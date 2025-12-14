"הביטקוין בוער. הטעות הכי גדולה שאפשר לעשות היא להתמהמה. חשוב להתחיל (להשקיע בו), גם אם רק ב־500 דולר. התחנה הבאה היא 300 אלף דולר לביטקוין בשנת 2024". על התחזית הזו, השגויה בדיעבד, חתום ברשת החברתית X (טוויטר) לא אחר מאשר רוברט קיוסאקי, מחבר הספר הפופולרי "אבא עשיר אבא עני".

הביטקוין סיים את שנת 2024 ברמה של 93 אלף דולר למטבע. אם כי לזכותו של קיוסאקי ייאמר כי זה עדיין היה שיא חדש עם עלייה של 33% מאז היום שבו פרסם את התחזית. הסיבה לזינוק, שהתרחש כולו בעיקר בסוף השנה שעברה, הייתה בחירתו של דונלד טראמפ לנשיאות ארה"ב ותמיכתו הפומבית בביטקוין, מה שהקפיץ את המטבע.

אלא ששנה לאחר מכן מחיר הביטקוין עדיין לא קרוב ל־300 אלף דולר והוא נסחר ברמה של 90 אלף דולר, נפילה של 30% מהשיא בחודש אוקטובר האחרון וירידה של 4% מתחילת 2025. בדרך לשם הוא הגיע לשיא של 124 אלף דולר (ולזמן קצר ב־126 אלף).

"הביטקוין יגיע ל־250 אלף דולר". או שלא

קיוסאקי לא לבד. גופים שונים, בעיקר כאלה שפעילים בעולמות הקריפטו, מפספסים שוב ושוב את כיוון הביטקוין. בתחילת השנה, הגופים ה"פסימיים" ביותר העריכו שהמטבע הוירטואלי יגיע ל־150 אלף דולר בעוד האופטימיים יותר דיברו על 200־250 אלף דולר. כלומר, הם צפו שהמטבע יותר מיכפיל את ערכו, מה שכאמור בינתיים לא קרה.

כך, מרקוס תילן, ראש מחלקת המחקר בחברת הקריפטו Matrixport טען ברשת CNBC כי הביטקוין יגיע ל־160 אלף דולר למטבע, "התחזית הזו נתמכת על־ידי ביקוש מתמשך לקרנות סל מחקות ביטקוין, מגמות בסביבת המאקרו ומאגר נזילות גלובלי מתרחב".

אלכס ת'ורן, ראש מחלקת המחקר בחברת הקריפטו Galaxy Digital, הימר שהביטקוין יחצה את ה־150 אלף דולר עד אמצע השנה ויגיע ל־185 אלף דולר ברבעון הרביעי בזכות "שילוב של אימוץ מוסדי, תאגידי ולאומי של הביטקוין". בנק סטנדרד צ'רטרד (Standard Chartered) הבריטי צפה שהוא יגיע ל־200 אלף דולר ואף הצהירו שהשער יהיה גבוה יותר אם "קרנות פנסיה אמריקאיות וקרנות עושר ממשלתיות" ירכשו אותו.

גם גוטם צ'וגאני, האנליסט הבכיר של חברת ניהול הנכסים ברנשטיין, עם נכסים מנוהלים בהיקף של 785 מיליארד דולר, צפה מחיר של 200 אלף דולר. וכך גם האנליסט הפופולרי תום לי - מייסד שותף מנהל בקרן Fundstrat שאף משמש כיו"ר הדירקטוריון של חברת כריית הביטקוין BitMine - שטען שהמחיר של הביטקוין ימריא ל־250 אלף דולר.

כשנפילה של 30% היא שגרה

כל התחזיות האופטימיות האלו התרסקו בינתיים, כאמור, כשהביטקוין רחוק בכמעט 30% מהשיא. בשוק יש החוששים כי הירידה במחיר המטבע המבוזר המוביל בעולם מלמדת על תחילתו של חורף חדש בקריפטו. אז חזרנו לפעמים הקודמות שבהן הביטקוין צנח בכ־30% מהשיא.

