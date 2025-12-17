איך גורמים לעובדים להרגיש שהם חלק ממשהו גדול יותר? ● ב־yes הפכו אותם לשגרירים־כוכבים תחת הסלוגן "שמים אותך בתפקיד הראשי"
למה yes? | אסף גלעד
תחת הסלוגן "שמים אותך בתפקיד הראשי", יצאו בחברת המדיה yes בקמפיין חוצה ארגון שהופך את העובדים למעין "שגרירים־כוכבים" בתכנים שהם מייצרים בעצמם, או שהחברה מייצרת יחד איתם בערוצי סושיאל רשמיים עבור עובדים ומועמדים לעבודה.
עם המיתוג של כוכבות או תפקידים ראשיים, מפיצים בחברה פוסטרים וסרטונים עבור עובדים מצטיינים ("נופית, שחקנית ראשית במרלו"ג"), ומספרים בערוצי הסושיאל על חוויות מעולם המשרד ("המנהל ששם אותי בתפקיד הראשי, פרק 2 - תמיר ודימה מהצוות הטכני בצפון"), ומפגישים את "כוכבי המשרד", העובדים, עם כוכבי הטלוויזיה והקולנוע שחתומים עם החברה.
Yes הקימה ערוצי סושיאל מיוחדים כמו אינסטגרם וטיקטוק לקידום מיתוג מעסיק בחברה ומחוצה לה, ומעודדים גם את המנהלים הבכירים להשתתף ולקדם תכנים שקשורים בצמיחה ובהווי החברה. הקמפיין בערוצי הפייסבוק והאינסטגרם הביא לה יותר מ־2.3 מיליון חשיפות בשנה האחרונה, עם הגעה לקרוב לחצי מיליון משתמשים ייחודיים, בעלות נמוכה יחסית. בקרב השופטים ישנו קונצנזוס כי yes הצליחה להטמיע ערכי חברה מוגדרים וברורים, ליצור מיתוג עקבי שמביא איתו תחושת שייכות וגאווה, ולשלב מיתוג בתחומי חיים משמעותיים לעובד.
על הקטגוריה | רז מצנע, מומחה למיתוג מעסיק, יועץ ומרצה
תרבות ארגונית היא דבר חמקמק. אם שואלים מנהלים באופן ישיר, מעטים יודעים להסביר מה זה אומר בדיוק בהקשר של הארגון שלהם. דווקא למי שבא מבחוץ קל יותר לשים לב לטקסים, לסמלים ולשפה שנוצרת בשטח - ברגעים שבהם רואים איך הארגון באמת מתנהל.
כשמנהל משתף את הצוות בהתלבטות אמיתית לפני החלטה, ומזמין דעות שונות - זו תרבות של שיתוף ואמון. כשעובד חוזר מהכשרה עם תובנה חדשה, וכל הצוות עוצר להקשיב וללמוד ממנו - זו תרבות של מצוינות ולמידה. וכשמנהלת עוצרת לשבח עובד על מאמץ קטן, גם בלי פרויקט נוצץ - זו תרבות של הערכה. כי תרבות ארגונית אינה נובעת ממה שהמנכ"ל אומר, אלא מהיומיום. מהאופן שבו אנשים חווים את העבודה, מדברים אחד עם השני, מקבלים החלטות ומרגישים שמקשיבים להם.
מנהלת מיתוג מעסיק טובה יודעת לזהות את ערכי הליבה של הארגון, ולהדהד אותם בשפה, בתהליכים וביחסים. כשעובדים רואים שהערכים באמת מתקיימים בגיוס, בהכשרה, בניהול, בהוקרה או ביוזמות - הם מרגישים חלק ממשהו גדול יותר. היא גם יודעת לקחת את זה החוצה - לתקשורת עם מועמדים, לרשתות החברתיות, ולאופן שבו עובדים משתפים את הסיפור שלהם.