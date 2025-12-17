ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ניהול וקריירה רפאל ותע"א מככבות ולא רק הן: הדירוג שעובדים צריכים להכיר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מדד מיתוג מעסיק 2025

רפאל והתעשייה האווירית מככבות ולא רק הן: הדירוג שעובדים צריכים להכיר

גלובס מפרסם לראשונה בשיתוף פלייטיקה את מדד מיתוג המעסיק, שבוחן אילו חברות במשק מובילות ביצירת חוויית עבודה משמעותית, תרבות ארגונית וערכים שמושכים עובדים • מי הצטיינה בחיבור העובדים למשימה, ומי יצרה שפה אחת לכל סניפיה בעולם? • הדירוג המלא

גלובס 13:54
מדד מיתוג מעסיק 2025
מדד מיתוג מעסיק 2025

כך בחרנו

המדד החדש של גלובס ופלייטיקה מדרג לראשונה בישראל את החברות המובילות במשק לפי ערכים של מיתוג מעסיק - ומאפשר לזהות את הארגונים המובילים ביצירת חוויות עבודה שמשמעותיות לעובדים, תרבות ארגונית שמייחדת אותן מחברות אחרות וערכים שמושכים עובדים חדשים ומשמרים את הקיימים.

לצורך הקמת המדד גייסנו לוועדה מייעצת שישה מומחי מיתוג מעסיק בולטים בתחומם, יחד עם שני משקיפים מומחי תוכן. הוועדה בחרה שבעה קריטריונים מרכזיים שמרכיבים את תחום מיתוג המעסיק, כמו בניית תרבות ארגונית שמחוברת לעובדים, חיבור למשימה העסקית של החברה, חווית הקליטה של מועמדים חדשים, מיתוג גלובלי ושימור עובדים. קריטריון שמיני נבחר במיוחד על ידי משתתפי כנס MAD של גלובס עם השקת המדד מוקדם יותר השנה.

למדד נרשמו עשרות חברות מהגדולות במשק, שנדרשו להגיש לחבר השופטים תיק עבודות הכולל מצגת מלאה ודוגמאות מפורטות לקמפיינים שונים בתחום מיתוג המעסיק מהשנה האחרונה. ששת השופטים נדרשו לדרג את החברות לפי הצטיינותן בשמונה הקטגוריות, כאשר המגוון הגדול של הקטגוריות אפשר לחברות שונות ורבות להתבלט בתחומים שונים.

פנינו גם לקהל קוראי אתר גלובס על מנת להבין מהם עד כמה מיתוג מעסיק חשוב להם ולמקום העבודה שלהם, ואיזה אספקט בתחום חשוב להם מכל. אחרי הכל, אין מדד מיתוג מעסיק שלם ללא דעתם ושביעות רצונם של העובדים בארגונים.

גילוי מלא: פרויקט "מיתוג מעסיק" הנערך השנה לראשונה הוא פרויקט מערכתי שנעשה בשיתוף עם חברת פלייטיקה. נדגיש כי דירוג החברות על פי ערכי מיתוג מעסיק יתבצע על ידי ועדה מייעצת על פי קריטריונים אובייקטיביים. כל התכנים שיופיעו בפרויקט נכתבים ונערכים על פי שיקולים מערכתיים בלבד. הפרויקט הושק בכנס השיווק והפרסום של גלובס (MAD) שנערך בין היתר בתמיכת חברת פלייטיקה.

העדכונים החשובים
13:53
בניית תרבות ארגונית מחוברת לעובדים | הזוכה: yes
איך גורמים לעובדים להרגיש שהם חלק ממשהו גדול יותר? ● ב־yes הפכו אותם לשגרירים־כוכבים תחת הסלוגן "שמים אותך בתפקיד הראשי"
13:53
חיבור למשימה: מותג שמשנה תוצאות | הזוכה: קופת חולים מאוחדת
בארגון אפקטיבי על ערכי המעסיק והערכים המקצועיים להיות זהים ● בקופת חולים מאוחדת התמקדו בשליחות של הרופאים
13:53
חוויית מועמד: מאונבורדינג ועד קליטה | הזוכה: רפאל
כל תחנה במסע המועמד היא חלון ראווה של הארגון ● ברפאל פיתחו תוכנית חניכה עשירה למצטרפים חדשים לחברה
13:53
מצוינות במיתוג מעסיק גלובלי | הזוכה: Hibob
האתגר של חברות רב־לאומיות הוא לתת הצעת ערך אחידה לעובדיהן בעולם ● ב־Hibob יצרו שפה אחידה תוך שמירה על אותנטיות
13:53
פעילות מיתוג מעסיק פנים־ארגונית | הזוכה: התעשייה האווירית
מקצוענות במיתוג מעסיק נובעת מחיבור צוותים ושילוב טכנולוגיה אותנטית ● בתע"א חיברו את העובדים לסיפור משותף של הגנה על הבית
13:54
מקצוענות בניהול מיתוג המעסיק | הזוכה: אל על
חוסן ארגוני הוא היכולת להמשיך לפעול גם כשהקרקע רועדת ● אל על גיבשה לשם כך אסטרטגיית מיתוג מעסיק שמתמקדת בחוויית העובד
13:54
בניית נחשקות באוכלוסיות מגוונות | הזוכה: חברת חשמל
גיוון מגביר את יכולת הארגון לפתח פתרונות יצירתיים ומדויקים יותר ● חברת חשמל הקימה מערך הכשרות ותוכניות לשילוב קהלים שונים
13:54
פעילות מיתוג מעסיק לשימור עובדים | הזוכה: Verint
כדי לשפר את תדמית החברה, צריך לשמר עובדים איכותיים ● לשם כך השיקה ורינט קמפיינים שמטרתם להעניק משמעות ויכולת להשפיע