בניגוד לשוק המניות, שבו צניחה של 30% מהשיא היא לא פחות מאירוע היסטורי, כשמדובר בביטקוין זה כמעט דבר שבשגרה. בעשור האחרון בלבד ראינו לא פחות מ־7 פעמים שהמטבע צלל ב־30% או יותר, פעמיים מתוכן התרחשו רק בשנה האחרונה. החדשות הרעות: ב־7 הפעמים הללו הנפילה הממוצעת הייתה של כ־50%. החדשות הטובות: בשנה העוקבת לאותן נפילות, ברוב המקרים המטבע המבוזר זינק בשיעורים תלת־ספרתיים, ופעם אחת ביותר מ־1,000%

למרות כל אותן נפילות בדרך, חלקן גם בשיעורים של כ־80% ויותר, המטבע הצליח להתאושש עד כה גם מהצניחות הגדולות ביותר (פרט לזו האחרונה כמובן, לפחות בינתיים). כך למשל, 2022 הייתה אחת השנים הגרועות שידע שוק הקריפטו. שורה של מטבעות מבוזרים קרסו, יחד עם קרנות ובנקים שפעלו בתחום. הסערה הגיעה לשיאה עם התפוצצות פרשת סם בנקמן פריד בסוף אותה השנה, שהורשע לימים בהונאת משקיעים, הלבנת הון וקשר פלילי. בורסת הקריפטו שהוביל בנקמן פריד, FTX, שהייתה מהגדולות בעולם, קרסה בזמנו.

הביטקוין מחק באותם ימים כ־77% מהשיא האחרון שלו, ונסחר סביב רמות שפל (16.5 אלף דולר) חודשים ארוכים. בשוק כבר הכריזו על מותו של המטבע המבוזר. אבל מאז ועד היום, הביטקוין כבר התאושש ב־445% - כולל הנפילה של החודשיים האחרונים.

הסיפור הזה מתחבר למגמה ארוכת הטווח של הביטקוין. אמנם ישנם כלכלנים החוזרים ואומרים שהשווי הכלכלי שלו הוא אפס, כי הוא לא מייצר ערך, תזרים מזומנים ודיבידנדים, אך בינתיים (במבט לטווח ארוך) הוא הולך ותופס תאוצה. גופי השקעה מאפשרים לקנות קרנות סל שעוקבות אחרי המחיר שלו, בנקים מרכזיים, כמו זה של צ'כיה למשל, רוכשים מטבעות קריפטו, וכך גם גופי השקעה כמו מורגן סטנלי וגולדמן זאקס שרכשו מטבעות ביטקוין ביותר מ־600 מיליון דולר בשנה שעברה, כך לפי רויטרס.

גם המחיר עצמו, עולה כאמור בשנים האחרונות. אם בשפל של 2022 הביטקוין עמד על 16.5 אלף דולר למטבע, היום אנחנו עומדים על יותר מ־90 אלף דולר - יותר מפי 5.

רק שכדי ליהנות מהתשואה הזו צריך להחזיק חזק מאוד. על פי אתר curvo שבוחן תשואות וסטיות תקן (כלומר תנודתיות) של מדדים שונים, התשואה השנתית של הביטקוין מאז שנת 2011 עומדת על יותר מ־90% אך סטיית התקן היא 148%. לשם השוואה, מדד S&P 500 הניב ע"פ האתר תשואה שנתית ממוצעת של כ־11% עם סטיית תקן של 15.2% "בלבד".

קת'י ווד, בעלת ARK / צילום: Reuters, BRENDAN MCDERMID

הפעם הביטקוין יתאושש?

אז האם הביטקוין יתאושש מהירידה הנוכחית? כמובן שאף אחד לא יכול לדעת, אבל התחזיות של הפעילים בתחום, כרגיל, אופטימיות במיוחד. דן מוראהד, מייסד Pantera Capital צופה שהביטקוין יגיע ל־740 אלף דולר עד שנת 2028, וגורו ההשקעות קת'י ווד הורידה אמנם לאחרונה את התחזית שלה למטבע אך עדיין מהמרת שהוא יגיע ל־1.2 מיליון דולר עד 2030 (במקום 1.5 מיליון). גם לארי פינק, מנכ"ל חברת ההשקעות הענקית בלקרוק העריך שהמחיר יכול להגיע ל־700 אלף דולר למטבע, אך הוא לא נקב בתאריך ספציפי.

מה שבשנים הקרובות שוב צפוי לסייע לביטקוין הוא אירוע "החצייה" הבא שצפוי במרץ 2028, במסגרתו התגמול לכורי הביטקוין נחתך בחצי במטרה להקטין את ההיצע בשוק. האירוע מתרחש פעם ב־4 שנים במטרה לשמור על מחיר הביטקוין ולדאוג שלא יהיו יותר מ־21 מיליון מטבעות (כיום יש יותר מ־19.7 מיליון מטבעות). לרוב, האירוע גורר עליות במחיר המטבע. אבל הביטקוין כבר לימד את המשקיעים שבטווח של שנים ספורות, יכולות להתחולל לא מעט סערות.