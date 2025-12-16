השנה הפנטסטית של החוסכים בקרנות ההשתלמות והפנסיה בישראל נמשכת. נכון לסוף חודש נובמבר עומדת התשואה הממוצעת שהניבו להם המסלולים הכללים על כמעט 14%, והיא בדרך להיות השנה הטובה ביותר מאז 2009, שהייתה שנת היציאה ממשבר הסאב פריים. במסלולי המניות התשואה מתחילת השנה הייתה אף גבוהה יותר, ועמדה על 22.9%. מנגד, מסלול S&P 500 שהוביל בשנים קודמות, הניב תשואה 4.7% בלבד מתחילת השנה.

באשר לטבלת המנהלים המצטיינים, זו כוללת בעיקר את מנהלי ההשקעות מחברות הביטוח, שעקפו את בתי ההשקעות בזכות חשיפה עודפת לשוק המניות בישראל שלא מפסיק לשבור שיאים. כך, מתחילת השנה, כלל ממשיכה לשמור על המקום הראשון במסלולים הכלליים בקרנות ההשתלמות ומספקת לחוסכים תשואה של 15.4%.

מי שנמצאת במקום השני וצמודה אליה היא מנורה מבטחים שהשיגה תשואה של 15%. במקום השלישי נמצאות הפניקס לצד בית ההשקעות אנליסט, מהמובילים של תחילת השנה, שנחלש לאחרונה (14.2% כ"א) ואחריו מור, שגם הוא הפגין פתיחת שנה חזקה ונחלש, עם 14.1%. בתחתית הטבלה גם הפעם נמצאים אלטשולר שחם (12.8%) וילין לפידות (12.7%).

במסלולי המניות מתחילת השנה התמונה דומה, כאשר בצמרת הטבלה נמצאות חברות הביטוח מנורה מבטחים עם תשואה של 25.3% ואחריה כלל עם 24.8%. במקום השלישי הראל עם 24%. בתחתית מתחילת השנה נמצאים אנליסט (19.5%) ומעליו ילין לפידות עם 20.1% ואלטשולר שחם עם 20.8%.

בתחום הפנסיה במסלול לבני 50 ומטה המובילות מתחילת השנה הן מנורה מבטחים עם תשואה של 17.4% ואז כלל עם 16.9%. במקום השלישי מור עם 16.5%.

אורן מונטל, מנהל תחום השקעות כספי עמיתים במנורה מבטחים, מציין כי "השנה מספקת תשואה של כמה שנים בשנה אחת. אנחנו באלוקציה (הקצאה) גבוהה לישראל וזה מה שעבד לנו טוב גם בנובמבר וגם מתחילת השנה".

לעומתו, יובל באר אבן, מנהל השקעות עמיתים במגדל, מבקש לצנן מעט את ההתלהבות ומציין כי "זו שנה מדהימה, שלישית ברציפות, עם תשואות של 14%, שמגיעה אחרי 13% ואחרי 9.5%. יש חשש שהציבור יתרגל לתשואה שנתית כזו וזה הרי לא יקרה כל שנה. קשה להאמין שנמשיך לראות קצב דו ספרתי כזה בשנים הבאות".

בנובמבר ישראל סיפקה את התשואה

בחודש נובמבר הגופים שהיו חשופים יותר לישראל נהנו יותר. מדד ת"א 125 השלים זינוק של 4% בחודש נובמבר כשמנגד מדד S&P 500 נותר יציב (עליה של 0.1%) ואילו הנאסד"ק בכלל איבד 1.6% מערכו. בארץ בלטו לטובה בעיקר מניות הבנקים (תשואה של 7.15%) והביטוח (9.6%) וכן תשתיות אנרגיה (7.8%). בהתאם, נהנו החוסכים מתשואה חיובית של 1% במסלולים הכלליים ו־1.4% במסלולי המניות. מנגד, מסלול S&P 500 הניב תשואה של 0.4%.

חברת הביטוח מנורה מבטחים הייתה ראשונה במסלולים הכלליים של קרנות ההשתלמות עם תשואה של 1.42%, צמודה אליה כלל עם 1.38% ואז הפניקס ומגדל עם כ־1.2%. הראל ומיטב השיגו תוצאה זהה (1.09%). בחלק התחתון של הטבלה התרכזו בעיקר בתי ההשקעות, כאשר שוב הגופים שיותר חשופים לחו"ל, ילין לפידות ואלטשולר שחם תפסו את תחתית הטבלה עם תשואה של 0.7% ו־0.6% בלבד.

