במתמחים וברואי חשבון. בעוד שלפני כעשור היו מסיימים כ־2,000 בוגרים את לימודי החשבונאות, ובשנים מסוימות המספר אף היה גבוה יותר - בחמש השנים האחרונות נרשמה ירידה הדרגתית בכמות הבוגרים, שהגיע לרמה של כ־1,000 בוגרים.

הירידות "הקלות" הללו משקפות מציאות מאוד בעייתית של חוסר במתמחים וחוסר ברואי חשבון צעירים, שהובילה למלחמה של המשרדים הגדולים על כל מתמחה. בין היתר, גייסו הפירמות כלכלנים ובוגרי לימודי מינהל עסקים במקום רואי חשבון, ואף הוצעו תנאים מפתים ובונוסים למצטיינים כדי לפתות אותם לפירמות.

עשו היסטוריה, אך זה לא עוזר להם

התקווה לשינוי בתנאי ההעסקה של עובדי פירמות ראיית החשבון עברה גם דרך ניסיונות התאגדות של העובדים בפירמות.

ביולי 2017 עשו עובדי EY היסטוריה כאשר הקימו את ועד העובדים הראשון - והיחיד עד היום - בפירמות ראיית החשבון בישראל, וחתמו על הסכם קיבוצי מול הנהלת הפירמה. ההסכם שיפר אז במעט את תנאיהם של עובדי הפירמה וכלל העלאת שכר מינימלית. כעת תולים המתמחים ורואי החשבון הצעירים בפירמת EY את תקוותם במשא ומתן להסכם הקיבוצי החדש שייחתם כאמור בעוד כחצי שנה.

יוסף לבנזון, יו"ר ארגון עובדי EY מסר בתגובה: "אנו אכן לקראת מו"מ עם הנהלת הפירמה להסכם קיבוצי חדש שייחתם בחודש מרץ 2026. שכר המתמחים משליך על השכר הכללי של מקצוע ראיית החשבון, בעיקר בפירמות הגדולות. מאז שנת 2022, לא היה שינוי בשכר הזה והצמדה פשוטה שלו למדד צריכה להעמיד אותו על כ־10,000 שקל, לעומת שכר של כ־8,000 שקל שמשולם כיום למתמחה".

מפירמת רואי החשבון EY ישראל נמסר בתגובה: "פירמת EY היא מעסיקה מובילה במשק הישראלי ופועלת לאורך שנים בהוגנות, שקיפות ובאחריות כלפי עובדיה. הטענות אינן נכונות, ככל שיש מחלוקות הן יתבררו במישרין ובערוצים המקובלים ולא מעל דפי העיתון".