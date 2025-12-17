המדד החדש של גלובס ופלייטיקה מדרג לראשונה בישראל את החברות המובילות במשק לפי ערכים של מיתוג מעסיק - ומאפשר לזהות את הארגונים המובילים ביצירת חוויות עבודה שמשמעותיות לעובדים, תרבות ארגונית שמייחדת אותן מחברות אחרות וערכים שמושכים עובדים חדשים ומשמרים את הקיימים.

לצורך הקמת המדד גייסנו לוועדה מייעצת שישה מומחי מיתוג מעסיק בולטים בתחומם, יחד עם שני משקיפים מומחי תוכן. הוועדה בחרה שבעה קריטריונים מרכזיים שמרכיבים את תחום מיתוג המעסיק, כמו בניית תרבות ארגונית שמחוברת לעובדים, חיבור למשימה העסקית של החברה, חווית הקליטה של מועמדים חדשים, מיתוג גלובלי ושימור עובדים. קריטריון שמיני נבחר במיוחד על ידי משתתפי כנס MAD של גלובס עם השקת המדד מוקדם יותר השנה.

למדד נרשמו עשרות חברות מהגדולות במשק, שנדרשו להגיש לחבר השופטים תיק עבודות הכולל מצגת מלאה ודוגמאות מפורטות לקמפיינים שונים בתחום מיתוג המעסיק מהשנה האחרונה. ששת השופטים נדרשו לדרג את החברות לפי הצטיינותן בשמונה הקטגוריות, כאשר המגוון הגדול של הקטגוריות אפשר לחברות שונות ורבות להתבלט בתחומים שונים.

פנינו גם לקהל קוראי אתר גלובס על מנת להבין מהם עד כמה מיתוג מעסיק חשוב להם ולמקום העבודה שלהם, ואיזה אספקט בתחום חשוב להם מכל. אחרי הכל, אין מדד מיתוג מעסיק שלם ללא דעתם ושביעות רצונם של העובדים בארגונים.

גילוי מלא: פרויקט "מיתוג מעסיק" הנערך השנה לראשונה הוא פרויקט מערכתי שנעשה בשיתוף עם חברת פלייטיקה. נדגיש כי דירוג החברות על פי ערכי מיתוג מעסיק יתבצע על ידי ועדה מייעצת על פי קריטריונים אובייקטיביים. כל התכנים שיופיעו בפרויקט נכתבים ונערכים על פי שיקולים מערכתיים בלבד. הפרויקט הושק בכנס השיווק והפרסום של גלובס (MAD) שנערך בין היתר בתמיכת חברת פלייטיקה.