גם במסלולי המניות בקרנות ההשתלמות התמונה דומה בחודש נובמבר. מנורה מבטחים מובילה את הטבלה עם תשואה של 2.3%, אחריה נמצאת חברת הביטוח כלל עם תשואה של 1.9% והשלישית היא הראל עם 1.8% ואחריה הפניקס (1.7%), מיטב ומגדל (כ־1.5%).

בתחתית נמצאים שוב בתי ההשקעות (למעט מיטב) עם תשואה של 0.9% אצל אנליסט, שחשוף יותר לחו"ל במסלול המנייתי מאשר במסלול הכללי, מעליו אינפיניטי ואלטשולר שחם עם תשואה של 1% לכל גוף וילין לפידות עם 1.1%.

גם בתחום הפנסיה לבני 50 ומטה מנורה מבטחים הייתה ראשונה בחודש נובמבר עם תשואה של 1.8%, ואחריה כלל עם 1.7%. במקום השלישי הראל עם 1.4% וכך גם מור. בתחתית נמצאים אלטשולר שחם ואינפיניטי עם תשואה של 0.8% בלבד.

לדברי באר אבן ממגדל, מה שסייע לתוצאות בנובמבר היה "משקל יתר לישראל. ביצועי היתר נבעו מההחזקות בנקים והביטוח. מניות הביטוח נהנות משוק הון חזק וגידול בנכסים. היקף נכסים גדל, דמי ניהול יציבים ולכן זה יורד ישר לשורת הרווח ונוצר 'מנוף תפעולי' מאוד מרשים. גם הבנקים הציגו דוחות טובים וכל החששות משחיקת הרווחיות שלהם עוד לא קורית. סביר שזה יקרה בשנה הבאה. בנוסף, טבע קפצה ב־32% בחודש שעבר אחרי דוחות טובים וצפירת הרגעה לגבי תרופות".

בוול סטריט חוששים, בישראל אופטימיים

וזה רק הולך ומשתפר מבחינת החוסכים: מתחילת חודש דצמבר מדד ת"א 35 משלים זינוק של מעל 5% ות"א 125 משלים קפיצה של כ־4%, בזכות מניות הבנקים והביטוח. מנגד, בוול סטריט מדד S&P 500 רושם תשואה שלילית קלה של 0.3% ואילו מדד הנאסד"ק ירד בכ־1%.

לדברי באר אבן ממגדל, "מה שהעסיק את השווקים בנובמבר ממשיך להעסיק גם בדצמבר - האם ההשקעות המטורפות ב־ AI ישתלמו או שזה בעיקר פחד גדול של כל חברה מלהישאר מאחור. לדעתי זה גם וגם".

ניר עובדיה סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף השקעות עמיתים בחברת הביטוח כלל, מציע להוריד חשיפה לטכנולוגיה. "ראינו את זה אחרי דוחות אורקל וגם אנבידיה. צריך להיות מאוד אופטימיים כדי להעריך שתהיינה המשך עליות בסקטור הטכנולוגיה. כעת צריך יותר החזקה רוחבית של השווקים והסקטורים, להיות יותר מפוזרים כדאי לקחת מדדים של משקל שווה ב־S&P 500 או להגדיל סקטורים אחרים.

מנגד, מונטל ממנורה טוען ש"מהפכת ה־AI לא הסתיימה, זה עדיין אחד הסקטורים הטובים מתחילת השנה והמשקיעים ימשיכו לחפש את המנצחים ב־AI. השוק ימשיך להסתובב סביב התחום הזה וזה לא אומר שהתשואות יהיו רעות אבל צריך להיות סלקטיביים וזהירים. להתרחק מחברות ממונפות שמגייסות חוב או חברות חלום שלא מרוויחות כסף ונמצאות בתמחור שלא ניתן להצדיק אותו, אך לא הייתי מכליל את כל ענקיות הטכנולוגיה בתוך האמירה הזו".

ובכל זאת, על אמירה אחת של עובדיה מסכימים כנראה גם האחרים. לדברי עובדיה, "בישראל יש עדיין מקום לאופטימיות, גם צמיחה חזקה, גם יותר גיוסים בהייטק ואקזיטים. ישראל נתפסת כשוק קצת יותר דפנסיבי כך שמי שחושש מהגבהים שאליהם הגיעו השווקים בחו"ל יכול למצוא בישראל מקום טוב להשקיע בו".