תחזיות האנליסטים "לא הזמן להגדיל את רכיב המניות": תחזיות מנהלי ההשקעות הגדולים חזי שטרנליכט 11.12.2025 דמי ניהול | ניתוח גל של העלאות בדמי ניהול מגיע לקרנות הנאמנות. יש מה לעשות? איתן גרסטנפלד 08.12.2025 נתון בשבוע איך השקל הפך לאחד המטבעות החזקים מול הדולר, ומי ניצח אותו? בועז בן נון 11.12.2025 המלצות אנליסטים "להמליץ על ביטחוניות ובנקים נשמע מוזר. אבל אנחנו אוהבים 3 מניות" נתנאל אריאל 09.12.2025 רשות ניירות ערך קיצור דוחות והארכת מועד הדיווחים: אלה השינויים שמתכננת רשות ני"ע עמירם גיל 09.12.2025 נושאים הקשורים לכתבה שוק ההוןקרנות נאמנותתחזיות האנליסטיםמנהלי השקעותשקלדולרמניותדמי ניהולרשות ניירות ערך