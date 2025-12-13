ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סדרת כתבות כך הפך השקל לאחד המטבעות החזקים מול הדולר
מצב השווקים השבוע / צילום: Shutterstock

כך הפך השקל לאחד המטבעות החזקים מול הדולר - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

למרות אי־הוודאות הביטחונית, השקל התחזק מתחילת 2025 בכ־11% • גורמים בשוק קרנות הנאמנות מעריכים כי בקרוב צפויה עלייה רוחבית בדמי הניהול • האנליסט שרואה בשוק הישראלי תמונה חריגה: "בשנה הבאה לא יהיה משק בעולם המערבי שיתקרב אלינו בצמיחה" • וגם: אלו התחזיות של מנהלי בתי ההשקעות הגדולים

משתתפי המפגש, מימין: יאיר לפידות, מבעלי ילין לפידות, מורן סיטון, מנכ''ל ארבע עונות, גילעד אלטשולר מבעלי אלטשולר שחם, אילן רביב מנכ''ל מיטב ודייב לובצקי, מנכ''ל ומבעלי אי.בי.אי / צילום: יח''צ
תחזיות האנליסטים

"לא הזמן להגדיל את רכיב המניות": תחזיות מנהלי ההשקעות הגדולים
חזי שטרנליכט 11.12.2025
דמי ניהול בקרנות נאמנות יעלו. איך אפשר להיערך? / עיבוד: טלי בוגדנובסקי
דמי ניהול | ניתוח

גל של העלאות בדמי ניהול מגיע לקרנות הנאמנות. יש מה לעשות?
איתן גרסטנפלד 08.12.2025
נתון בשבוע / איור: גיל ג'יבלי
נתון בשבוע

איך השקל הפך לאחד המטבעות החזקים מול הדולר, ומי ניצח אותו?
בועז בן נון 11.12.2025
אסף נגר / צילום: ניר שמיר
המלצות אנליסטים

"להמליץ על ביטחוניות ובנקים נשמע מוזר. אבל אנחנו אוהבים 3 מניות"
נתנאל אריאל 09.12.2025
ספי זינגר, יו''ר רשות ניירות ערך / צילום: גיא סידי
רשות ניירות ערך

קיצור דוחות והארכת מועד הדיווחים: אלה השינויים שמתכננת רשות ני"ע
עמירם גיל 09.12.2025