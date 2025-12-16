אנליסטים מזהירים: "ישראל בדרך למלחמה בכמה חזיתות"

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

● האם "התסריט הגרוע ביותר" עבור ישראל בעזה בדרך להתממש?

● משגרים ללא רקטות אמריקאיות: הצעד של ממשל טראמפ נגד אלביט

1עזה, סוריה ולבנון: "ישראל בדרך למלחמה בכמה חזיתות"

"ההסדרים השבריריים שמונעים מעזה, לבנון וסוריה להידרדר מחדש למלחמה רחבה מתחילים להיסדק. כל אחת מהחזיתות תקועה בין סטטוס קוו רעוע לבין החלטות שעשויות להצית סבב לחימה נוסף", פורסם במדיה ליין.

חיסול בכיר חמאס ראאד סעד על ידי ישראל מטיל בספק את "היכולת לממש את השלב הבא בתוכנית טראמפ". במקביל, "שראל מתעקשת כי גופתו של החטוף האחרון רן גוילי תוחזר לפני שהשיחות יתקדמו. במקביל, דיווחים בתקשורת הישראלית מציינים כי ממשל הנשיא דונלד טראמפ מפעיל לחץ על ישראל לרכך את עמדתה".

בגזרה הלבנונית ישראל ממשיכה בתקיפות נגד יעדי חיזבאללה בזמן שהפסקת האש השברירית "הולכת ומתערערת".

אנליסטים סבורים כי פירוק חיזבאללה מנשקו "לא יקרה בדרכי שלום", כך אמר למדיה ליין פרופ' צ'אק פרייליך. "הלחץ עלול להוביל לסבב תקיפה ישראלי נוסף - מוגבל אך עוצמתי".

בגזרה הסורית, "ישראל ממשיכה להחזיק בעמדות בתוך שטח סורי לאחר שנכנסה אליו בעקבות קריסת משטרו של בשאר אל־אסד". למרות שהמנהיג החדש א-שרע ממשיך לגנות את הנוכחות הישראלית הוא "טרם הגיב צבאית". פרייליך אמר כי "ישראל עשויה לסגת אם תינתן ערובה ביטחונית אמינה".

פרופ’ קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, אמר למדייה ליין כי "כל הסדר עם סוריה, במיוחד כזה שישאיר אזורים מדרום לדמשק מפורזים, ידרוש זמן".

מתוך המדיה ליין מאת סטיבן גנוט. לקריאת הכתבה המלאה.

2"אביו היה חבר במפלגה הנאצית": זה הנשיא החדש של צ'ילה שתומך בישראל

חוסה אנטוניו קאסט בן ה-59 נבחר אתמול (ב') לנשיא החדש של צ'ילה. הוא ניצח "בשיעור של 58% מול 42%, לאחר שניהל קמפיין שהתמקד בביטחון וברפורמה במדיניות ההגירה, כולל החמרת הפיקוח בגבולות הצפוניים של צ’ילה עם פרו ובוליביה". בנוסף, הנשיא החדש הוא "פרו־ישראלי ואולטרה־שמרני", פורסם בניו ערב.

בניו ערב נכתב כי הנשיא החדש של צ'ילה "הוא גם מעריץ נלהב של הדיקטטורה של אוגוסטו פינושה, שהתאפיינה בהפרות חמורות של זכויות אדם".

קאסט גבר על היריבה משמאל ז'אנטה חארה, והוא ידוע בציבור בצ'ילה כ"דמות מקטבת מאוד". הוא עורך דין במקצועו ומתנגד "להפלות, לנישואים חד־מיניים, לגירושין ולהמתת חסד". בנוסף, "אביו היה חבר במפלגה הנאצית במהלך מלחמת העולם השנייה ושירת בצבא הגרמני". קאסט בתגובה לכך אמר כי אביו "גויס בכפייה לצבא הנאצי".

"למרות שצ’ילה היא ביתה של הקהילה הפלסטינית הגדולה ביותר מחוץ למזרח התיכון, קאסט נקט עמדה פרו־ישראלית מובהקת וביקר שוב ושוב את הנשיא היוצא גבריאל בוריץ’ על עמדתו בנוגע ל'ג’נוסייד בעזה'", נכתב.

הנשיא החדש הבטיח כי יפעל לתקן את "הטעויות של הנשיא הקודם" שכללו קריאה "לבית הדין הפלילי הבינלאומי לחקור פשעי מלחמה לכאורה של ישראל בעזה, במקביל להחזרת השגריר".

מתוך הניו ערב. לקריאת הכתבה המלאה.

3"בגלל הכישלון ביוני": איראן החליפה את מפקד מערך ההגנה האווירית

"איראן מינתה את תת־אלוף עלירזא אלהאמי למפקד מערך ההגנה האווירית של הצבא", פורסם באיראן אינטרנשיונל, שמבקר את המשטר האיראני. המינוי החדש מגיע לאחר שהמפקד הקודם היה תחת "ביקורת נרחבת על יכולות ההגנה האווירית של הרפובליקה האסלאמית", וזאת בעקבות המכות הקשות שספגה איראן מישראל, במלחמת 12 הימים ביוני.

אלהאמי יחליף את "תת־אלוף עלירזא סבאחי־פארד, שעמד בראש מערך ההגנה האווירית עד למינוי האחרון. כלי התקשורת הממלכתיים לא מסרו מהי הסיבה להחלפתו", נכתב. "אלהאמי, שימש כסגן מפקד המערך מאז 2019, עמד בעבר בראש אוניברסיטת ההגנה האווירית וכיהן כסגן מפקד המבצעים במפקדת ההגנה האווירית ח’תאם אל־אנביאא".

"לדברי גורמים בצה"ל, 120 מערכות הגנה אווירית הושמדו או הוצאו מכלל שימוש מאז גל התקיפות הראשון, כשליש מכלל המערך שעמד לרשות איראן לפני המלחמה. בין המערכות שהותקפו היו מערכות ארוכות־טווח, ובהן סוללות S-300 מתוצרת רוסיה וסוללות Bavar-373 מתוצרת איראן", נכתב באיראן אינטרנשיונל. יש לציין כי "גורמים רשמיים באיראן הודו כי חלק ממערכות ההגנה האווירית שלה נפגעו, אך טענו כי הוחלפו במהירות".

מתוך איראן אינטרנשיונל. לקריאת הכתבה המלאה.